Ford Kuga FHEV: Διαθέσιμο με 267 ευρώ/μήνα μέσω Ford Lease

H Ford κάνει πιο προσιτή την μίσθωση μέσω leasing ενός υβριδικού Kuga, προσφέροντας το SUV με χαμηλή μηνιαία δόση και 7.000 ευρώ προκαταβολή.

Η Ford καθιστά ακόμα πιο εύκολη και προσιτή την απόκτηση μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης του Kuga FHEV προσφέροντας το SUV στην πλούσια εξοπλισμένη έκδοση ST-Line με μηνιαίο μίσθωμα 267 ευρώ.

Η προσφορά περιλαμβάνει 7.000 ευρώ προκαταβολή, διάρκεια μίσθωσης 48 μηνών και 80.000 χιλιόμετρα μέγιστο επιτρεπόμενο όριο.

Ευρύχωρο, hi-tech και οδηγοκεντρικό

Στην έκδοση ST-Line το υβριδικό Kuga διατίθεται με πλούσιο στάνταρ εξοπλισμό άνεσης, ασφάλειας και συνδεσιμότητας. Στην προσεγμένη καμπίνα του προσφέρει άπλετους χώρους που μπορούν να προσαρμοστούν ευέλικτα, ανάλογα με τις εκάστοτε απαιτήσεις, χάρη στα συρόμενα κατά τον διαμήκη άξονα του οχήματος πίσω καθίσματα.

Η συγκεκριμένη δυνατότητα προσφέρει στο Kuga FHEV χώρο αποσκευών με χωρητικότητα που κυμαίνεται από 412 έως και 553 λίτρα – επίδοση που μπορεί να ανέλθει έως τα 1.534 λίτρα με την πλήρη αναδίπλωσή των πίσω καθισμάτων.

Επίσης, το Kuga FHEV προσφέρει υψηλά επίπεδα συνδεσιμότητας, ψυχαγωγίας και ενημέρωσης των επιβατών μέσα από τον ψηφιακό πίνακα οργάνων των 12,3 ιντσών και την οθόνη αφής των 13,2 ιντσών που υποστηρίζεται απρόσκοπτα από το προηγμένο σύστημα SYNC 4 της Ford και βρίσκεται εγκατεστημένα ψηλά στο μέσον του ταμπλό.

Όπως συμβαίνει με κάθε έκδοση του Kuga, έτσι και η ST-Line παραμένει πιστή στο γνώριμο οδηκεντρικό DNA της Ford. Ακόμα και σε απαιτητικές συνθήκες, εμπνέει εμπιστοσύνη και ασφάλεια, ενώ για όσους οδηγούς επιθυμούν να διευρύνουν τις δυνατότητες κίνησης και εκτός ασφάλτου, η τετρακίνητη έκδοση του μοντέλου μπορεί να τους συνοδεύσει σε κάθε τους αναζήτηση.

Προηγμένο Full Hybrid σύστημα κίνησης

Με δυνατότητα να κινείται αμιγώς ηλεκτρικά για μεγάλο χρονικό διάστημα και ιδιαίτερα σε αστικό περιβάλλον σε ποσοστό που φτάνει έως και 64%, το Ford Kuga FHEV εξοπλίζεται με ένα αυτοφορτιζόμενο υβριδικό σύστημα κίνησης που έχει στον πυρήνα του έναν ατμοσφαιρικό, αλουμινένιο κινητήρα βενζίνης 2,5 λίτρων με μεταβλητό χρονισμό, που λειτουργεί σε κύκλο Atkinson.

Αυτός ο κινητήρας συνεργάζεται με έναν τριφασικό και υδρόψυκτο ηλεκτροκινητήρα μόνιμου μαγνήτη, ο οποίος αντλεί ενέργεια από μια υδρόψυκτη -επίσης- μπαταρία ιόντων λιθίου που έχει χωρητικότητα 1,1 kWh και βρίσκεται εγκατεστημένη σε ασφαλές σημείο, χαμηλά στο δάπεδο του οχήματος.

Το σύστημα κίνησης του Ford Kuga FHEV ελέγχεται μέσω μιας προηγμένης ηλεκτρονικής μονάδας, έχει απόδοση 180 ίππους και συνεργάζεται με αυτόματο κιβώτιο CVT κιβώτιο. Το σύνολο αυτό εξασφαλίζει χαμηλή κατανάλωση 5,3 λτ./100 χλμ. (WLTP) και την ίδια στιγμή, προσφέρει μέγιστη αυτονομία που φτάνει έως και τα 900 χλμ. με ένα μόνο γέμισμα του ρεζερβουάρ.