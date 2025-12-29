Φθηνότερο έως και 10.000 ευρώ το Audi Q6 e-tron

Το μεγάλο ηλεκτρικό SUV εισέρχεται στην ελληνική αγορά με αναβαθμίσεις, αλλά και σημαντικά χαμηλότερη τιμή.

Στο τρίπτυχο «στιλ, άνεση και αυτονομία» βασίζεται το ανανεωμένο Audi Q6 e-tron, το οποίο ξεκίνησε το ταξίδι του στην ελληνική αγορά με αναβαθμισμένα συστήματα κίνησης, και τιμή σημαντικά χαμηλότερη από το απερχόμενο μοντέλο.

Με ηλεκτρική αυτονομία άνω των 600 χιλιομέτρων, δυνατότητα ανεφοδιασμού με 265 χλμ. σε μόλις 10 λεπτά, ψηφιακό διάκοσμο και σύγχρονες τεχνολογίες, τόσο το Audi Q6 e-tron, όσο και η Sportback εκδοχή του, συνδράμουν στην επίτευξη του στόχου της Audi για διάθεση μοντέλων που διευκολύνουν την καθημερινότητα του οδηγού.

Στην εισαγωγική έκδοση, το μοντέλο αποδίδει 252 ίππους και ενσωματώνει μια μπαταρία 83 kWh, με την αυτονομία της να αγγίζει τα 545 χιλιόμετρα σε μεικτό κύκλο. Πρόκειται για πισωκίνητη έκδοση, όπως συμβαίνει και με την Performance, η οποία παράγει 306 ίππους, ενώ εξοπλίζεται με μία μπαταρία 100 kWh, για αυτονομία έως 661 χλμ.

Για τους φίλους της τετρακίνησης, προσφέρεται η Quattro των 428 ίππων με αυτονομία έως 642 χλμ., ενώ για όσους επιζητούν τις επιδόσεις διαθέσιμη είναι η SQ6 e-tron των 490 PS που επιτρέπει την επιτάχυνση στα πρώτα 100 χλμ./ώρα σε 4,3 δλ.

Η εισαγωγική έκδοση των 252 PS είναι διαθέσιμη στην ελληνική αγορά με τιμή εκκίνησης στα 63.980 ευρώ, δηλαδή κατά 6.000 ευρώ χαμηλότερη από την αντίστοιχη έκδοση του απερχόμενου Q6 e-tron. Η μείωση είναι ακόμα μεγαλύτερη στην τετρακίνητη Quattro, μιας και πλέον κοστίζει 73.980 ευρώ, από 83.980.