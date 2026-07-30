Φθηνότερα κατά 4.000 ευρώ δύο plug-in υβριδικά μοντέλα της Audi

Αμφότερα τα μοντέλα ενσωματώνουν σύστημα κίνησης 367 ίππων και διακρίνονται για τη μεγάλη ηλεκτρική αυτονομία τους.

Ευκολότερη καθιστά η Audi την απόκτηση δύο plug-in υβριδικών μοντέλων της, στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου.

Η μάρκα από το Ίνγκολσταντ μείωσε κατά 4.000 ευρώ τις τιμές των A5 Avant και A6 Sedan, αμφότερων στην έκδοση e-hybrid και το πακέτο εξοπλισμού S-line.

Και τα δύο μοντέλα φέρουν 2λιτρο υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα που αποδίδει 252 ίππους και πλαισιώνεται από ηλεκτρομοτέρ 143 ίππων, για συνδυαστική απόδοση 367 PS.

Το ηλεκτρομοτέρ τροφοδοτείται από μπαταρία ενεργειακής χωρητικότητας 20,7 kWh που εξασφαλίζει έως και 102 χλμ. αυτονομίας (στο A5 Avant). Ενσωματώνουν τετρακίνηση quattro και η δύναμη μεταδίδεται στους τροχούς μέσω 7τάχυτου αυτόματου κιβωτίου.

Το plug-in υβριδικό σύστημα των μοντέλων επιτρέπει χαμηλές εκπομπές ρύπων και επομένως απαλλαγή από ετήσια τέλη κυκλοφορίας.

Το A5 Avant S line e-hybrid quattro S tronic 367 PS κοστίζει 75.980 ευρώ, ενώ το A6 Sedan S line e-hybrid quattro S tronic 367 PS 84.980 ευρώ.