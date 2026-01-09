Το φθηνότερο αυτοκίνητο στην Ελλάδα – Ποιο είναι και πόσο κοστίζει

Παρά την υποχώρηση των προσιτών αυτοκινήτων, συνεχίζουν να υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις που «κλείνουν» το μάτι στο ευρύ καταναλωτικό κοινό.

Ο ερχομός του νέου Grande Panda, ενός μοντέλου για το οποίο η Fiat έχει μεγάλες προσδοκίες (δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι αναδείχθηκε Αυτοκίνητο της Χρονιάς στην Ελλάδα), ανάγκασε σε ένα βαθμό την εταιρεία να δώσει νέο όνομα στο Panda, ώστε να αποφύγει τον «κανιβαλισμό» των δύο αυτοκινήτων.

Το νέο, λοιπόν Pandina, συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε το Panda, έχοντας ίδιες διαστάσεις (μήκος 3,69 μ., πλάτος 1,66 μ., ύψος 1,55 μ. και μεταξόνιο 2,3 μ.), που του χαρίζουν ευέλικτες μετακινήσεις μέσα στην πόλη, και ίδια αισθητική.

Η Fiat μπορεί να άλλαξε το όνομά του, όμως το Pandina συνεχίζει να έχει σημαίνοντα ρόλο στην εμπορική πορεία της ιταλικής μάρκας, καθώς, χάρη σε προωθητική ενέργεια της ελληνικής αντιπροσωπείας, η τιμή εκκίνησης του νέου Pandina ορίζεται στα 15.490 ευρώ. Χάρη σε αυτή την τιμή, το Pandina είναι το φθηνότερο αυτοκίνητο στην ελληνική αγορά, στην εισαγωγική έκδοση Icon.

Τι περιλαμβάνει ο εξοπλισμός

Το Pandina στην εισαγωγική εξοπλιστική έκδοση Icon περιλαμβάνει αρκετό εξοπλισμό που καλύπτει τις περισσότερες ανάγκες ενός μέσου οδηγού προσφέροντας μεταξύ άλλων ψηφιακό πίνακα οργάνων 7” με τρεις επιλογές απεικόνισης, κλιματισμό, χειριστήρια στο τιμόνι για τον έλεγχο του ηχοσυστήματος και των συστημάτων ADAS που περιλαμβάνουν αυτόματο φρενάρισμα, υποβοήθηση διατήρησης στην λωρίδα, ανίχνευση κόπωσης οδηγού και υποβοήθηση τήρησης του ορίου ταχύτητας.

Επιπλέον υπάρχει στάνταρ cruise control, ηχοσύστημα με οθόνη 5 ιντσών, ψηφιακός δέκτης ραδιοφώνου (DAB) και Bluetooth, πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος, ρυθμιζόμενο σε ύψος κάθισμα οδηγού και ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι/θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέφτες.

Και σε έκδοση Cross

Το Pandina διαθέτει και έκδοση Cross, η οποία προσδίδει στο αυτοκίνητο πιο off-road ύφος και είναι ελαφρώς πιο «πλούσια» σε συστήματα και εξοπλισμό. Ειδικότερα, η Cross, επιπλέον της Icon περιλάμβάνει: τροχούς 15 ιντσών, φιμέ πίσω τζάμια, αισθητήρα φωτός/βροχής καθώς και αυτόματους προβολείς. Στο εσωτερικό τη διαφορά κάνουν οι επενδύσεις των καθισμάτων από ανακυκλωμένο πλαστικό (seaqual) και το infotainment με οθόνη αφής 7 ιντσών και Android Auto/Apple CarPlay.

Κινητήρας

Την κίνηση του Pandina εξασφαλίζει ένας ήπια υβριδικός 3κύλινδρος κινητήρας βενζίνης 1,0 λίτρου άμεσου ψεκασμού που αποδίδει 65 ίππους και 92 Nm ροπής τις 3.250 σ.α.λ., συνεργάζεται αρμονικά με κιβώτιο έξι σχέσεων και διακρίνεται για την οικονομία καυσίμου που προσφέρει στον οδηγό του, με τη μάρκα να ανακοινώνει μέση κατανάλωση 4,8 λτ./100 χιλιόμετρα. Ταυτόχρονα, το μοντέλο, επειδή εκπέμπει πολύ χαμηλούς ρύπους, έχει μηδενικά τέλη κυκλοφορίας και μπορεί να κινείται καθημερινά μέσα στο Δακτύλιο.

Κάθε αγορά Pandina συνοδεύεται 5 χρόνια εγγύηση για τα μηχανικά μέρη και ίσης διάρκειας οδική βοήθεια.