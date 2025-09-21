Φθηνότερο το Skoda Fabia: Από 16.950 ευρώ

Η προωθητική ενέργεια για το τσεχικό supermini ισχύει μέχρι τις 31/10.

Σημαντικά ευκολότερη καθιστά η Skoda την απόκτηση του Fabia, προσφέροντας την εισαγωγική έκδοση με τιμή εκκίνησης 16.950 ευρώ.

Επιπλέον, η Skoda δίνει τη δυνατότητα απόκτησης τoυ Fabia με άτοκη χρηματοδότηση και με 130 ευρώ/μήνα. Η τιμή αναφέρεται στο Fabia Essence 1.0 MPI 80 PS για συγκεκριμένο ετοιμοπαράδοτο αριθμό αυτοκινήτων, με ισχύ έως και 31/10.

To επίπεδο εξοπλισμού Essence περιλαμβάνει μεταξύ άλλων Front Assist, μετωπικούς αερόσακους, εμπρός πλευρικούς αερόσακους κεφαλής/θώρακος, ESP, Lane Assist, air condition, σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών, σύστημα αναγνώρισης κόπωσης οδηγού, cruise control, speed limiter, προβολείς LED, ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός, αισθητήρα φώτων, πολυλειτουργικό τιμόνι, σύστημα stop/start, ψηφιακό πίνακα οργάνων, σύστημα πολυμέσων με έγχρωμη οθόνη και έξι ηχεία.

Παράλληλα, η μάρκα παρουσιάζει τη νέα τηλεοπτική ταινία ελληνικής παραγωγής με πρωταγωνιστή το Fabia και τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή και 2 φορές Χρυσό Ολυμπιονίκη Μίλτο Τεντόγλου.

Με κινηματογραφική αισθητική, η καμπάνια αναδεικνύει τον δυναμικό χαρακτήρα και τις επιδόσεις του μοντέλου, δανειζόμενη τα χαρακτηριστικά ενός πλάσματος της φαντασίας που ενσαρκώνει το πάθος και την υπέρμετρη δύναμη που σε καλεί να ζήσεις σε κάθε του διαδρομή μια νέα συναρπαστική περιπέτεια.