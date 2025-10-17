Ελληνική αγορά αυτοκινήτου: Μεγάλη αύξηση στις πωλήσεις καινούργιων ΙΧ τον Σεπτέμβριο

Τόσο η βενζίνη όσο και το diesel χάνουν έδαφος, αφήνοντας χώρο στα εξηλεκτρισμένα αυτοκίνητα.

Με σημαντική αύξηση 27% έκλεισε ο Σεπτέμβριος στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου, με τις ταξινομήσεις καινούργιων ΙΧ να φτάνουν τις 12.227 μονάδες, έναντι 9.661 τον αντίστοιχο μήνα του 2024.

Το διάστημα Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2025, οι πωλήσεις καινούργιων ΙΧ ανήλθαν σε 112.233 οχήματα, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 3,9% σε σύγκριση με το 9μηνο του περασμένου έτους (108.035 οχήματα).

Τον Σεπτέμβριο του 2025, οι πωλήσεις αμιγώς ηλεκτρικών καινούργιων αυτοκινήτων ανήλθαν σε 851 μονάδες, καταγράφοντας πτώση 1,6%, αλλά σε επίπεδο 9μηνου είναι αυξημένες κατά 9,9%.

Στον αντίποδα, τον περασμένο μήνα οι πωλήσεις των plug-in hybrid (επαναφορτιζόμενα υβριδικά -PHEV) εκτοξεύθηκαν στις 1.150 μονάδες, (+56,7%), ενώ στο 9μηνο έφτασαν τα 7.946 αυτοκίνητα (+31,1%).

Το διάστημα Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2025, τα μικρά SUV (B-SUV) παραμένουν η δημοφιλέστερη κατηγορία αυτοκινήτων με μερίδιο 32,7%, ακολουθούμενα από τα C-SUV με 16,5%.

Το μερίδιο των ντίζελ αυτοκινήτων στις πωλήσεις καινούργιων ΙΧ έχει διολισθήσει από 7,9% σε 3,4%, ενώ πτωτική πορεία καταγράφει και η βενζίνη -από 38,2% σε 31,2%.

Το μερίδιο των ηλεκτρικών διαμορφώνεται πλέον σε 5,5%, έχοντας μεγάλη διαφορά από αυτό των υβριδικών (HEV) που αυξήθηκε στο 49,8%, ενώ υπολείπεται και των plug-in hybrid (7,1%).