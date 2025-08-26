Φθηνότερα τα μοντέλα της KGM – Οι τιμές τους στην Ελλάδα

Με σημαντικό όφελος προσφέρονται τα μοντέλα της KGM στην Ελλάδα, μέσω προωθητικής ενέργειας.
Νέο προωθητικό πρόγραμμα που διευκολύνει την απόκτηση των μοντέλων της λάνσαρε η KGM, η οποία εκπροσωπείται στην Ελλάδα από την Νικ. Ι. Θεοχαράκης ΑΕ.
Συγκεκριμένα, με άμεση ισχύ και μόνο για έναν περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων, τα οποία είναι ετοιμοπαράδοτα, ισχύουν οι παρακάτω προσφορές:
- Tivoli 1.5lt 135PS από 19.990 ευρώ, τώρα από 18.000 ευρώ
- Τivoli 1.5lt 163PS από 21.990 ευρώ, τώρα από 18.400 ευρώ
- Korando 1.5lt 163PS από 26.990 ευρώ, τώρα από 22.900 ευρώ
- Torres 1.5lt 163PS από 35.390 ευρώ, τώρα από 31.200 ευρώ
- Torres HEV 150PS από 34.690 ευρώ, τώρα από 33.190 ευρώ
- Torres EVX 73,4kWh 207PS από 39.190 ευρώ, τώρα από 33.190 ευρώ (με την επιδότηση του «Κινούμαι Ηλεκτρικά»)
Για το μοναδικό διπλοκάμπινο pick-up της ελληνικής αγοράς με τιμή κάτω από το όριο των 30.000 ευρώ τιμές διαμορφώνονται ως εξής:
- Musso Diesel 2.2lt 202PS από 35.490 ευρώ, τώρα από 29.990 ευρώ
- Musso Grand Diesel 2.2lt 202PS από 38.490 ευρώ, τώρα από 34.990 ευρώ
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο δίκτυο των επίσημων εμπόρων της KGM και στο www.kgm.com.gr/el/dealers, όπως αναφέρει η εταιρεία.