Ford Kuga FΗΕV: Οικονομία και επιδόσεις κάτω από 32.000 ευρώ

Η υβριδική τεχνολογία επιτρέπει στο Kuga να κινείται αμιγώς ηλεκτρικά για το 64% των καθημερινών μετακινήσεων.

Το Ford Kuga FHEV αποτελεί μία από τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις στην κατηγορία του, έχοντας εξελιχθεί από τη μάρκα με θεμελιώδη αρχή το «πάντρεμα» της οικονομίας με τις επιδόσεις.

Για αυτό φροντίζει το υβριδικό σύστημα που έχει ως πρωταγωνιστή έναν ατμοσφαιρικό βενζινοκινητήρα μεγάλου κυβισμού. Αυτός λειτουργεί σύμφωνα με τον θερμοδυναμικό κύκλο Atkinson – μία λύση η οποίθα αξιοποιείται με σκοπό τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας στα πλέον σύγχρονα υβριδικά συστήματα κίνησης.

Σε σχέση με ένα τυπικό μοτέρ που λειτουργεί με τον παραδοσιακό κύκλο Otto, η συγκεκριμένη τεχνολογία καύσης εξασφαλίζει υψηλότερη θερμική απόδοση αλλά και πιο αποτελεσματική αξιοποίηση της ενέργειας του καυσίμου, με αποτέλεσμα την βελτιστοποίηση της κατανάλωσης και τη μείωση των εκπομπών CO₂.

Ο βενζινοκινητήρας των 2,5 λίτρων συνεργάζεται με έναν ισχυρό ηλεκτροκινητήρα, καθώς και με μία μπαταρία υψηλής τάσης με χωρητικότητα 1,1 kWh που επαναφορτίζεται αυτόματα κατά την επιβράδυνση και το φρενάρισμα, χωρίς να απαιτείται σύνδεση σε εξωτερική πηγή για τη φόρτισή της.

Επιπλέον, ο 4κύλινδρος κινητήρας μπορεί να τροφοδοτεί και αυτός με ενέργεια την μπαταρία, εφόσον οι συνθήκες το επιβάλουν. Με συνδυαστική απόδοση 183 PS, το υβριδικό αυτό σύστημα προσφέρει όχι μόνο άμεση επιτάχυνση και ομαλή λειτουργία, αλλά και υψηλή οδηγική άνεση, με το προηγμένο σύστημα διαχείρισης ενέργειας να επιλέγει συνεχώς τον αποδοτικότερο τρόπο λειτουργίας.

Αυτό επιτρέπει στο υβριδικό Kuga 2.5L FHEV να κινείται για το 64% των καθημερινών διαδρομών αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια, έχοντας στο πλευρό του ένα αυτόματο κιβώτιο CVT για ακόμα καλύτερη αποδοτικότητα και ευκολία στην οδήγηση σε όλες τις συνθήκες.

Την ίδια στιγμή στο Kuga FHEV ξεχωρίζουν η πρακτικότητα και η πολυμορφικότητα. Η ευρύχωρη καμπίνα του, οι άνετοι χώροι για όλους τους επιβάτες και τα συρόμενα πίσω καθίσματα εξασφαλίζουν εύκολη προσαρμογή του εσωτερικού στις εκάστοτε ανάγκες, αυξάνοντας είτε τον χώρο για τα πόδια είτε τη χωρητικότητα του χώρου αποσκευών.

Με αυτό τον τρόπο, το υβριδικό Ford Kuga ανταποκρίνεται με την ίδια ευκολία στις χωροταξικές απαιτήσεις της καθημερινότητας αλλά και στις μεταφορικές ανάγκες ολόκληρης της οικογένειες στα μεγάλα ταξίδια, προσφέροντας κορυφαία λειτουργικότητα χωρίς συμβιβασμούς στην άνεση.

Το Ford Kuga FHEV διατίθεται στην ελληνική αγορά με νέα τιμή – από 31.494 ευρώ – ενώ με το νέο φορολογικό πλαίσιο η ετήσια αντικειμενική δαπάνη διαμορφώνεται στα 2.000 ευρώ και ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης περιορίζεται στα 100 ευρώ.