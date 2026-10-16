Ford Explorer Collection: Το ηλεκτρικό SUV που αξίζει κάθε ευρώ

Διαθέτει όλο το πακέτο που αναζητάς από ένα SUV. Έχει εντυπωσιακή εμφάνιση, ευρύχωρο εσωτερικό, πλήρη εξοπλισμό και, το βασικότερο, είναι εξαιρετικά πρακτικό στην καθημερινότητα και απολαυστικό στα ταξίδια.

To Ford Explorer ανήκει στην κατηγορία των αυτοκινήτων που συνδυάζουν πολλά διαφορετικά χαρακτηριστικά σε ένα ολοκληρωμένο σύνολο. Ειδικά, στη νέα έκδοση Collection, το Ford Explorer παρέχει οτιδήποτε αναζητά ο σύγχρονος οδηγός από ένα ηλεκτρικό SUV, κερδίζοντας την αναγνώριση όλων για την αποδοτικότητά του, την αυτονομία και την ιδιαίτερα ελκυστική σχεδιαστική του ταυτότητα.

Εντυπωσιακό από την πρώτη ματιά

Η εμφάνιση αποτελεί ένα από τα ισχυρότερα πλεονεκτήματα του Ford Explorer Collection. Το αποκλειστικό γκρι χρώμα Cactus Grey, η μαύρη οροφή και οι σκούρες προστατευτικές ποδιές δημιουργούν μια δυναμική αντίθεση, ενώ οι μαύρες ζάντες ελαφρού κράματος των 20 ιντσών προσθέτουν ακόμη πιο επιβλητική παρουσία στον δρόμο.

Οι ειδικές λεπτομέρειες Collection ενισχύουν τον ξεχωριστό χαρακτήρα του μοντέλου, χωρίς να αλλοιώνουν τη σχεδιαστική ταυτότητα του Explorer. Το αποτέλεσμα είναι ένα μοντέρνο SUV με σπορ διάθεση, που συνδυάζει τις στιβαρές αναλογίες με μια αισθητική που ταιριάζει απόλυτα στην εποχή της ηλεκτροκίνησης.

Η ίδια φιλοσοφία συνεχίζεται και στο εσωτερικό. Η μαύρη επένδυση οροφής, οι λεπτομέρειες αλουμινίου και οι πορτοκαλί πινελιές δημιουργούν ένα ιδιαίτερο περιβάλλον, ενώ τα σπορ καθίσματα Sensico ξεχωρίζουν χάρη στην ειδική ταπετσαρία Collection σε μαύρο και πορτοκαλί. Οι αντίστοιχες λεπτομέρειες στις ζώνες ασφαλείας και στο ταμπλό ολοκληρώνουν μια καμπίνα με σαφώς πιο προσωπικό χαρακτήρα.

Δεν του λείπει τίποτα

Τα επίπεδα άνεσης και εξοπλισμού του Explorer Collection συναντώνται μόνο σε premium προτάσεις της αγοράς. Η Ford έχει εξοπλίσει το μοντέλο με ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού 12 κατευθύνσεων, οσφυϊκή υποστήριξη με λειτουργία μασάζ και θερμαινόμενο τιμόνι, στοιχεία που κάνουν πιο ευχάριστες ακόμη και τις πολύωρες διαδρομές.

Στον εξοπλισμό περιλαμβάνονται επίσης πανοραμική οροφή, ηλεκτρική πόρτα χώρου αποσκευών, ασύρματη φόρτιση κινητού, αεραγωγοί για τους πίσω επιβάτες και ατμοσφαιρικός φωτισμός LED με 10 επιλογές χρωμάτων.

Το σύστημα infotainment SYNC Move νέας γενιάς είναι από τα κορυφαία σε επίπεδο απόκρισης, πλοήγησης και λειτουργιών, με τις τεχνολογίες «Intelligent Adaptive Cruise Control 3», «Traffic LightRecognition», «Reversing Assist 3», αλλά και το νέο «Trained Park Assist 3» που υποστηρίζει τον οδηγό κατά τη διάρκεια απαιτητικών ελιγμών στάθμευσης, να προσφέρονται στάνταρ.

Ιδιαίτερη σημασία έχουν και οι πρακτικές λύσεις, όπως ο εμπρός αποθηκευτικός χώρος (frunk), το αναδιπλούμενο δίχτυ συγκράτησης αποσκευών και οι υποδοχές για διαχωριστικό σκύλου.

Σαν αυθεντικό SUV, φέρει ακόμη και Pro Power Onboard, παρέχοντας τη δυνατότητα φόρτισης εξωτερικών συσκευών, από laptop έως ηλεκτρικό ποδήλατο. Η φόρτιση γίνεται είτε μέσω της πρίζας στο πορτμπαγκάζ, είτε με την προσθήκη αντάπτορα που συνδέεται στη θύρα φόρτισης δίνοντας συνολική ισχύ έως και 2,3 kW.

Έως 602 km αυτονομίας και με τετρακίνηση

Το Explorer Collection διατίθεται σε δύο εκδόσεις Extended Range. Η πισωκίνητη RWD αποδίδει 286 ίππους, διαθέτει μπαταρία 79 kWh και προσφέρει αυτονομία έως 602 km. Για όσους αναζητούν ακόμη μεγαλύτερη ισχύ και τετρακίνηση, η AWD αποδίδει 340 ίππους, χρησιμοποιεί μπαταρία 77 kWhκαι προσφέρει αυτονομία έως 526 km.

Η δυνατότητα ταχείας φόρτισης ενισχύει την πρακτικότητα στα ταξίδια, καθώς σε κατάλληλο ταχυφορτιστή μπορούν να ανακτηθούν σε περίπου 10 λεπτά αρκετή ενέργεια για έως 192 kmδιαδρομής. Η τετρακίνητη έκδοση διαθέτει επιπλέον στάνταρ κοτσαδόρο και δυνατότητα ρυμούλκησης έως 1.800 kg, διευρύνοντας τις δυνατότητές της για αποδράσεις και μεταφορά εξοπλισμού.

Για την απόκτηση του Ford Explorer Collection, η Ford προσφέρει χρηματοδότηση με επιτόκιο 0,9%, προκαταβολή από 40% και διάρκεια έως 36 μήνες. Εναλλακτικά, υπάρχει πρόγραμμα με επιτόκιο 4,99%, προκαταβολή από 10% και διάρκεια έως 84 μήνες, καθώς και το Ford Loyal+ με μηδενικό επιτόκιο για υφιστάμενους κατόχους Ford, προκαταβολή από 40% και διάρκεια έως 60 μήνες.

Για εταιρικούς πελάτες διατίθεται επίσης το Ford Lease. Τέλος, όπως τα ηλεκτρικά Ford, έτσι και αυτό καλύπτεται με εγγύηση Ford Protect 8 ετών ή 100.000 km. Για την μπαταρία υψηλής τάσης και τα εξαρτήματα υψηλής τάσης ισχύει εγγύηση 8 ετών ή 160.000 km.

Για να δείτε αναλυτικά όλα τα στοιχεία του μοντέλου και τις τιμές πατήστε εδώ: https://www.ford.gr/cars/electric-explorer/collection https://www.ford.gr/cars/electric-explorer