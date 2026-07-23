Ford Kuga Full Hybrid: Φουλ προνόμια, φουλ ελευθερία

Με ένα προηγμένο υβριδικό σύστημα κίνησης, το Ford Kuga προσφέρει εξαιρετική ισορροπία ανάμεσα στην άνεση και το κόστος χρήσης, αποτελώντας μια ολοκληρωμένη επιλογή τόσο για οικογενειάρχες όσο και για εταιρικούς χρήστες.

Σήμερα, που οι ανάγκες μετακίνησης είναι πιο απαιτητικές από ποτέ, ζητούμενο είναι ένα σύγχρονο όχημα που προσφέρει ελευθερία κίνησης παντού, χωρίς άγχος για το κόστος χρήσης ή τις συνθήκες του δρόμου, και παράλληλα διαθέτει μια ευρύχωρη καμπίνα για επιβάτες και αποσκευές. Ακριβώς αυτή τη φιλοσοφία εκφράζει το Ford Kuga FHEV.

Σε μια αγορά όπου τον πρώτο λόγο έχουν πλέον τα υβριδικά συστήματα κίνησης, το Ford Kuga διαθέτει ένα από τα πλέον προηγμένα τεχνολογικά αυτοφορτιζόμενα υβριδικά συστήματα. Έτσι, προσφέρει υψηλή ενεργειακή απόδοση και μειωμένη κατανάλωση καυσίμου, χωρίς να απαιτείται φόρτιση από εξωτερική πηγή.

Ένας βενζινοκινητήρας 2,5 λίτρων συνεργάζεται με ένα ηλεκτρομοτέρ απόδοσης 125 ίππων και μια μπαταρία υψηλής τάσης χωρητικότητας 1,1 kWh. Η μπαταρία επαναφορτίζεται αυτόματα κατά την επιβράδυνση και το φρενάρισμα, ενώ το αυτόματο κιβώτιο CVT εξασφαλίζει την αποδοτική λειτουργία του συστήματος.

Στη δικίνητη έκδοση του μοντέλου, η μέγιστη συνδυαστική ισχύς ανέρχεται στους 179 ίππους, ενώ στην τετρακίνητη έκδοση (AWD) φτάνει τους 184 ίππους. Το σύνολο προσφέρει άμεση επιτάχυνση, ομαλή λειτουργία και υψηλή οδηγική άνεση, ενώ το προηγμένο σύστημα διαχείρισης ενέργειας επιλέγει συνεχώς τον αποδοτικότερο τρόπο λειτουργίας, ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες κίνησης.

Έως 64% ηλεκτρικά στην πόλη

Προτεραιότητα δίνεται πάντα στην αποτελεσματικότερη αξιοποίηση της ηλεκτρικής ενέργειας. Έτσι, σε αστικές συνθήκες -οι οποίες είναι και οι πλέον ενεργοβόρες- το Kuga FHEV μπορεί να διανύει έως και το 64% των καθημερινών διαδρομών αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια.

Την ίδια στιγμή, ο οδηγός δεν χρειάζεται να ανησυχεί για τη φόρτιση ή την αυτονομία, ζητήματα που απασχολούν συχνά όσους επιλέγουν αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα. Ενδεικτικό των δυνατοτήτων του είναι ότι, χάρη στη χαμηλή κατανάλωση και το μεγάλης χωρητικότητας ρεζερβουάρ, η συνολική αυτονομία φτάνει περίπου τα 900 χιλιόμετρα.

Ο βενζινοκινητήρας των 2,5 λίτρων είναι ειδικά σχεδιασμένος για τη συγκεκριμένη εφαρμογή, καθώς λειτουργεί σύμφωνα με τον θερμοδυναμικό κύκλο Atkinson. Σε σύγκριση με έναν συμβατικό κινητήρα που λειτουργεί σύμφωνα με τον κύκλο Otto, η συγκεκριμένη τεχνολογία εξασφαλίζει υψηλότερη θερμική απόδοση και καλύτερη αξιοποίηση της ενέργειας του καυσίμου. Το αποτέλεσμα είναι η βελτιστοποίηση της κατανάλωσης και η μείωση των εκπομπών CO₂, οι οποίες περιορίζονται στα 122 γρ./χλμ.

Έτσι, το Kuga FHEV αποτελεί ιδανική επιλογή τόσο για ιδιώτες όσο και για στελέχη επιχειρήσεων που δίνουν έμφαση στο χαμηλό κόστος χρήσης. Εκτός από την περιορισμένη κατανάλωση -5,3 λτ./100 χλμ. ή 5,7 λτ./100 χλμ. στις τετρακίνητες εκδόσεις, σύμφωνα με το πρότυπο WLTP- και τα μηδενικά τέλη κυκλοφορίας, προσφέρει εξαιρετικά χαμηλό τεκμήριο διαβίωσης, με ετήσια φορολογική επιβάρυνση της τάξης των 100 ευρώ.

Τετρακίνηση για κάθε συνθήκη

Στον δρόμο, το Kuga διατηρεί το οδηγοκεντρικό DNA που χαρακτηρίζει τα μοντέλα της Ford, χωρίς να θυσιάζει την άνεση και το αίσθημα ασφάλειας. Στην τετρακίνητη έκδοση AWD, τα χαρακτηριστικά αυτά ενισχύονται από το προηγμένο σύστημα Intelligent All-Wheel Drive.

Αισθητήρες παρακολουθούν διαρκώς το επίπεδο πρόσφυσης των τροχών, επιτρέποντας στο σύστημα να μεταβάλλει την κατανομή της ροπής ανάμεσα στον εμπρός και τον πίσω άξονα μέσα σε χιλιοστά του δευτερολέπτου. Έτσι, το Kuga FHEV AWD προσαρμόζεται άμεσα στις μεταβαλλόμενες συνθήκες του οδοστρώματος, προσφέροντας μεγαλύτερη ασφάλεια και σταθερότητα ακόμη και σε συνθήκες χαμηλής πρόσφυσης. Η αυξημένη απόσταση από το έδαφος διευρύνει, παράλληλα, τις δυνατότητες κίνησης εκτός δρόμου.

Ρυμούλκηση έως 2.100 κιλά

Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του Kuga FHEV AWD είναι η υψηλή ικανότητα ρυμούλκησης, καθώς μπορεί να μεταφέρει με άνεση τροχόσπιτα, σκάφη ή τρέιλερ, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα αναγκών.

Η μέγιστη ικανότητα ρυμούλκησης φτάνει τα 2.100 κιλά για τρέιλερ με φρένα, επίδοση που το τοποθετεί ανάμεσα στις καλύτερες προτάσεις της κατηγορίας. Τις δυνατότητες ρυμούλκησης ενισχύει περαιτέρω το σύστημα Smart Trailer Navigation.

Ασφάλεια, συνδεσιμότητα και άνεση

Τα προηγμένα συστήματα υποβοήθησης του οδηγού ενισχύουν το αίσθημα σιγουριάς σε κάθε διαδρομή, από μια εκδρομή το Σαββατοκύριακο έως ένα επαγγελματικό ταξίδι. Στην πλήρη σουίτα των σχετικών συστημάτων ξεχωρίζει το BlueCruise, ένα εξελιγμένο σύστημα ημιαυτόνομης οδήγησης που επιτρέπει την οδήγηση χωρίς τα χέρια στο τιμόνι σε χαρτογραφημένους αυτοκινητοδρόμους.

Παράλληλα, το Kuga FHEV προσφέρει υψηλά επίπεδα συνδεσιμότητας, ψυχαγωγίας και ενημέρωσης μέσω του ψηφιακού πίνακα οργάνων των 12,3 ιντσών και της οθόνης αφής των 13,2 ιντσών. Η τελευταία είναι τοποθετημένη ψηλά στο κέντρο του ταμπλό και φιλοξενεί το σύστημα πολυμέσων SYNC 4 της Ford.

Στο εσωτερικό έχει δοθεί έμφαση τόσο στην ποιότητα όσο και στην αντοχή. Τα ποιοτικά υλικά έχουν επιλεγεί με γνώμονα την καθημερινή χρήση, ενώ οι προσεγμένες λεπτομέρειες και η εργονομία δημιουργούν ένα φιλόξενο περιβάλλον.

Η ευρύχωρη καμπίνα, τα συρόμενα πίσω καθίσματα, οι έξυπνοι αποθηκευτικοί χώροι και ο μεγάλος χώρος αποσκευών επιτρέπουν την εύκολη προσαρμογή του αυτοκινήτου στις ανάγκες μιας οικογένειας, τόσο στις καθημερινές μετακινήσεις όσο και στα μεγάλα ταξίδια, προσφέροντας κορυφαία λειτουργικότητα χωρίς συμβιβασμούς στην άνεση.

Η τιμή του Ford Kuga FHEV ξεκινά από 31.494 ευρώ, ενώ η απόκτηση του μοντέλου μπορεί να γίνει είτε μέσω των προγραμμάτων χρηματοδότησης Ford Finance, με επιτόκιο 0,9%* και στάνταρ επέκταση εγγύησης Ford Protect, είτε μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης Ford Lease, από 290 €/μήνα.

Περισσότερα:

https://www.ford.gr/cars/new-kuga

https://www.ford.gr/shop/next-steps/promotions/personal-offers