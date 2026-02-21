Τα φθηνότερα οικογενειακά SUV στην Ελλάδα και οι τιμές τους

Οι τιμές για ένα οικογενειακό SUV στην Ελλάδα εκκινούν κάτω από τα 19.000 ευρώ, με τη λίστα να περιλαμβάνει επιλογές σε βενζίνη με ισχύ έως 163 ίππους αλλά και ένα αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο.

Τα τελευταία χρόνια, τα SUV έχουν κατακτήσει τις προτιμήσεις των καταναλωτών, καθώς συνδυάζουν άνεση και ευρυχωρία με υψηλό τεχνολογικό προφίλ και ψηλή θέση οδήγησης. Ωστόσο, για πολλούς αγοραστές το ζητούμενο δεν είναι μόνο οι χώροι και ο εξοπλισμός, αλλά και η προσιτή τιμή αγοράς. Σε μια εποχή όπου ο οικογενειακός προϋπολογισμός πιέζεται, η επιλογή ενός SUV σε καλή τιμή που παράλληλα να καλύπτει τις καθημερινές ανάγκες χωρίς συμβιβασμούς είναι πιο σημαντική από ποτέ.

Τα οικογενειακά SUV (C-SUV) που βρίσκονται στις παρακάτω γραμμές αποδεικνύουν ότι δεν χρειάζεται να ξοδέψει κανείς μια περιουσία για να αποκτήσει ένα σύγχρονο, ασφαλές και τεχνολογικά εξοπλισμένο αυτοκίνητο.

1. Citroen C3 Aircross – Από 18.900 ευρώ

To νέας γενιάς Citroen C3 Aircross είναι μεγαλύτερο σε σχέση με πριν και – με μήκος 4,39 μέτρα- ανήκει πλέον στην κατηγορία των οικογενειακών SUV, συνδυάζοντας σύγχρονη σχεδίαση, προηγμένη τεχνολογία και υψηλά επίπεδα άνεσης.

Το μεταξόνιο των 2,67 μέτρων σε συνδυασμό με την – ύψους 1,66 μέτρων – οροφή δίνουν έμφαση στην ευρυχωρία των πίσω επιβατών, ενώ χάρη στην ανάρτηση Citroen Advanced Comfort που προσφέρει ομαλότητα και σταθερότητα σε κάθε είδους διαδρομή και τα επανασχεδιασμένα καθίσματα Advanced Comfort με επιπλέον αφρώδες υλικό που εξασφαλίζουν κορυφαία στήριξη, ο οδηγός και οι συνεπιβάτες του μπορούν να περνούν ξεκούραστα τον χρόνο τους μέσα στο αυτοκίνητο.

Η τιμή των 18.900 ευρώ (18.500 ευρώ με απόσυρση) αφορά την έκδοση με τον γνωστό 1.200άρη κινητήρα Puretech της Stellantis που θα συνδυάζεται για την περίσταση με χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων, αποδίδοντας 100 ίππους και 205 Nm ροπής στο εισαγωγικό εξοπλιστικό επίπεδο You!. Η γκάμα του μοντέλου περιλαμβάνει επίσης μια ήπια υβριδική επιλογή με 145 ίππους και ένα αμιγώς ηλεκτρικό σύνολο.

2. DFSK 500 – από 19.800 ευρώ

Το DFSK 500 έχει μήκος 4,38 μέτρα και, μολονότι τοποθετείται στην καρδιά των οικογενειακών SUV, αποτελεί το μικρότερο μέλος της γκάμας της DFSK Hellas, εταιρείας που ανήκει στο Spanos Group. Όπως και τα μεγαλύτερα DFSK 600 και DFSK E5, το C-SUV ξεχωρίζει για τον value for money χαρακτήρα του, αφού στην τιμή των 19.800 ευρώ (περιλαμβάνεται προωθητική ενέργεια 2.000 ευρώ) είναι ένα από τα πιο προσιτά οικογενειακά SUV της ελληνικής αγοράς.

Αν μάλιστα, η αγορά ενός DFSK 500 συνδυαστεί με απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου, το όφελος για τον αγοραστή ανεβαίνει στα 3.810 ευρώ και συνεπώς, η τιμή μειώνεται στα 17.990 ευρώ, μέχρι τις 31 Μαρτίου 2026.

Κάτω από το καπό του DFSK 500 είναι τοποθετημένος ένας ατμοσφαιρικός βενζινοκινητήρας 1,5 λίτρων, ο οποίος αποδίδει 106 ίππους και 148 Nm ροπής και συνδυάζεται με αυτόματο κιβώτιο (το πιο φθηνό C-SUV με αυτόματη μετάδοση στην Ελλάδα) που στέλνει την κίνηση στους μπροστινούς τροχούς. Το DFSK 500 προσφέρεται με πλούσιο εξοπλισμό από την εισαγωγική έκδοση και κάθε αγορά συνδυάζεται με εργοστασιακή εγγύηση 6 ετών ή 150.000 χλμ..

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να γνωρίσουν τα αυτοκίνητα της DFSK σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Ιωάννινα, Καβάλα, Καλαμάτα, Κέρκυρα, Κοζάνη, Κόρινθο, Λάρισα, Σύρο και Χανιά, στο πλήρες δίκτυο συνεργατών της DFSK Hellas – μέλος του Spanos Group.

Διαβάστε επίσης: Όταν οι μάρκες δίχασαν τους φίλους τους: Το πείραμα του Honda CR-Z

3. Opel Frontera – από 20.900 ευρώ

Το Opel Frontera έχει μήκος 4,38 μέτρα και ξεχωρίζει χάρη στη στιβαρή και σύγχρονη σχεδίασή του. Ακολουθώντας τη φιλοσοφία “Bold & Pure”, το εμπρός μέρος κυριαρχείται από τη χαρακτηριστική μαύρη μάσκα Vizor και το έμβλημα Opel Blitz, που ενσωματώνεται αρμονικά στους προβολείς Intelli-LED.

Παράλληλα είναι πολύ ευρύχωρο και δίνει τη δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε 5-θέσια ή 7-θέσια διάταξη, τη στιγμή που ο ψηφιακός διάκοσμος είναι υψηλού επιπέδου. Εξοπλίζεται με το ψηφιακό Pure Panel cockpit που περιλαμβάνει οθόνη 10 ιντσών για τον οδηγό και –προαιρετικά– ίδιας διάστασης οθόνη για το infotainment (στην εισαγωγική έκδοση, οι επιβάτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν το smartphone σαν οθόνη, τοποθετώντας το πάνω στο smartphone station). Το πορτ-μπαγκάζ, τέλος μπορεί να μεταφέρει από 460 έως 1.600 λίτρα αποσκευών, ικανοποιώντας τις ανάγκες μιας οικογένειας.

Η τιμή των 20.900 ευρώ αφορά το αμιγώς ηλεκτρικό Frontera που συνδυάζεται με έναν ηλεκτροκινητήρα απόδοσης 113 ίππων και μια μπαταρία 44 kWh, η οποία προσφέρει αυτονομία έως 305 χιλιομέτρων (WLTP). Στην γκάμα του Frontera υπάρχουν επίσης δύο ήπια υβριδικές επιλογές στα 110 και 145 άλογα.

4. MG ZS Max – από 20.950 ευρώ

Το MG ZS Max είναι ένα από τα πιο δημοφιλή οικογενειακά SUV στην Ελλάδα, γεγονός που αποδεικνύεται από την πρώτη θέση που κατέκτησε ανάμεσα στα μοντέλα της κατηγορίας του τον περασμένο μήνα. Αιχμή του δόρατος είναι η αυτοφορτιζόμενη υβριδική έκδοση Hybrid+ που το κατατάσσει στην κορυφή με τα φθηνότερα υβριδικά C-SUV, ωστόσο έντονο value for money χαρακτήρα έχει και η αμιγώς βενζινοκίνητη επιλογή που κοστολογείται στα 20.950 ευρώ, ύστερα από προωθητική ενέργεια της μάρκας.

Στο μηχανοστάσιο είναι τοποθετημένος ένας βενζινοκινητήρας 1,5 λίτρων που αποδίδει 116 ίππους και 148 Nm ροπής, με την κίνηση να πηγαίνει στους εμπρός τροχούς με τη βοήθεια ενός χειροκίνητου κιβωτίου 5 σχέσεων. To σπριντ από στάση στα 100 χλμ./ώρα γίνεται σε 12,5 δευτερόλεπτα, ενώ η μέγιστη τελική ταχύτητα περιορίζεται στα 179 χλμ./ώρα. Η μέση κατανάλωση που ανακοινώνει η μάρκα είναι 6,5 λτ./100 χλμ.. Όλες οι εκδόσεις του μοντέλου συνοδεύονται από 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση (ή 150.000 χιλιομέτρων) και 7 χρόνια δωρεάν οδική βοήθεια.

5. KGM Korando – από 22.900 ευρώ

Το Korando έχει μήκος 4,45 μέτρα και είναι ο εκπρόσωπος της KGM στην κατηγορία των οικογενειακών SUV, καλύπτοντας το κενό ανάμεσα στο μικρότερο Tivoli και το μεγαλύτερο Torres. Εκτός από την προσιτή του τιμή, το Korando έχει ως μεγάλο του προσόν την ευρύχωρη καμπίνα του, η οποία μπορεί να καλύψει τις ανάγκες μιας πενταμελούς οικογένειας, ενώ το – χωρητικότητας έως 551 λίτρων- πορτ-μπαγκάζ κατατάσσεται πάνω από το μέσο όρο της κλάσης.

Στη βάση της γκάμας του κορεατικού SUV βρίσκεται ένας υπερτροφοτούμενος βενζινοκινητήρας 1,5 λίτρων που αποδίδει 163 ίππους που συνεργάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο, με την κίνηση να στέλνεται στους εμπρός τροχούς. Η εργοστασιακή μέση κατανάλωση είναι 7,5 λτ./100 χιλιόμετρα.

Το Korando εισάγεται στην Ελλάδα μέσω της Νικ. Ι. Θεοχαράκης, επίσημο εισαγωγέα των Nissan και συνδυάζεται με 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση ή 100.000 χλμ. (όποιο έρθει πρώτο), 5 χρόνια (ή 100.000 χλμ.) εγγύηση χρώματος και 6 χρόνια (χωρίς όριο χλμ.) εγγύηση για διάτρηση από διάβρωση.