Τα 3 φθηνότερα ντίζελ αυτοκίνητα στην Ελλάδα – Νέο μοντέλο στην κορυφή

Σε μια περίοδο που τα ηλεκτρικά και τα υβριδικά μοντέλα ενισχύουν το αποτύπωμά τους στην ελληνική και παγκόσμια αγορά αυτοκινήτου, το ντίζελ συνεχίζει να έχει φανατικό κοινό.

Ενώ στην υπόλοιπη Ευρώπη τα ντίζελ αυτοκίνητα αποτελούσαν μια προφανή επιλογή για όσους αναζητούσαν οικονομία καυσίμου και άνεση σε μεγάλες αποστάσεις, στη χώρα μας η κυκλοφορία τους στα δύο μεγαλύτερα αστικά κέντρα, για πολλά χρόνια, ήταν απαγορευμένη. Η κατάργηση, όμως, των περιορισμών άλλαξε τα δεδομένα.

Τα ντίζελ μοντέλα εισήλθαν δυναμικά στην ελληνική αγορά, απέσπασαν σημαντικό μερίδιο και έγιναν ιδιαίτερα δημοφιλή. Η περίοδος λάμψης του πετρελαίου δεν διήρκησε πολύ, καθώς η αγορά άρχισε να στρέφεται προς πιο «καθαρές» μορφές μετακίνησης και η εφαρμογή ολοένα αυστηρότερων κανονισμών για τα ορυκτά καύσιμα ανέτρεψαν ξανά την κατάσταση. Οι κινητήρες ντίζελ βρέθηκαν υπό πίεση και πολλές αυτοκινητοβιομηχανίες άρχισαν να τους αποσύρουν από τις διαθέσιμες επιλογές τους.

Παρότι το μέλλον του ντίζελ μοντέλων δεν μοιάζει ευοίωνο αυτή τη στιγμή, υπάρχει στην ελληνική αγορά μια νέα επιλογή για όσους θέλουν ένα αυτοκίνητο που να κάνει πολλά χιλιόμετρα στον αυτοκινητόδρομο, πληρώνοντας λίγα χρήματα σε καύσιμα.

1. Peugeot 308 από 24.900 ευρώ

Το ανανεωμένο Peugeot 308 είναι πλέον διαθέσιμο στην Ελλάδα και μετά από ένα μικρό διάστημα διακοπής, προσφέρεται και πάλι με ντίζελ κινητήρα. Το παρών στη φαρέτρα κινητήρων του γαλλικού μικρομεσαίου που βαδίζει ξεκάθαρα σε premium χνάρια, δίνει ο γνωστός 1,5 λίτρων BlueHDi κινητήρας, ο οποίος αποδίδει 130 ίππους στις 3.750 σ.α.λ. και 300 Nm ροπής από χαμηλά στις 1.750 σ.α.λ..

Η κίνηση στέλνεται στους μπροστινούς τροχούς μέσω ενός αυτόματου κιβωτίου 8 σχέσεων που επιτρέπει στο αυτοκίνητο να ολοκληρώσει το σπριντ από στάση έως στα 100 χλμ./ώρα σε 10,6 δευτερόλεπτα και να πετύχει μέγιστη τελική ταχύτητα 207 χλμ./ώρα. Η μέση μικτή κατανάλωση είναι 4,9 λτ./100 χλμ., ενώ οι εκπομπές φτάνουν τα 129 γρ./χλμ.. Η τιμή των 24.900 ευρώ αφορά την εισαγωγική έκδοση Style.

2. Opel Astra από 27.000 ευρώ

Το δεύτερο φθηνότερο πετρελαιοκίνητο αυτοκίνητο στην ελληνική αγορά (πρώτο μέχρι την άφιξη του ανανεωμένου Peugeot 308) είναι το Opel Astra, το οποίο στο επίπεδο εξοπλισμού Executive έχει αρχική τιμή στα 27.000 ευρώ. Το Astra στην ντίζελ έκδοσή του τροφοδοτείται από ένα μοτέρ 1,5 λίτρων, το οποίο αποδίδει 130 ίππους και 300 Nm ροπής που συνεργάζεται με αυτόματο κιβώτιο οκτώ σχέσεων.

Χάρη σε αυτό το σύνολο, το μοντέλο ολοκληρώνει την επιτάχυνση από τα 0 στα 100 χλμ./ώρα σε 10,6 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα φτάνει τα 209 χλμ./ώρα. Σύμφωνα με τις μετρήσεις WLTP, η μέση κατανάλωση περιορίζεται στα 4,8 λτ./100 χλμ., με τις εκπομπές CO₂ να διαμορφώνονται στα 126 γρ./χλμ..

3. Volkswagen Golf από 27.580 ευρώ

Η τρίτη φθηνότερη ντίζελ επιλογή στην Ελλάδα είναι το VW Golf στην έκδοση με το 2λιτρο TDI μοτέρ απόδοσης 116 ίππων και 300 Nm ροπής στην εισαγωγική εξοπλιστική έκδοση Essential.

Παρά τη μικρότερη ισχύ του, η γερμανική μάρκα ανακοινώνει καλύτερο 0-100 χλμ./ώρα σε 10,2 δευτερόλεπτα και 202 χλμ.ώρα μέγιστη τελική ταχύτητα, ενώ όσον αφορά την κατανάλωση, η εργοστασιακή τιμή μέσα στην πόλη αλλά και στον αυτοκινητόδρομο ανέρχεται σε 4,3-4,5 λτ./100 χλμ. Με εκπομπές ρύπων έως 117 γραμ.C02/χλμ., απαλλάσσεται από τέλη κυκλοφορίας και εισέρχεται χωρίς περιορισμούς στο Δακτύλιο.