Ford Puma: Ελευθερία στην οδήγηση

Η προηγμένη τεχνολογία έρχεται να δώσει ακόμα μεγαλύτερα περιθώρια ελευθερίας και να ενισχύσει τον περίφημο οδηγοκεντρικό χαρακτήρα του Ford Puma.

Η κατηγορία των B-SUV είναι η πλέον δημοφιλής στην ελληνική αγορά και το Ford Puma δεν θα μπορούσε παρά να αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα σημεία αναφοράς της, κερδίζοντας το κοινό χάρη στον μοναδικό συνδυασμό δυναμικής σχεδίασης, οδηγικής ευχαρίστησης και πρακτικότητας που προσφέρει.

Η δυναμική του εικόνα καθορίζεται από τις χαρακτηριστικές λεπτομέρειες της έκδοσης ST-Line, που συναντάμε στη μάσκα, στους προφυλακτήρες με τους μεγάλους αεραγωγούς και στις ζάντες αλουμινίου.

Επιπλέον, για όσους αναζητούν μία προσωποποιημένη νότα διαφοροποίησης, το νέο προαιρετικό «Black Package», το οποίο προσφέρεται αποκλειστικά στις εκδόσεις ST-Line, ενισχύει το αθλητικό παρουσιαστικό του B-SUV της Ford.

Το σύγχρονο εσωτερικό

Το Ford Puma ξεχωρίζει όχι μόνο χάρη στη χαρακτηριστική εξωτερική σχεδίασή του, αλλά και για το εσωτερικό του, όπου υιοθετείται μια ανθρωποκεντρική φιλοσοφία για τη δημιουργία ενός άνετου περιβάλλοντος με προσεγμένα υλικά και προηγμένη τεχνολογία, τόσο για τον οδηγό όσο και για τους υπόλοιπους επιβάτες.

Ο οδηγός και οι επιβάτες έχουν στη διάθεσή τους την πλέον προηγμένη τεχνολογία συνδεσιμότητας, με το σύστημα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας SYNC 4, ο χειρισμός του οποίου γίνεται μέσω της στάνταρ οθόνης αφής 12 ιντσών στο κέντρο του ταμπλό.

Σε αυτό το σύγχρονο περιβάλλον, ο οδηγός έχει στη διάθεσή του έναν ψηφιακό πίνακα οργάνων 12,8 ιντσών, υψηλής ανάλυσης και κρυστάλλινης ευκρίνειας, ο οποίος του επιτρέπει να προσαρμόζει την απεικόνιση των ενδείξεων, ώστε κάθε φορά να προβάλλονται με ευκρινή γραφικά οι πληροφορίες που θεωρούνται πιο χρήσιμες.

Στον βασικό εξοπλισμό της έκδοσης ST-Line ξεχωρίζουν στοιχεία όπως το σύστημα εισόδου χωρίς κλειδί (Keyless Entry) και η ασύρματη φόρτιση συμβατών συσκευών, ενώ στην πλουσιότερη έκδοση το προηγμένο ηχοσύστημα της B&O, απόδοσης 650 Watt, προσφέρει μια ασύγκριτη ακουστική εμπειρία.

Άνετη καμπίνα με κορυφαίο πορτ-μπαγκάζ

Με τους επιβάτες των πίσω καθισμάτων να απολαμβάνουν ανέσεις μεγαλύτερου αυτοκινήτου, ο χώρος φόρτωσης του Ford Puma αποτελεί ένα αναμφισβήτητο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, κάτι που δεν είναι αυτονόητο σε αυτή την κατηγορία.

Ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 456 λίτρα με τα πίσω καθίσματα στη θέση τους, ενώ με την πλήρη αναδίπλωσή τους η μέγιστη χωρητικότητα αγγίζει τα 1.126 λίτρα. Κάτω από το δάπεδο, στο πίσω μέρος, κρύβεται μία ακόμα έκπληξη.

Το καινοτόμο MegaBox έρχεται να προσθέσει έναν επιπλέον αποθηκευτικό χώρο 80 λίτρων κάτω από το δάπεδο του χώρου φόρτωσης, ώστε να είναι εφικτή η μεταφορά ογκωδών αντικειμένων ή ακόμα περισσότερων αποσκευών.

Οδηγική ευχαρίστηση χωρίς συμβιβασμούς

Κάτω από το καπό βρίσκεται ο πολυβραβευμένος κινητήρας 1,0 λτ. EcoBoost των 125 ίππων, ο οποίος, χάρη σε ένα σύστημα ήπιας υβριδικής υποβοήθησης MHEV, προσφέρει χαμηλότερη κατανάλωση και άμεση απόκριση στο γκάζι, ενώ ανακτάται ενέργεια κατά την πέδηση του αυτοκινήτου. Μπορεί, μάλιστα, να συνδυαστεί τόσο με χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων όσο και με αυτόματο κιβώτιο Powershift επτά σχέσεων. Όσοι αναζητούν ακόμα καλύτερες επιδόσεις μπορούν να επιλέξουν την έκδοση ST, στην οποία ο ίδιος κινητήρας αποδίδει 170 ίππους.

Επιπλέον, τα επιλέξιμα προφίλ οδήγησης (Normal, Eco, Sport, Slippery) επιτρέπουν στους οδηγούς να προσαρμόζουν τον χαρακτήρα του οχήματος στις ανάγκες και στις προσωπικές προτιμήσεις τους – για ισορροπημένη ή οικονομική απόδοση, υψηλή απόκριση και σπορ επιδόσεις ή βέλτιστη συμπεριφορά σε ολισθηρές επιφάνειες.

Στην κορυφή της γκάμας των εκδόσεων Puma με 125 ίππους βρίσκεται η έκδοση BlueCruise, η οποία προσφέρει μία νέα εμπειρία οδήγησης, μειώνοντας την κόπωση του οδηγού και αυξάνοντας την ασφάλεια. Το BlueCruise είναι ένα εξελιγμένο σύστημα ημιαυτόνομης οδήγησης, που επιτρέπει την οδήγηση χωρίς τα χέρια στο τιμόνι σε χαρτογραφημένους αυτοκινητοδρόμους που έχουν χαρακτηριστεί ως «μπλε ζώνες», καθιστώντας τις καθημερινές μετακινήσεις και την οδήγηση σε συνθήκες πυκνής κυκλοφορίας λιγότερο απαιτητικές. Το σύστημα συνεργάζεται με το Connected Navigation (συνδεδεμένη πλοήγηση), εξασφαλίζοντας ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο, ενώ η έκδοση διαθέτει αποκλειστικές σχεδιαστικές λεπτομέρειες της συλλογής Ford Collection.

Το BlueCruise έρχεται να προστεθεί σε μία πλήρη σουίτα συστημάτων υποβοήθησης, όπως η υποβοήθηση έναντι σύγκρουσης (Pre-Collision Assist) και το αυτόματο φρενάρισμα μετά από σύγκρουση (Post-Impact Braking), ενώ το Lane Keeping Aid βοηθά στη διατήρηση του αυτοκινήτου στη λωρίδα κυκλοφορίας.

Φυσικά, σε όλα αυτά πρωταγωνιστικό ρόλο έχει το οδηγικό DNA της Ford, το οποίο καθορίζει την οδηγική ευχαρίστηση που προσφέρει το Puma. Παράλληλα, το Interactive Vehicle Dynamics (IVD) διαχειρίζεται τη δυναμική συμπεριφορά του οχήματος, προσφέροντας ακόμα μεγαλύτερη σταθερότητα και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή.

Προνομιακή απόκτηση

Το Ford Puma, με όλα τα παραπάνω πλεονεκτήματα, είναι τώρα ακόμα πιο προσιτό στους υποψήφιους αγοραστές, χάρη στις νέες, ακόμα πιο ανταγωνιστικές τιμές όλων των εκδόσεων, στο προνομιακό επιτόκιο 0,9%, αλλά και στη δυνατότητα μίσθωσης μέσω Ford Lease, με ανταγωνιστικό μηνιαίο μίσθωμα που ξεκινά από 187 ευρώ.

Όλες οι εκδόσεις του δημοφιλούς μοντέλου διατίθενται με 5 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης Ford Protect, η οποία εξασφαλίζει στους πελάτες ξέγνοιαστα χιλιόμετρα και αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της εμπιστοσύνης της μάρκας στην ποιότητα κατασκευής.

Περισσότερα: https://www.ford.gr/cars/new-puma