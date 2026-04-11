Τα φθηνότερα πλήρως υβριδικά αυτοκίνητα στην Ελλάδα (+τιμές)

Η υβριδική τεχνολογία δεν αποτελεί προνόμιο των ακριβών ή μεγάλων αυτοκινήτων, αλλά εδώ και πολλά χρόνια έχει γίνει αρκετά προσιτή προς όλα τα πορτοφόλια, δίνοντας σε περισσότερους οδηγούς τη δυνατότητα να μειώσουν το κόστος μετακίνησης τους.

Σε ένα περιβάλλον όπου η τιμή της βενζίνης έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ/λίτρο και η εξοικονόμηση καυσίμου βρίσκεται στο επίκεντρο, τα υβριδικά μοντέλα αποτελούν μια ρεαλιστική εναλλακτική για όσους δεν επιθυμούν –τουλάχιστον προς το παρόν– να κάνουν το βήμα στην αμιγώς ηλεκτρική κινητικότητα.

Η ελληνική αγορά προσφέρει πλέον αρκετές επιλογές σε αυτή την κατηγορία, από μικρά αυτοκίνητα πόλης έως μεγαλύτερα SUV. Παρακάτω, ακολουθεί μια συγκεντρωτική παρουσίαση των 5 φθηνότερων υβριδικών αυτοκινήτων που διατίθενται σήμερα στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως κατηγορίας.

Toyota Aygo X Hybrid από 19.670 ευρώ

Στην πρώτη θέση της λίστας με τα φθηνότερα υβριδικά είναι το Toyota Aygo X, το πρώτο μίνι-SUV μοντέλο με αυτοφορτιζόμενο υβριδικό σύνολο στην ελληνική αγορά που αποτελεί παράλληλα το πιο προσιτό μοντέλο στη γκάμα της Toyota.

Το ανανεωμένο Aygo X χρησιμοποιεί το υβριδικό σύστημα του Yaris, που αποτελείται από έναν τρικύλινδρο κινητήρα 1.500 κ.εκ. με μεταβλητό χρονισμό βαλβίδων, λειτουργία κύκλου Άτκινσον και τη συνδρομή ηλεκτροκινητήρα, αποδίδοντας συνολικά 116 ίππους. Χάρη στην υβριδική τεχνολογία, το Aygo X Hybrid θέτει νέα δεδομένα και στην κατανάλωση καυσίμου, η οποία περιορίζεται στα 3,7 λίτρα/100 χλμ. σύμφωνα με τον κύκλο WLTP.

Οι διαστάσεις του είναι τέτοιες που του επιτρέπουν να παρκάρει εύκολα μέσα στην πόλη, το τεχνολογικό του προφίλ είναι υψηλό ακόμη και από τη βασική έκδοση, ενώ οδηγικά, σου δίνει την εντύπωση πως βρίσκεσαι μέσα σε ένα αυτοκίνητο μεγαλύτερου μεγέθους χάρη στα μεγάλα του μετατρόχια. Οι τιμές του 100% υβριδικού Toyota Aygo X ξεκινούν από 19.670 ευρώ στην εισαγωγική έκδοση X-Play.

MG3 Hybrid+ από 19.750 ευρώ

Το MG3+ Hybrid είναι το μικρό προσιτό υβριδικό στο B-segment και συνδυάζει τη χαμηλή κατανάλωση με γρήγορες επιδόσεις που θα ταίριαζαν σε ένα γρήγορο hatchback της προηγούμενης δεκαετίας.

Tο MG3 Hybrid+ εφοδιάζεται με έναν κινητήρα βενζίνης 1,5 λίτρων με απόδοση 102 ίππους, που λειτουργεί σε κύκλο Άτκινσον και διακρίνεται για τη θερμοδυναμική του απόδοση που είναι 41%. Το θερμικό μοτέρ λειτουργεί συνδυαστικά με έναν ισχυρό ηλεκτρικό κινητήρα 136 ίππων και 250 Nm ροπής που αντλεί ενέργεια από μια μεγάλη (για τα δεδομένα των full hybrid συστημάτων) μπαταρία 1,83 kWh. Η συνδυαστική ισχύς ανέρχεται σε 195 ίππους και περνά στους εμπρός τροχούς μέσω ενός αυτόματου κιβωτίου 3 σχέσεων.

Το σύστημα μετάδοσης κίνησης Hybrid+ καθιστά το MG3 Hybrid+ το ταχύτερο σε επιτάχυνση μοντέλο του B-segment και το πιο γρήγορο μοντέλο σε αυτά τα χρήματα, καθώς το 0-100 χλμ./ώρα πετυχαίνεται σε 8,0 δευτερόλεπτα, ενώ το ίδιο γρήγορο είναι και σε ρεπρίζ, αφού μπορεί να πετύχει το 80-120 χλμ./ώρα σε 5 δευτερόλεπτα.

Εκτός από καλές επιδόσεις, το MG3 Hybrid+ προσφέρει εξαιρετική οικονομία καυσίμου. Πιο συγκεκριμένα, η MG ανακοινώνει πως το υβριδικό «3άρι» της απαιτεί μόνο 4,4 λίτρα καυσίμου για κάθε 100 χιλιόμετρα κίνησης σε μικτές συνθήκες.

Οι τιμές του MG3 Hybrid+ στην Ελλάδα ξεκινούν από τα 19.750 ευρώ στο εισαγωγικό εξοπλιστικό επίπεδο Excite και, όπως όλα τα μοντέλα MG που διατίθενται στην Ελλάδα, καλύπτεται από 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση.

Mazda 2 Hybrid από 21.254 ευρώ

Το Mazda 2 Hybrid αποτελεί τον καρπό της συνεργασίας της εταιρείας με την Toyota και ουσιαστικά πρόκειται για ένα Yaris Hybrid, με τη Mazda να βάζει τη δική της σφραγίδα μέσω κάποιων αισθητικών παρεμβάσεων (διαφορετικά εμβλήματα, μικρές αλλαγές στους προφυλακτήρες και τα φωτιστικά σώματα). Βελτιώσεις έχουν γίνει στο κομμάτι της ηχομόνωσης ενώ, η Mazda έχει δώσει το δικό της τόνο και στη ρύθμιση της ανάρτησης.

Πηγή ισχύος του Mazda2 Hybrid είναι ένα αυτοφορτιζόμενο υβριδικό κινητήριο σύνολο που αποτελείται από έναν 3κύλινδρο βενζινοκινητήρα 1.490 κ.εκ. απόδοσης 92 ίππων (68 kW) και έναν ηλεκτροκινητήρα 80 ίππων (59 kW), με τη συνολική ισχύ του να είναι 116 ίπποι (85 kW) στις 5.500 σ.α.λ..

Η κίνηση μεταδίδεται στον μπροστινό άξονα μέσω ενός αυτόματου κιβωτίου ταχυτήτων e-CVT που του επιτρέπει να επιταχύνει από στάση και να φτάνει τα 100 χλμ./ώρα σε 9,7 δευτερόλεπτα, ενώ, αν ο οδηγός συνεχίσει να πατάει το πόδι του στο γκάζι, το αυτοκίνητο μπορεί πετύχει μέγιστη τελική ταχύτητα 175 χλμ./ώρα. Όσον αφορά την κατανάλωση, όπως και το Yaris, η Mazda ανακοινώσει 3,8 λτ./100 χλμ. σε μικτές συνθήκες.

Κάθε αγορά ενός Mazda2 Hybrid καλύπτεται από εργοστασιακή εγγύηση 6 ετών ή 150.000 χλμ., όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο, ενώ η εγγύηση για το αμάξωμα έναντι της διάβρωσης έχει διάρκεια 12 χρόνια ανεξαρτήτως χιλιομέτρων.

Toyota Yaris Hybrid από 21.750 ευρώ

Το Toyota Yaris, το μοντέλο που έχει γίνει σύμβολο της ευελιξίας και της οικονομικής μετακίνησης μέσα στην πόλη από τότε που πρωτολανσαρίστηκε με υβριδικό σύνολο, συνεχίζει να αποτελεί μια από τις πιο δημοφιλείς επιλογές το 2026.

Το Yaris Hybrid είναι διαθέσιμο ως υβριδικό με 116 ή 130 ίππους, με αμφότερες τις εκδόσεις να έχουν ως κοινό παρονομαστή έναν κινητήρα βενζίνης 1,5 λίτρων απόδοσης 92 ίππων, ο οποίος συνδυάζεται με δύο ηλεκτροκινητήρες. Έναν με απόδοση 80 PS στην έκδοση με τα 116 PS ή με απόδοση 84 ίππους στην έκδοση με τους 130 ίππους, ενώ ένας δεύτερος ηλεκτροκινητήρας έχει τον ρόλο μιας γεννήτριας για τη φόρτιση της μπαταρίας των 0,76 kWh.

Στην ελληνική αγορά η τιμή του φθηνότερου Yaris ανέρχεται σε 21.320 ευρώ στο εξοπλιστικό επίπεδο Live και αφορά στην έκδοση Hybrid 116 που προσφέρει μέση κατανάλωση καυσίμου 3,8 λτ/100 χλμ., εκπομπές CO2 87 γρ./χλμ. και επιτάχυνση στα πρώτα 100 χλμ./ώρα σε 9,7 δλ.

Το πρόγραμμα εγγύησης της ελληνικής αντιπροσωπείας της Toyota καλύπτει το Yaris για 6 χρόνια ή 200.000 χλμ., ενώ με το πέρας των 6 ετών, ο ιδιοκτήτης έχει τη δυνατότητα να επεκτείνει την εργοστασιακή κάλυψη με το πρόγραμμα Toyota Relax χωρίς επιπλέον κόστος. Αρκεί μετά το 6ο έτος να πραγματοποιείται η περιοδική συντήρηση του οχήματος, βάσει των προδιαγραφών του κατασκευαστή, σε έναν εξουσιοδοτημένο επισκευαστή Toyota. Αυτό μπορεί να γίνει έως τα 11 έτη ή μέχρι το αυτοκίνητο να φτάσει τα 200.000 χλμ.

Chery Tiggo 4 από 22.990 ευρώ

To Chery Tiggo 4 αποτελεί την αιχμή του δόρατος της μάρκας στην Ελλάδα και αποτελεί την πιο προσιτή επιλογή στην κατηγορία των B-SUV.

Το υβριδικό του κινητήριο σύνολο απαρτίζεται από 1.500άρη βενζινοκινήτρα και ηλεκτρικό μοτέρ που συνδυάζονται για την παραγωγή 204 ίππων και 310 Nm ροπής. Ο ηλεκτροκινητήρας είναι αυτός που κατά κύριο λόγο κινεί τους μπροστινούς τροχούς, με το θερμικό κινητήρα να λειτουργεί υποστηριτικά, λειτουργώντας σε πρώτο βαθμό ως γεννήτρια για να φορτίζει με ενέργεια τη μπαταρία, ενώ, όταν οι συνθήκες το απαιτούν (κυρίως σε υψηλές ταχύτητες), συνδράμει στην κίνηση των δύο τροχών.

Η Chery ανακοινώνει πως η μέση μικτή κατανάλωση καυσίμου περιορίζεται στα 5,3 λτ./100 χλμ., νούμερο που, σε συνδυασμό με το ρεζερβουάρ των 51 λίτρων, επιτρέπει στο αυτοκίνητο να κάνει 1.000 χιλιόμετρα χωρίς να σταματήσει για ανεφοδιασμό.

Το κόστος αγοράς διαμορφώνεται στα 22.990 ευρώ στην εισαγωγική έκδοση Comfort. Κάθε νέο Chery συνοδεύεται από εγγύηση 7 ετών ή 150.000 χλμ. (όποιο επέλθει πρώτο), ενώ για τη μπαταρία υψηλής τάσης παρέχεται εγγύηση 8 ετών ή 160.000 χλμ.