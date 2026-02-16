Ελληνική αγορά: Ξεκίνημα με πτώση για τα εισαγόμενα μεταχειρισμένα

Με πτώση έναντι του Ιανουαρίου 2025 για τα εισαγόμενα μεταχειρισμένα επιβατικά αυτοκίνητα ξεκίνησε η χρονιά.

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοίνωσε ότι τον Ιανουάριο του 2026 ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά στη χώρα μας 8.008 εισαγόμενα μεταχειρισμένα επιβατικά αυτοκίνητα, έναντι των 8.175 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του 2025, σημειώνοντας πτώση της τάξης του 2%. Από αυτά, τα 2.988 ταξινομήθηκαν στον νομό Αττικής, που έχει τον μεγαλύτερο στόλο αυτοκινήτων σε κυκλοφορία στην Ελλάδα. Σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024 ο φετινός Ιανουάριος ήταν αυξητικός κατά 11,2%, καθώς τότε είχαν ταξινομηθεί στη χώρα μας 7.204 εισαγόμενα μεταχειρισμένα επιβατικά αυτοκίνητα.

Η εικόνα του 2025

Τη χρονιά που μας πέρασε τα εισαγόμενα μεταχειρισμένα επιβατικά αυτοκίνητα αρίθμησαν 81.132 ταξινομήσεις, έναντι των 77.147 που κυκλοφόρησαν την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2024, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 4,3%. Από αυτά, τα 31.983 ταξινομήθηκαν στον νομό Αττικής. Σε σχέση με την χρονική περίοδο Ιανουαρίου- Δεκεμβρίου 2023, το 2025 ήταν αυξημένο κατά 11%, αφού τότε είχαν ταξινομηθεί στη χώρα μας 73.108 εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.

Μοτοσικλέτες

Τον Ιανουάριο του 2026 οι εισαγόμενες μεταχειρισμένες μοτοσικλέτες άνω των 50 κυβικών εκατοστών αρίθμησαν 315 ταξινομήσεις, έναντι των 294 που κυκλοφόρησαν τον Ιανουάριο του 2025, παρουσιάζοντας άνοδο κατά 7,1%. Από αυτές, οι 97 ταξινομήθηκαν στον νομό Αττικής. Σε σύγκριση με την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2024 δεν υπάρχουν διαφοροποιήσεις, αφού τότε είχαν ταξινομηθεί στη χώρα μας 314 εισαγόμενες μεταχειρισμένες μοτοσικλέτες.

Φορτηγά

Τον Ιανουάριο του 2026 τα εισαγόμενα μεταχειρισμένα φορτηγά κάθε μεγέθους και τύπου αρίθμησαν 2.009 ταξινομήσεις, έναντι των 1.949 που κυκλοφόρησαν τον Ιανουάριο του 2025, καταγράφοντας άνοδο κατά 3,1%. Από αυτά, τα 482 ταξινομήθηκαν στον νομό Αττικής. Σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2024, ο αντίστοιχος μήνας του 2026 ήταν αυξημένος κατά 27,1%, καθώς τότε είχαν ταξινομηθεί στη χώρα μας 1.581 εισαγόμενα μεταχειρισμένα φορτηγά.

Λεωφορεία

Τα εισαγόμενα μεταχειρισμένα λεωφορεία κάθε μεγέθους και τύπου αρίθμησαν 50 ταξινομήσεις τον Ιανουάριο του 2026, έναντι των 75 που κυκλοφόρησαν τον Ιανουάριο του 2025, εμφανίζοντας πτώση κατά 33,3%. Από αυτά, τα 18 ταξινομήθηκαν στον νομό Αττικής. Σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2024, ο πρώτος μήνας του 2026 ήταν αυξημένος κατά 8,7%, αφού τότε είχαν ταξινομηθεί στη χώρα μας 46 εισαγόμενα μεταχειρισμένα λεωφορεία.