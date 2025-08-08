Ελληνική αγορά: Σημαντική αύξηση στις πωλήσεις καινούργιων αυτοκινήτων τον Ιούλιο

Τα SUV συνεχίζουν να εδραιώνουν την κυριαρχία τους, ενώ η βενζίνη χάνει τη δημοφιλία της.

Με 13.608 ταξινομήσεις καινούργιων επιβατικών ΙΧ έκλεισε ο Ιούλιος για την ελληνική αγορά αυτοκινήτου, σημειώνοντας αύξηση 11,5% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του περασμένου έτους , όταν οι ταξινομήσεις είχαν φτάσει τις 12.205 μονάδες.

Το διάστημα Ιανουάριος-Ιούλιος 2025 ταξινομήθηκαν συνολικά 91.759 καινούργια αυτοκίνητα, έναντι 90.225 το πρώτο 7μηνο του 2024, με την αύξηση να ανέρχεται σε 1,7%.

Τα SUV συνεχίζουν να κερδίζουν έδαφος, με το μερίδιό τους τον Ιούλιο να αυξάνεται στο 63,8% (Ιούλιος 2024: 59%), με πρωταγωνιστές τα Β-SUV που κατέλαβαν το 36,6% της αγοράς, ακολουθούμενα από τα C-SUV (18,3%).

Συν τω χρόνω, η βενζίνη δείχνει να χάνει τη δημοφιλία της, μιας και και τον περασμένο Ιούλιο, χρήση του συγκεκριμένου καυσίμου έκανε μόλις το 27,2% των καινούργιων αυτοκινήτων που ταξινομήθηκαν (Ιούλιος 2024: 33,5%).

Πλέον, τον πρώτο λόγο έχουν οι υβριδικές επιλογές κίνησης, με το μερίδιό τους να ανέρχεται σε 52,5% (Ιούλιος 2024: 44,8%). Στον αντίποδα, το μερίδιο των ηλεκτρικών διολίσθησε από το 7,2% στο 4,5%, εν μέσω κλίματος αβεβαιότητας για το μέλλον του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά».

Το πετρέλαιο εξακολουθεί να χάνει έδαφος -από 6,2% σε 4,3%– κάτι που οφείλεται σε μεγάλο στην αδιάκοπη απομάκρυνση ντίζελ επιλογών από τους προϊοντικούς τιμοκαταλόγους των εταιρειών.