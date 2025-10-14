top icon
Ford Puma Gen-E: Διαθέσιμο με 250 ευρώ τον μήνα

Η μηνιαία δόση για το ηλεκτρικό Puma δεν υπερβαίνει το κόστος ανεφοδιασμού με καύσιμα ενός παλιού συμβατικού οχήματος, σύμφωνα με τη Ford.

Ευκολότερη καθιστά η Ford την απόκτηση του αμιγώς ηλεκτρικού Puma Gen-E, μέσω νέων προνομιακών προγραμμάτων χρηματοδότησης.

Όπως αναφέρει η ελληνική αντιπροσωπεία, η αμιγώς ηλεκτρική έκδοση του Ford Puma είναι διαθέσιμη με 250 ευρώ/μήνα, όσο δηλαδή κοστίζει περίπου σε μηνιαία βάση ο ανεφοδιασμός ενός οχήματος παλαιότερης τεχνολογίας.

Ford Puma Gen-E

Ο υπολογισμός του μηνιαίου κόστους καυσίμων έχει πραγματοποιηθεί για αυτοκίνητο με κινητήρα βενζίνης, μέση ημερήσια χιλιομετρική κάλυψη 48 χλμ./ημέρα,, τιμή βενζίνης 1,74 ευρώ/λίτρο και κατανάλωση 10 λίτρα/100 χλμ., διευκρινίζει η μάρκα.

Τα ευέλικτα προγράμματα χρηματοδότησης της Ford Finance προσφέρουν μεταξύ άλλων ελάχιστη προκαταβολή από 20%, χαμηλό επιτόκιο 3,99% και δυνατότητα αποπληρωμής σε έως 84 μήνες, καθιστώντας εύκολη την απόκτηση του ηλεκτρικού B-SUV της Ford που προσφέρει προηγμένη τεχνολογία, σε συνδυασμό με υψηλή αποδοτικότητα και ιδιαίτερα χαμηλό λειτουργικό κόστος.

Ford Puma Gen-E

Όλα τα παραπάνω, σε συνδυασμό με τις μειωμένες δαπάνες περιοδικής συντήρησης και τις περιορισμένες απαιτήσεις όσον αφορά το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας –ιδιαίτερα όταν η φόρτιση πραγματοποιείται τακτικά σε οικιακό φορτιστή- κάνουν το νέο Puma Gen-E μια αποδοτική και ανταγωνιστική εναλλακτική λύση μετακίνησης, με υψηλό μάλιστα δείκτη βιωσιμότητας, που είναι εναρμονισμένος στις απαιτήσεις της σύγχρονης κινητικότητας και ζωής.

Επιπλέον των παραπάνω, η Ford έρχεται να ενισχύσει την εμπειρία απόκτησης του νέου Puma Gen-E με το νέο πρόγραμμα Ford Power Promise, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες γύρω από τη χρήση ηλεκτρικού αυτοκινήτου.  Το πρόγραμμα προσφέρει σημαντικά οφέλη και υποστήριξη – όπως είναι για παράδειγμα η εγκατάσταση οικιακού φορτιστή και η εύκολη φόρτιση στο δρόμο.

Ford Puma Gen-E

