Το φθηνότερο μικρό SUV στην Ελλάδα -Η τιμή και ο εξοπλισμός του

H Fiat θέλει με το Grande Panda να πάρει τα ηνία της κατηγορίας των μικρών SUV και να αποκτήσει ξανά τη θέση που της αρμόζει σε ένα segment που έχει μακρά παράδοση.

Τα μικρά SUV, εν συντομία κωδικοποιημένα ως «B-SUV», αντιπροσωπεύουν παραπάνω από το 1/3 των νέων ταξινομήσεων που πραγματοποιούνται κάθε μήνα στην ελληνική αγορά.

Χάρη στις compact διαστάσεις τους μπορούν να παρκάρουν εύκολα μέσα στην πόλη αλλά παράλληλα έχουν αρκετούς χώρους για να ανταποκριθούν στις ανάγκες μιας μικρής οικογένειας, επωφελούνται από μεγάλη απόσταση από το έδαφος για να ξεφεύγουν από τις κακοτοπιές των ελληνικών δρόμων και προσφέρουν υψηλή θέση οδήγησης, ενισχύοντας την περιφερειακή ορατότητα του οδηγού.

Γνωρίζοντας την προτίμηση που δείχνουν οι οδηγοί στην Ελλάδα στα B-SUV, οι περισσότερες εταιρείες έχουν τουλάχιστον έναν εκπρόσωπο στην κατηγορία αυτή, με τις συνολικές επιλογές να ξεπερνούν τις 30. Επειδή η πλειονότητα των αγοραστών, το πρώτο πράγμα που θα κοιτάξει κατά την αναζήτηση ενός καινούργιου αυτοκινήτου είναι η τιμή, αξίζει να δούμε ποιο είναι το μοντέλο που αυτή την στιγμή έχει τον τίτλο του «φθηνότερου μικρού SUV στην Ελλάδα».

Από 16.990 ευρώ με 100 ίππους

Τον τίτλο αυτόν κατέχει το Fiat Grande Panda, το «Αυτοκίνητο της Χρονιάς για την Ελλάδα 2026», αφού η αρχική του τιμή -συμπεριλαμβανομένης της προωθητικής ενέργειας- είναι 16.990 ευρώ. Αφορά την αμιγώς βενζινοκίνητη έκδοση που έχει ως πρωταγωνιστή έναν 3κύλινδρο 1.200άρη βενζινοκινητήρα απόδοσης 100 ίππων και 205 Nm ροπής, ο οποίος συνδυάζεται με 6άρι μηχανικό κιβώτιο στο εισαγωγικό εξοπλιστικό επίπεδο Pop.

Οι εκδόσεις εξοπλισμού

Στο στάνταρ εξοπλισμό περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων: ψηφιακός πίνακας οργάνων 10”, πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος, θύρα USB-C ταχείας φόρτισης (3Α), connected services, φωνητικές εντολές μέσω smartphone, κλιματισμό, κάθισμα οδηγού με ρύθμιση σε ύψος, αυτόματα φώτα, τιμόνι με ρύθμιση σε ύψος και απόσταση, καθώς και βάσεις Isofix στα πίσω καθίσματα. Υπάρχει και πακέτο υποβοήθησης του οδηγού, με σύστημα διατήρησης στη λωρίδα, Speed Limit Information, αυτόματο φρενάρισμα, ενημέρωση απόσπασης της προσοχής του οδηγού, E-call & B-call.

Το Icon (από 18.490 ευρώ) προσθέτει infotainment με οθόνη αφής 10,25” και ασύρματο Android Auto/Apple CarPlay, μια ακόμα θύρα USB-C, Cruise Control και Speed limiter, αυτόματους προβολείς LED και πίσω φώτα LED. Επίσης, οι εξωτερικοί καθρέφτες είναι ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι, θερμαινόμενοι και με LED φλας, ενώ επιπρόσθετα είναι βαμμένοι μαύροι όπως και οι εξωτερικές χειρολαβές στις πόρτες.

Το κορυφαίο επίπεδο εξοπλισμού La Prima (από 20.290 ευρώ) διαθέτει επιπλέον ζάντες αλουμινίου 17”, κάμερα οπισθοπορείας, εμπρός αισθητήρες παρκαρίσματος, 2 θύρες USB-C για τους πίσω επιβάτες, σύστημα πλοήγησης, αυτόματο κλιματισμό, αισθητήρα βροχής, μπάρες οροφής, προστατευτικές ποδιές στους προφυλακτήρες, φιμέ πίσω τζάμια και ηλεκτρικά αναδιπλούμενους καθρέφτες.

Ξεχωρίζει επίσης η ειδική επένδυση στα καθίσματα και το soft touch τιμόνι, η επένδυση Bambox και ο επιπλέον κλειστός αποθηκευτικός χώρος στο ταμπλό, το ύφασμα στις εμπρός πόρτες, ο εσωτερικός φωτισμός LED και η ρύθμιση ύψους στο κάθισμα του συνοδηγού.

Ήπια υβριδικό και ηλεκτρικό

Ο ίδιος κινητήρας ενσωματώνεται και στην Hybrid έκδοση (από 20.800 ευρώ), η οποία συνεπικουρείται από ηλεκτροκινητήρα των 21 kW και το 6τάχυτο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη eDCT. Το σύστημα αποδίδει συνολικά 110 ίππους και 205 Nm ροπής, ενώ η μπαταρία των 48V επαρκεί για να προσφέρει λειτουργία εκκίνησης και μικρής διάρκειας αμιγώς ηλεκτρικής κίνησης.

Όσοι επιθυμούν να κάνουν τη μετάβαση προς την αμιγώς ηλεκτρική κινητικότητα, υπάρχει και αμιγώς ηλεκτρική έκδοση 113 ίππων (από 22.800 ευρώ) που τροφοδοτείται από μία μπαταρία με χωρητικότητα 44 kWh, που εξασφαλίζει αυτονομία 320 χλμ. στον κύκλο WLTP.