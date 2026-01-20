Ferrari ή Lamborghini: Ποια μάρκα κυριάρχησε στην Ελλάδα το 2025;

Αμφότερες οι ιταλικές μάρκες διεκδίκησαν με αξιώσεις την προσοχή των μεγάλων ελληνικών βαλαντίων, αλλά μόνο μία κατάφερε να την κερδίσει.

Σε μια αέναη μάχη είναι καταδικασμένες να συμμετέχουν οι Ferrari και Lamborghini, με μεγάλο έπαθλο την προσοχή όσων έχουν τη δυνατότητα να αφιερώσουν ένα εξαψήφιο ποσό για καινούργιο ΙΧ.

Τα κοινά τους σημεία πολλά: αμφότερες εδρεύουν στην Ιταλία, συγκεντρώνουν αμέτρητους οπαδούς και τα προϊόντα τους αποτελούν όνειρο για κάθε λάτρη της οδήγησης.Οι δύο αυτοκινητοβιομηχανίες διασταυρώνουν τα ιταλικά ξίφη τους και επί ελληνικού εδάφους, όπου η αναμέτρηση το περασμένο έτος έβγαλε σε επίπεδο ταξινομήσεων καινούργιων ΙΧ ξεκάθαρο νικητή.

Αυτή ήταν η Lamborghini μιας και κατάφερε να πουλήσει 6 καινούργια αυτοκίνητα, σε αντίθεση με τη Ferrari η οποία περιορίστηκε σε μόλις μία μονάδα.

Ειδικότερα, το 12μηνο του 2025 η μάρκα με έδρα τη Sant’Agata Bolognese ταξινόμησε συνολικά τέσσερις Urus. Πρόκειται για ένα θηριώδες SUV που στην έκδοση “S” ενσωματώνει twin-turbo V8 κινητήρα βενζίνης με συνολική ισχύ 650 PS ο οποίος συνδράμει στην ολοκλήρωση του σπριντ 0-100 χλμ./ώρα σε 3,5 δλ.

Για όσους αναζητούν ακόμα πιο εκρηκτικές επιδόσεις προσφέρεται η έκδοση Performante, με πηγή ζωής το ίδιο σύστημα κίνησης, ενισχυμένο με 16 ίππους, φτάνοντας συνολικά τους 666. Σύμφωνα με την Lamborghini, η Urus Performante φτάνει τα 100 χλμ./ώρα από στάση σε 3,3 δλ. ενώ η τελική της ταχύτητα ανέρχεται σε 306 χλμ./ώρα.

Σε επίπεδο ιπποδύναμης, κορυφαία εκπρόσωπος της γκάμας είναι η plug-in υβριδική έκδοση “SE”με V8 κινητήρα, πλαισιωμένο από ηλεκτρικό μοτέρ, που την ισχύ στους 800 ίππους. Μολονότι είναι ελαφρώς πιο αργή (0-100 χλμ./ώρα σε 3,4 δλ.) από την Performante, ο εξηλεκτρισμένος χαρακτήρας της επιτρέπει τη διάνυση 60 χλμ. χωρίς την κατανάλωση σταγόνας βενζίνης.

Οι υπόλοιπες δύο ταξινομήσεις της Lamborghini αφορούν τη Revuelto, τον διάδοχο της γνωστής Aventador. Κινείται από επαναφορτιζόμενο υβριδικό σύστημα με πρωταγωνιστή 12κύλινδρο ατμοσφαιρικό κινητήρα 6,5 λίτρων, επικουρούμενο από τρία ηλεκτρικά μοτέρ, ένα εκ των οποίων είναι ενσωματωμένο στο 8τάχυτο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη. Συνδυαστικά αποδίδονται 1.015 ίπποι που της επιτρέπουν να ολοκληρώσει το σπριντ 0-100 χλμ./ώρα σε 2,5 δλ.

Στο απέναντι στρατόπεδο, για τη φτωχή εκπροσώπηση της Ferrari στη λίστα των ταξινομήσεων καινούργιων ΙΧ φροντίζει η 296 GTS, μια διθέσια berlinetta spider, με πρωταγωνιστή έναν V6 κινητήρα 2,9 λίτρων, ο οποίος διαθέτει δύο τούρμπο. Παράγει 663 ίππους και συνεργάζεται από ηλεκτρομοτέρ 167 PS, με τη συνδυαστική ισχύ να εκτοξεύεται στους 830 ίππους.

Η δύναμη μεταφέρεται μέσω 8τάχυτου διπλοσύμπλεκτου κιβωτίου αποκλειστικά στους πίσω τροχούς, με την επιτάχυνση στα πρώτα 100 χλμ./ώρα να ολοκληρώνεται σε 2,9 δλ.

Η μπαταρία υψηλής τάσης της 296 GTS έχει χωρητικότητα 7,45 kWh και εξασφαλίζει αυτονομία 25 χλμ. Σημειώνεται ότι σε επίπεδο ταξινομήσεων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, η Ferrari κυριάρχησε με 26 μονάδες, με τη Lamborghini να περιορίζεται σε 9.