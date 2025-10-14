Ford Puma Gen-E: Διαθέσιμο με 250 ευρώ τον μήνα

Η μηνιαία δόση για το ηλεκτρικό Puma δεν υπερβαίνει το κόστος ανεφοδιασμού με καύσιμα ενός παλιού συμβατικού οχήματος, σύμφωνα με τη Ford.

Ευκολότερη καθιστά η Ford την απόκτηση του αμιγώς ηλεκτρικού Puma Gen-E, μέσω νέων προνομιακών προγραμμάτων χρηματοδότησης.

Όπως αναφέρει η ελληνική αντιπροσωπεία, η αμιγώς ηλεκτρική έκδοση του Ford Puma είναι διαθέσιμη με 250 ευρώ/μήνα, όσο δηλαδή κοστίζει περίπου σε μηνιαία βάση ο ανεφοδιασμός ενός οχήματος παλαιότερης τεχνολογίας.

Ο υπολογισμός του μηνιαίου κόστους καυσίμων έχει πραγματοποιηθεί για αυτοκίνητο με κινητήρα βενζίνης, μέση ημερήσια χιλιομετρική κάλυψη 48 χλμ./ημέρα,, τιμή βενζίνης 1,74 ευρώ/λίτρο και κατανάλωση 10 λίτρα/100 χλμ., διευκρινίζει η μάρκα.

Τα ευέλικτα προγράμματα χρηματοδότησης της Ford Finance προσφέρουν μεταξύ άλλων ελάχιστη προκαταβολή από 20%, χαμηλό επιτόκιο 3,99% και δυνατότητα αποπληρωμής σε έως 84 μήνες, καθιστώντας εύκολη την απόκτηση του ηλεκτρικού B-SUV της Ford που προσφέρει προηγμένη τεχνολογία, σε συνδυασμό με υψηλή αποδοτικότητα και ιδιαίτερα χαμηλό λειτουργικό κόστος.

Όλα τα παραπάνω, σε συνδυασμό με τις μειωμένες δαπάνες περιοδικής συντήρησης και τις περιορισμένες απαιτήσεις όσον αφορά το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας –ιδιαίτερα όταν η φόρτιση πραγματοποιείται τακτικά σε οικιακό φορτιστή- κάνουν το νέο Puma Gen-E μια αποδοτική και ανταγωνιστική εναλλακτική λύση μετακίνησης, με υψηλό μάλιστα δείκτη βιωσιμότητας, που είναι εναρμονισμένος στις απαιτήσεις της σύγχρονης κινητικότητας και ζωής.

Επιπλέον των παραπάνω, η Ford έρχεται να ενισχύσει την εμπειρία απόκτησης του νέου Puma Gen-E με το νέο πρόγραμμα Ford Power Promise, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες γύρω από τη χρήση ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Το πρόγραμμα προσφέρει σημαντικά οφέλη και υποστήριξη – όπως είναι για παράδειγμα η εγκατάσταση οικιακού φορτιστή και η εύκολη φόρτιση στο δρόμο.