Ford Explorer: Περισσότερη αυτονομία και νέα ειδική έκδοση – Οι τιμές στην Ελλάδα

Η Ford αναβαθμίζει το Explorer στην πισωκίνητη έκδοση Standard Range και λανσάρει στην αγορά το Explorer Collection που αντλεί έμπνευση από αθλητές και σπορ εξοπλισμό.

Το Ford Explorer αποτελεί ένα μεσαίου μεγέθους όχημα με εξωστρεφή χαρακτήρα και ηλεκτρική καρδιά, όπως και το πρώτο μιας σειράς καινοτόμων, νέων ηλεκτρικών οχημάτων από τη Ford, βοηθώντας την να χαράξει το δρόμο για τον πλήρη επαναπροσδιορισμό της τοποθέτησής της στην Ευρώπη.

Στόχος της Ford για το Explorer είναι να βρίσκεται διαρκώς στην πρώτη γραμμή των ηλεκτρικών SUV και στο πλαίσιο αυτό το υποβάλλει σε αναβαθμίσεις που χαρίζουν στο όχημα περισσότερη αυτονομία και νέες τεχνολογίες, την ίδια ώρα που η γκάμα εμπλουτίζεται και μια έκδοση περιορισμένης παραγωγής, υπό την ονομασία “Explorer Collection”.

Αυξημένη αυτονομία

Η έκδοση Standard Range του Explorer φέρει νέα μπαταρία LFP 58 kWh που προσφέρει αυξημένη -πάνω από 17%- αυτονομία σε σχέση με το παρελθόν η οποία φτάνει πλέον τα 444 χλμ. Η μπαταρία συνοδεύεται από αναβαθμισμένο ηλεκτροκινητήρα, στον πίσω άξονα, με ισχύ στα 190 PS και ροπή στα 350 Nm που επιτρέπουν την ολοκλήρωση του σπριντ 0-100 χλμ./ώρα σε 8,0 δλ. Ταυτόχρονα, το Ford Explorer συνεχίζει να διατίθεται στις εκδόσεις Extended Range, με κίνηση στους πίσω ή και στους τέσσερις τροχούς, και αυτονομία έως και 602 χλμ.

Νέες τεχνολογίες

Το αναβαθμισμένο Ford Explorer προσφέρει μία διευρυμένη γκάμα προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης οδηγού, για μεγαλύτερη άνεση σε κάθε διαδρομή.

Το Intelligent Adaptive Cruise Control του Explorer είχε ήδη τη δυνατότητα να προσαρμόζει την ταχύτητα του οχήματος ανάλογα με το περιβάλλον, λαμβάνοντας υπόψιν τις ενδείξεις των πινακίδων ορίου ταχύτητας, τις στροφές, τις διασταυρώσεις και τους κυκλικούς κόμβους. Τώρα, η αναβαθμισμένη εκδοχή του υποστηρίζει και τη λειτουργία Traffic Light Recognition, η οποία επιτρέπει στο όχημα να επιβραδύνει ή ακόμα και να σταματά αυτόματα στην περίπτωση που το σύστημα ανιχνεύσει κόκκινο ή πορτοκαλί φανάρι μπροστά.

Το παρών δίνει το νέο Reversing Assist το οπο΄[ιο έχει σχεδιαστεί ώστε να υποστηρίζει τους οδηγούς σε απαιτητικές συνθήκες, όπως η κίνηση σε στενούς δρόμους. Το σύστημα καταγράφει αυτόματα την πορεία του οχήματος σε απόσταση έως και 50 μέτρα ελέγχοντας το τιμόνι καθ’ όλη τη διάρκεια ενός ελιγμού οπισθοπορείας. Αυτό σημαίνει ότι οι οδηγοί χρειάζεται να χειρίζονται μόνο το φρένο και το γκάζι, ενώ παρακολουθούν τον δρόμο πίσω τους.

Το νέο Trained Park Assist αποτελεί μία ακόμη τεχνολογία που προσφέρει χείρα βοηθείας στους οδηγούς κατά τη διάρκεια απαιτητικών ελιγμών στάθμευσης. Έχοντας «εκπαιδευτεί» από παρόμοιες ενέργειες στάθμευσης που έχουν πραγματοποιηθεί στο παρελθόν, αναλαμβάνει αυτόματα τον έλεγχο του οχήματος φροντίζοντας για την επιτάχυνση, το φρενάρισμα και την αλλαγή πορείας, ώστε να αναπαράγει με ακρίβεια τον ελιγμό και να σταθμεύσει το Explorer στην επιθυμητή θέση. Το σύστημα μπορεί να αναλάβει τα εν λόγω καθήκοντα για έως και 50 μέτρα και να αποθηκεύσει έως και πέντε διαφορετικά σενάρια στάθμευσης.

Προσθήκη αποτελεί και το σύστημα Driver State Assist, το οποίο χρησιμοποιεί την κάμερα που είναι στραμμένη προς τον οδηγό και τα συστήματα Lane Keep Assist για να παρακολουθεί την προσοχή του τελευταίου και τις κινήσεις του στο τιμόνι. Εφόσον δεν ανιχνευθεί κίνηση, το σύστημα μπορεί να ενεργοποιήσει τα φρένα για να ειδοποιήσει τον οδηγό. Εάν εξακολουθεί να μην ανιχνεύει καμία ενέργεια από τον οδηγό, μπορεί να ενεργοποιήσει τα αλάρμ, να φρενάρει το όχημα με ελεγχόμενο τρόπο, να ξεκλειδώσει τις πόρτες και να καλέσει τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης – κάτι ιδιαίτερα σημαντικό σε περίπτωση ιατρικού επεισοδίου του οδηγού.

Επιπροσθέτως, όλα τα Ford Explorer διαθέτουν πλέον στάνταρ σύστημα οδήγησης με ένα πεντάλ (One-Pedal Drive), για ακόμα πιο άνετη και ευχάριστη οδήγηση στην πόλη.

Pro Power Onboard

Το νέο Pro Power Onboard ξεκλειδώνει ακόμα περισσότερες δυνατότητες για τους κατόχους του Explorer. Το σύστημα πρωτοπαρουσιάστηκε σε ορισμένα επαγγελματικά οχήματα της Ford Pro και τώρα μετατρέπει το Explorer σε κινητή πηγή ενέργειας, ικανή να τροφοδοτεί απρόσκοπτα συσκευές συνολικής ισχύος έως και 2,3 kW.

Μία πρακτική πρίζα Pro Power Onboard βρίσκεται στον χώρο αποσκευών του οχήματος για την ασφαλή φόρτιση ηλεκτρονικών συσκευών, όπως laptop. Επίσης, ως προαιρετικό στοιχείο, ένας αντάπτορας μπορεί να συνδεθεί στη θύρα φόρτισης του αυτοκινήτου για τη φόρτιση ηλεκτρικών ποδηλάτων ή άλλων αξεσουάρ εξωτερικού χώρου.

Οι πελάτες μπορούν επίσης να επιλέξουν το νέο Travel Pack, που περιλαμβάνει προστατευτικό για σκύλους, ένθετο στον εμπρός αποθηκευτικό χώρο (frunk) για την οργάνωση αντικειμένων έκτακτης ανάγκης και δίχτυ φόρτωσης στο πορτμπαγκάζ για την υποστήριξη αντικειμένων με μεγαλύτερο όγκο.

Αναβάθμιση για το SYNC Move

Το συνδεδεμένο σύστημα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας SYNC Move του Ford Explorer διαθέτει μια κινητή οθόνη 14,6 ιντσών με στάνταρ συμβατότητα ασύρματου Apple CarPlay και Android Auto. Πλέον, το σύστημα υποστηρίζεται από νέο λογισμικό βασισμένο σε Android, για ακόμα πιο ομαλή λειτουργία.

Όπως αναφέρει η Ford, η διεπαφή έχει επανασχεδιαστεί για μεγαλύτερη σαφήνεια και ευκολία χρήσης, ενώ παρέχεται δυνατότητα ομαδοποίησης διαφόρων εφαρμογών σε φακέλους ή συνδυασμού τους, ώστε ο οδηγός να οργανώνει τα πιο σημαντικά για τον ίδιο app – όπως θα έκανε με ένα smartphone. Ταυτόχρονα, για ακόμα καλύτερη ευκολία, το σύστημα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας παρέχει τώρα διευρυμένη απεικόνιση τόσο για την κάμερα στάθμευσης όσο και για το σύστημα πλοήγησης.

Ford Explorer Collection

Η Ford καθιστά το Explorer ακόμη πιο ανταγωνιστικό και μέσω της έκδοσης Explorer Collection, μιας σειράς ειδικών μοντέλων περιορισμένης παραγωγής που συνδυάζει μοναδικό σχεδιασμό με βελτιωμένες προδιαγραφές.

Η έκδοση Collection αντλεί έμπνευση από αθλητές και σπορ εξοπλισμό, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά, τιμώντας όσους αγαπούν τη δράση και τις συναρπαστικές εμπειρίες. Εξωτερικά, το Explorer Collection φέρει το αποκλειστικό χρώμα Cactus Grey, καθώς και Satin Black ζάντες αλουμινίου 20 ιντσών νέας σχεδίασης. Τη συνολική εμφάνιση ολοκληρώνουν τόσο η μαύρη οροφή και οι εμπρός/πίσω προστατευτικές ποδιές, όσο και τα χαρακτηριστικά γραφικά που βρίσκονται στις πόρτες και τις πίσω κολόνες – στοιχεία που προσδίδουν στο SUV μοντέλο της Ford μια πιο δυναμική παρουσία.

Στην καμπίνα, το νέο Explorer Collection έχει ως κύριο χρώμα το Black Onyx, που δημιουργεί αντίθεση με το πορτοκαλί που διακοσμεί τα πλαϊνά των καθισμάτων, το κάτω μέρος της μπάρας ήχου και τις ζώνες ασφαλείας. Ένα ενδιαφέρον μαύρο-πορτοκαλί εφέ διακοσμεί το ταμπλό και την κεντρική κονσόλα, ενώ τα καθίσματα διαθέτουν ένα μοναδικό 2D πλεκτό ένθετο, το οποίο θυμίζει σε υφή και εμφάνιση διάφορα είδη σπορ ρουχισμού και εξοπλισμού υψηλής ποιότητας.

Η νέα γκάμα εκδόσεων του Ford Explorer, συμπεριλαμβανομένης του Explorer Collection, είναι διαθέσιμη για παραγγελία με τα πρώτα αυτοκίνητα να αναμένονται στη χώρα μας τον Ιούνιο.

Τιμές

Το Explorer με την αναβαθμισμένη μπαταρία που προσφέρει αυτονομία 444 χλμ. και ισχύ 190 PS ξεκινά στην Ελλάδα από τα 34.962 ευρώ (έκδοση Trend), ενώ το Explorer Collection από 42.461 ευρώ (RWD 79 kWh). Στις τιμές περιλαμβάνεται το προωθητικό πρόγραμμα της Ford, όπως και η επιδότηση του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά».