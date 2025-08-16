Ferrari ή Lamborghini: Ποια μάρκα κυριαρχεί στην Ελλάδα;

Οι συνδυαστικές πωλήσεις των δύο ιταλικών αυτοκινητοβιομηχανιών μετά βίας ξεπερνούν τα δάκτυλα του ενός χεριού, αλλά υπάρχει ξεκάθαρος νικητής.

Ferrari και Lamborghini. Αμφότερες έλκουν την καταγωγή τους από την Ιταλία, αριθμούν αμέτρητους οπαδούς και τα προϊόντα τους αποτελούν όνειρο για κάθε φίλο της οδήγησης.

Η δημοφιλία τους δεν γνωρίζει σύνορα, με αναρίθμητους λάτρεις να εντοπίζονται και στη χώρα μας. Ελάχιστοι, ωστόσο, έχουν τη δυνατότητα να εντάξουν στο γκαράζ τους ένα όχημα με έμβλημα το καλπάζον άλογο ή τον μαινόμενο ταύρο.

Οι λόγοι προφανείς και αποτυπώνονται στον αριθμό των ταξινομήσεων τους, οι οποίες περιορίζονται περίπου στα δάκτυλα τους ενός χεριού. Οι πωλήσεις καινούργιων Ferrari και Lamborghini επί ελληνικού εδάφους είναι ελάχιστες, αλλά βγάζουν ξεκάθαρο νικητή, ο οποίος δεν είναι άλλος από το brand με έδρα τη Sant’Agata Bolognese.

Ειδικότερα, το πρώτο επτάμηνο του 2025, η Ferrari δεν έχει καταφέρει να συμπεριλάβει πάνω από μία φορά το όνομά της στη λίστα των ταξινομήσεων καινούργιων ΙΧ, ενώ για τη φτωχή εκπροσώπησή της φροντίζει μία 296 GTS.

Μια διθέσια berlinetta spider, με V6 κινητήρα 2,9 λίτρων, ο οποίος διαθέτει δύο τούρμπο. Αποδίδει 663 ίππους και συνεπικουρείται από ηλεκτρομοτέρ 167 PS, με τη συνδυαστική ισχύ να εκτοξεύεται στους 830 ίππους.

Η ισχύς μεταφέρεται μέσω 8τάχυτου διπλοσύμπλεκτου κιβωτίου μόνο στους μπροστινούς τροχούς, με την επιτάχυνση στα πρώτα 100 χλμ./ώρα να ολοκληρώνεται σε 2,9 δλ.

Εμφανώς πιο ενθαρρυντικές οι εμπορικές επιδόσεις του αντίπαλου δέους της, με τη Lamborghini να έχει σημειώσει συνολικά πέντε ταξινομήσεις καινούργιων ΙΧ.

Από αυτές τρεις αφορούν την Urus, ένα θηριώδες SUV που στην έκδοση “S” αντλεί κίνηση από twin-turbo V8 κινητήρα βενζίνης με συνολική ισχύ 650 PS και ολοκλήρωση του σπριντ 0-100 χλμ./ώρα σε 3,5 δλ.

Ακόμα πιο σπορτίφ αύρα έχει η έκδοση Performante που ενσωματώνει το ίδιο σύστημα κίνησης, ενισχυμένο με 16 ίππους, φτάνοντας συνολικά τους 666. Σύμφωνα με την Lamborghini, η Urus Performante επιταχύνει από στάση έως τα πρώτα 100 χλμ./ώρα σε 3,3 δλ. ενώ η τελική της φτάνει τα 306 χλμ./ώρα.

Η κορυφαία σε επίπεδο συνολικής ισχύος έκδοση είναι η plug-in υβριδική “SE” όπου ο V8 κινητήρας πλαισιώνεται από ηλεκτρομοτέρ, το οποίο εκτοξεύει την ισχύ στους 800 ίππους. Μολονότι είναι ελαφρώς πιο αργή (0-100 χλμ./ώρα σε 3,4 δλ.) από την Performante, η εξηλεκτρισμένη της υπόσταση επιτρέπει τη διάνυση 60 χλμ. αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια.

Οι υπόλοιπες δύο πωλήσεις της Lamborghini αφορούν τη Revuelto, το μοντέλο που αντικατέστησε την Aventador. Ενσωματώνει επαναφορτιζόμενο υβριδικό σύστημα κίνησης με 12κύλινδρο ατμοσφαιρικό κινητήρα 6,5 λίτρων, πλαισιωμένο από τρία ηλεκτρικά μοτέρ, ένα εκ των οποίων είναι ενσωματωμένο στο 8τάχυτο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη.

Συνολικά παράγονται 1.015 ίπποι που συνδράμουν αποφασιστικά στην ολοκλήρωση του σπριντ 0-100 χλμ./ώρα σε 2,5 δλ.