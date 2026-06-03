Φθηνότερα όλα τα μοντέλα της Nissan – Μέχρι πότε ισχύει η έκπτωση

Με το πρόγραμμα “Nissan Summer Sales” η ιαπωνική μάρκα καθιστά ευκολότερη την απόκτηση των μοντέλων της.

Με σημαντικό όφελος διατίθεται ολόκληρη η γκάμα μοντέλων της Nissan, στο πλαίσιο του νέου προγράμματος “Nissan Summer Sales” που θα ισχύει έως και τις 30 Ιουνίου 2026.

Στο πλαίσιο των Nissan Summer Sales οι τιμές των Juke, Qashqai και X-Trail διαμορφώνονται ως εξής:

Το Nissan Juke με έκπτωση έως 2.300 ευρώ, τώρα από 20.990 ευρώ

με έκπτωση έως 2.300 ευρώ, τώρα από Το Nissan Qashqai με έκπτωση έως 2.600 ευρώ, τώρα από 27.990 ευρώ

με έκπτωση έως 2.600 ευρώ, τώρα από To Nissan X–Trail με έκπτωση έως 1.500 ευρώ, τώρα από 40.990 ευρώ

Παράλληλα, στο πλαίσιο των Nissan Summer Sales, ισχύει και το πρόγραμμα “EV Promo“, για τα ηλεκτρικά μοντέλα της ιαπωνικής μάρκας, που μειώνει τις τιμές του ολοκαίνουργιου Micra στα 21.900 ευρώ και του Ariya στα 35.400 ευρώ. Στις τιμές αμφότερων των ηλεκτρικών μοντέλων περιλαμβάνεται η επιδότηση του «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3».

Το Nissan Micra, με μήκος κάτω από 4 μέτρα, αποτελεί τη νεότερη προσθήκη στην γκάμα της Nissan, διακρινόμενο για τη δυναμική του εμφάνιση που φέρει την υπογραφή του NIssan Design Europe, με έδρα το Λονδίνο.

Το εσωτερικό του νέου Micra δεν κρύβει τις ιαπωνικές του ρίζες, με ξεχωριστή λεπτομέρεια το χαραγμένο όρος Φούτζι ανάμεσα στα δύο εμπρός καθίσματα.

Οι κινητήριες εκδόσεις είναι δύο. Η βασική αποδίδει 120 ίππους και 225 Nm ροπής, με μπαταρία 40 kWh και αυτονομία έως 319 χιλιόμετρα. Η ισχυρότερη φτάνει τους 150 ίππους και τα 245 Nm, με μεγαλύτερη μπαταρία και αυτονομία που αγγίζει τα 419 χιλιόμετρα.

Όλα τα μοντέλα της Nissan συνοδεύονται από 5ετή εγγύηση, ενώ οι μπαταρίες των αμιγώς ηλεκτρικών πλαισιώνονται από εγγύηση 8 ετών.

Για περισσότερες πληροφορίες ή για μια προσφορά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο δίκτυο των επίσημων εμπόρων Nissan και στο: https://www.nissan.gr/dealer-locate.html