Φθηνότερα τα μοντέλα της KGM – Οι τιμές τους στην Ελλάδα

Με σημαντικό όφελος προσφέρονται τα μοντέλα της KGM στην Ελλάδα, μέσω προωθητικής ενέργειας.

Νέο προωθητικό πρόγραμμα που διευκολύνει την απόκτηση των μοντέλων της λάνσαρε η KGM, η οποία εκπροσωπείται στην Ελλάδα από την Νικ. Ι. Θεοχαράκης ΑΕ.

Συγκεκριμένα, με άμεση ισχύ και μόνο για έναν περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων, τα οποία είναι ετοιμοπαράδοτα, ισχύουν οι παρακάτω προσφορές:

Tivoli 1.5lt 135PS από 19.990 ευρώ, τώρα από 18.000 ευρώ

1.5lt 135PS από 19.990 ευρώ, τώρα από 18.000 ευρώ Τivoli 1.5lt 163PS από 21.990 ευρώ, τώρα από 18.400 ευρώ

1.5lt 163PS από 21.990 ευρώ, τώρα από 18.400 ευρώ Korando 1.5lt 163PS από 26.990 ευρώ, τώρα από 22.900 ευρώ

1.5lt 163PS από 26.990 ευρώ, τώρα από 22.900 ευρώ Torres 1.5lt 163PS από 35.390 ευρώ, τώρα από 31.200 ευρώ

1.5lt 163PS από 35.390 ευρώ, τώρα από 31.200 ευρώ Torres HEV 150PS από 34.690 ευρώ, τώρα από 33.190 ευρώ

150PS από 34.690 ευρώ, τώρα από 33.190 ευρώ Torres EVX 73,4kWh 207PS από 39.190 ευρώ, τώρα από 33.190 ευρώ (με την επιδότηση του «Κινούμαι Ηλεκτρικά»)

Για το μοναδικό διπλοκάμπινο pick-up της ελληνικής αγοράς με τιμή κάτω από το όριο των 30.000 ευρώ τιμές διαμορφώνονται ως εξής:

Musso Diesel 2.2lt 202PS από 35.490 ευρώ, τώρα από 29.990 ευρώ

Diesel 2.2lt 202PS από 35.490 ευρώ, τώρα από 29.990 ευρώ Musso Grand Diesel 2.2lt 202PS από 38.490 ευρώ, τώρα από 34.990 ευρώ

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο δίκτυο των επίσημων εμπόρων της KGM και στο www.kgm.com.gr/el/dealers, όπως αναφέρει η εταιρεία.