Ford Puma Gen-E Days: Test-drive με μοναδικά προνόμια

Με τη νέα δράση, η Ford επιτρέπει στους οδηγούς να συστηθούν με το ηλεκτρικό Ford Puma αλλά και να ενημερωθούν για τα προνόμια αγοράς και χρηματοδότησης.

Η Ford εγκαινιάζει τη δράση Ford Puma Gen-E Days, μια νέα εμπειρία ηλεκτροκίνησης που είναι διαθέσιμη μέσω του δικτύου Επίσημων Εμπόρων της Ford σε όλη την Ελλάδα.

Χάρη στη νέα αυτή δράση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν σήμερα να ανακαλύψουν τα πλεονεκτήματα της ηλεκτροκίνησης, σε συνδυασμό με τις δυνατότητες του νέου, αμιγώς ηλεκτρικού SUV της Ford με τρόπο απλό, άμεσο και ανταποδοτικό.

Κατά τη διάρκεια της ξεχωριστής αυτής δράσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τον Επίσημο Έμπορο Ford που επιθυμούν, να προγραμματίσουν το δικό τους «ηλεκτρικό» test drive και στη συνέχεια να απολαύσουν μια σειρά από μοναδικά προνόμια, ακολουθώντας τρία πολύ απλά βήματα.

Βήμα 1ο: Προγραμματισμός test-drive

Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προγραμματίσει με απλά βήματα το δικό του test drive (πατήστε εδώ) με το νέο, αμιγώς ηλεκτρικό Ford Puma Gen-E επιλέγοντας την ημέρα, την ώρα και τον Επίσημο Έμπορο Ford που τον εξυπηρετεί. Με λίγα μόνο κλικ, μέσα από την οθόνη του υπολογιστή, του tablet ή του κινητού του τηλεφώνου.

Βήμα 2ο: Δοκιμαστική οδήγηση

Κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής οδήγησης του νέου, αμιγώς ηλεκτρικού SUV της Ford όλοι θα έχουν τη μοναδική ευκαιρία να δουν και να βιώσουν όλα όσα κάνουν το νέο Ford Puma Gen-E να ξεχωρίζει, όπως είναι για παράδειγμα η άμεση αίσθησης επιτάχυνσης και ροπής που προσφέρει ο προηγμένος ηλεκτροκινητήρας του, αλλά και η πολύ καλή οδική συμπεριφορά και το εξελιγμένο σπορ DNA του. Επιπλέον, μπορούν να γνωρίσουν τον κορυφαίο στην κατηγορία χώρο αποσκευών χωρητικότητας 574 λίτρων – χάρη στο καινοτόμο GigaBox.

Βήμα 3ο: Μοναδικά προνόμια Ford

Με την ολοκλήρωση του test drive, οι ενδιαφερόμενοι έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τα πολλαπλά προνόμια αγοράς και χρηματοδότησης που αφορούν την απόκτηση του Ford Puma Gen-E, αλλά και τις παροχές του προγράμματος Ford Power Promise που καθιστά την εμπειρία ιδιοκτησίας, οδήγησης και χρήσης κάθε ηλεκτρικού μοντέλου της εταιρείας, ακόμα πιο άνετη και ασφαλή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν σήμερα το δίκτυο Επίσημων Εμπόρων Ford, να πραγματοποιήσουν το δικό τους test drive και να επωφεληθούν των προνομίων που συνοδεύουν τη δράση Ford Puma Gen-E Days.