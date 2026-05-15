Πωλήσεις

Ελληνική αγορά αυτοκίνητου: Σταθερή άνοδος, παρά το φρένο του Απριλίου

Η βενζίνη και το ντίζελ συνεχίζουν να οπισθοχωρούν, ενώ τα SUV ενισχύουν διαρκώς την παρουσία τους.

Με μικρή πτώση της τάξης του 2,8% έκλεισε ο Απρίλιος του 2026 για την ελληνική αγορά αυτοκινήτου, με τις πωλήσεις καινούργιων ΙΧ να μειώνονται στις 14.246, από τις 14.649 του αντίστοιχου μήνα του περασμένου έτους.

Η πτώση του Απριλίου δεν κρίθηκε ικανή να ανακόψει τη θετική φετινή πορεία της αγοράς, με τις ταξινομήσεις του πρώτου τετραμήνου να παρουσιάζονται αυξημένες κατά 2,5%, στις 49.058 από τις 47.845 του διαστήματος Ιανουάριος-Απρίλιος 2025, σύμφωνα με τα πρωτογενή στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και την επεξεργασία του ΣΕΑΑ (Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων).

Τον Απρίλιο του 2026 οι πωλήσεις αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων αντιπροσώπευσαν το 4,9% του συνόλου, από 4,3% τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Αυξημένο ήταν και το μερίδιο των plug-in υβριδικών και των υβριδικών στο 6% (από 5,6%) και 57,4% (από 47,9%) αντίστοιχα, την ίδια ώρα που η βενζίνη σημείωσε βουτιά στο 26,6% (από 35,2%), ενώ το ντίζελ έμεινε στάσιμο στο 3,6%.

Σε επίπεδο τετραμήνου, τα ηλεκτρικά καταλαμβάνουν μερίδιο 6,1% (από 5,5%), τα plug-in hybrid 6,5% (από 6%) και τα υβριδικά 57,3% (από 48,5%). Στον αντίποδα, βενζίνη και ντίζελ έχουν οπισθοχωρήσει στο 25,2% (από 34,4%) και 2,9% (από 3,6%) αντίστοιχα.

Το διάστημα Ιανουάριος-Απρίλιος 2026 απόλυτος κυρίαρχος ήταν τα μικρά SUV (B-SUV) με μερίδιο αγοράς 38,8%, ενώ ακολούθησαν τα οικογενειακά SUV (C-SUV) με 20,6%, έχοντας σε απόσταση αναπνοής τα μικρά αυτοκίνητα (B-Segment) που είχαν μερίδιο 20,5%.

Κορυφαίο σε πωλήσεις μοντέλο το τετράμηνο ήταν το Peugeot 2008, με συνολικά 2.516 ταξινομήσεις, ενώ πρωταγωνιστής στην κατηγορία των μικρών αυτοκινήτων αναδείχθηκε το Opel Corsa με 1.912.

