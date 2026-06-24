Ferrari ή Lamborghini: Ποια κυριαρχεί στην Ελλάδα το 2026;

Ferrari και Lamborghini δίνουν μάχη σώμα με σώμα στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου το 2026. Υπάρχει κάποια που επικρατεί;

H ελληνική αγορά αυτοκινήτου συνεχίζει να κινείται σε θετικούς ρυθμούς το πρώτο πεντάμηνο του 2026, με την Toyota να κυριαρχεί και τις Peugeot και Suzuki να συμπληρώνουν το βάθρο.

Δεν ψάχνουν όμως όλες οι μάρκες την πρωτιά των πωλήσεων. Εταιρείες όπως η Ferrari και η Lamborghini δεν έχουν ως αντίπαλο τις mainstream μάρκες αλλά ανταγωνίζονται ουσιαστικά ή μια την άλλη. Στην άτυπη αυτή κόντρα, Ferrari και Lamborghini, μετά το τέλος του πρώτου 5μηνου του 2026, είναι ισόπαλες καθώς τόσο η εταιρεία από το Μαρανέλο όσο και η μάρκα από τη Σαντ’Άγκατα Μπολονιέζε έχουν σημειώσει τέσσερις πωλήσεις καινούργιων αυτοκινήτων.

Ferrari, η πολυσυλλεκτική

Από τα τέσσερα αυτοκίνητα που παρέδωσε η Ferrari, το ένα ήταν μια Roma με τον 3,9 λίτρων turbo V8 κινητήρα που αποδίδει 620 ίππους, ενώ μία ήταν και η Purosangue που έχει ταξινομηθεί εντός του διαστήματος Ιανουάριος-Μάιος 2026 στην Ελλάδα.

H Ferrari Roma

Το πρώτο SUV στην ιστορία της εταιρείας έχει μήκος 4.973 χλστ. και αντλεί κίνηση από έναν V12 κινητήρα 6,5 λίτρων με περιεχόμενη γωνία 65 μοιρών και φυσική αναπνοή που αποδίδει 725 ίππους στις 7.750 σ.α.λ. σε συνδυασμό με 716 Nm ροπής στις 6.250 σ.α.λ.

Σύμφωνα με τη Ferrari, για την επιτάχυνση από στάση έως τα πρώτα 100 και 200 χλμ./ώρα απαιτούνται 3,3 και 10,6 δλ. Η δε τελική ταχύτητα υπερβαίνει τα 310 χλμ./ώρα.

Οι υπόλοιπες δύο ταξινομήσεις αφορούν την ολοκαίνουργια 12Cilindri, η ισχύς της οποίας πηγάζει από τον ίδιο ατμοσφαιρικό V12 κινητήρα 6,5 λίτρων. Η απόδοση φτάνει σε αυτή την περίπτωση τους 830 ίππους, με τον “κόφτη” να αγγίζει τις 9.500 στροφές ανά λεπτό, ενώ η επίδοσή της στο 0-100 χλμ./ώρα είναι 2,9 δλ..

Καρέ της Urus

Από την άλλη πλευρά, η Lamborghini κατάφερε να σημειώσει τέσσερις πωλήσεις, βασιζόμενη εξολοκλήρου στο απόλυτο best-seller της, τη Lamborghini Urus, αφού το ιταλικό SUV έχει γίνει το μήλο της έριδος για αυτούς που θέλουν να συνδυάσουν την καθημερινή πρακτικότητα με τις καταιγιστικές επιδόσεις.

Το Super-SUV της Lamboghini διατίθεται τόσο με plug-in υβριδικό σύνολο απόδοσης 800 ίππων που του επιτρέπει να κάνει το 0-100 χλμ./ώρα σε 3,4 δευτερόλεπτα, όσο και σε έκδοση Performante με V8 κινητήρα 666 ίππων. Σύμφωνα με την Lamborghini, η Urus Performante επιταχύνει από στάση έως τα πρώτα 100 χλμ./ώρα σε 3,3 δλ. ενώ η τελική της φτάνει τα 306 χλμ./ώρα.