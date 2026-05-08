Έως 10 έτη εγγύηση για όλα τα μοντέλα της Volkswagen στην Ελλάδα

Η Volkswagen παρουσιάζει το νέο πρόγραμμα εγγύησης “Volkswagen Joy” προσφέροντας εγγύηση έως 10 έτη ή 150.000 χλμ. στα μοντέλα της.

To Volkswagen Joy αφορά όλα τα νέα επιβατικά Volkswagen και Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα, χωρίς εξαιρέσεις μοντέλων, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος.

Επιπλέον, ισχύει αναδρομικά και για όσα οχήματα έχουν ταξινομηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2026, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο το όφελος για τους πελάτες που έχουν ήδη επιλέξει πρόσφατα ένα νέο Volkswagen.

Όπως ανακοινώνει η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία, το Volkswagen Joy επιβεβαιώνει ότι η αξιοπιστία δεν είναι μια υπόσχεση της στιγμής, αλλά μια διαρκής σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στη μάρκα και τον πελάτη.

Πώς ενεργοποιείται το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα ενεργοποιείται μετά τη λήξη της εργοστασιακής εγγύησης και της τυχόν επέκτασης αυτής, αυτόματα μετά από τη προγραμματισμένη συντήρηση στο Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο Volkswagen σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος, προσφέροντας κάλυψη σε μηχανικά, ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά συστήματα του οχήματος.

Η κάλυψη διαρκεί έως την επόμενη προγραμματισμένη συντήρηση (έως 2 χρόνια ή έως 30.000 χλμ.) και ανανεώνεται πάλι αυτομάτως ως την επόμενη συντήρηση, με όριο την συμπλήρωση των 10 ετών ή των 150.000 χλμ.

Η συντήρηση στο Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο διασφαλίζει ότι κάθε όχημα παρακολουθείται από εξειδικευμένους τεχνικούς, με διαδικασίες και ανταλλακτικά που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της μάρκας.

Το Volkswagen Joy ενισχύει και την αξία του οχήματος σε βάθος χρόνου. Ένα VW που συνοδεύεται από μακροχρόνια κάλυψη εγγύησης και συντηρείται στο Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο αποκτά ισχυρότερο προφίλ εμπιστοσύνης, προσφέροντας μεγαλύτερη σιγουριά στον ιδιοκτήτη και καλύτερη βάση αξίας για το μέλλον.