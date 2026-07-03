Επί ελληνικού εδάφους το ανανεωμένο Audi Q4 e-tron (+τιμές)

Το αμιγώς ηλεκτρικό SUV και η κουπέ εκδοχή του προβάλλουν πιο ολοκληρωμένα και ικανά από ποτέ.

Το Audi Q4 e-tron, το σημείο εισόδου της γερμανικής μάρκας στον κόσμο της ηλεκτροκίνησης, αναβαθμίστηκε και πλέον είναι διαθέσιμο στην ελληνική αγορά.

Ξεχωρίζει για την υψηλή αυτονομία του, που φτάνει τα 577 χιλιόμετρα (Q4 Sportback e-tron performance), τις ισχυρές επιδόσεις, τους μικρούς χρόνους φόρτισης, όπως και το πλήρες τεχνολογικό οπλοστάσιο.

Η Audi προσφέρει το Q4 e-tron τόσο ως SUV όσο και ως Sportback, με δύο διαθέσιμες χωρητικότητες μπαταρίας: 63 kWh μεικτά (ωφέλιμη χωρ. 59 kWh) και 82 kWh μεικτά (ωφέλιμη χωρ. 77 kWh).

Η γκάμα περιλαμβάνει εκδόσεις με ισχύ από 204 έως 340 ίππους, με την επιτάχυνση στα πρώτα 100 χλμ./ώρα να έρχεται σε 5,4 δευτερόλεπτα στην έκδοση Q4 SUV e-tron quattro performance και Q4 Sportback e-tron quattro performance.

Η μέγιστη ισχύς φόρτισης DC κυμαίνεται από 160 έως 185 kW, ανάλογα με την έκδοση, επιτρέποντας τον ανεφοδιασμό από το 10 έως το 80% της μπαταρίας των 77 kWh σε μόλις 27 λεπτά.

Στο επίκεντρο της καμπίνας βρίσκεται το νέο digital stage, με πανοραμική διάταξη οθονών που συνδυάζει ψηφιακό πίνακα οργάνων 11,9 ιντσών και την οθόνη αφής MMI 12,8 ιντσών. Για πρώτη φορά στην κατηγορία, διατίθεται προαιρετικά οθόνη συνοδηγού 12 ιντσών, η οποία αποτελεί τη μεγαλύτερη οθόνη συνοδηγού που έχει τοποθετηθεί ποτέ σε Audi και διαθέτει εξατομικευμένη εικόνα αναμονής.

Ο χώρος αποσκευών έχει χωρητικότητα 515 λίτρων και μπορεί να φτάσει έως τα 1.487 λίτρα με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων.

Η τιμή εκκίνησης του Audi Q4 e-tron ανέρχεται σε 48.580 ευρώ στην έκδοση με την μπαταρία των 59 kWh και την ισχύ των 204 ίππων. Αναλυτικά οι τιμές:

– Q4 SUV e-tron Business 204 PS 59 kWh: 48.580 ευρώ

– Q4 SUV e-tron Inspire 204 PS 59 kWh: 49.580 ευρώ

– Q4 SUV e-tron Inspire performance 286 PS 77 kWh: 57.980 ευρώ

– Q4 SUV e-tron Inspire quattro performance 340 PS 77 kWh: 61.980 ευρώ

Sportback

– Q4 Sportback e-tron Inspire 204 PS 59 kWh: 54.980 ευρώ

– Q4 Sportback e-tron Inspire performance 286 PS 77 kWh: 60.980 ευρώ

– Q4 Sportback e-tron Inspire quattro performance 340 PS 77 kWh: 64.980 ευρώ