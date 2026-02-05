Ποιο είναι το φθηνότερο Toyota στην Ελλάδα – Κοστίζει κάτω από 20.000 ευρώ

Το πιο προσιτό Toyota είναι υβριδικό, έχει crossover χαρακτηριστικά και κοστίζει κάτω από 20.000 ευρώ.

Η Toyota ήταν για μία ακόμη χρονιά η μάρκα που σημείωσε τις περισσότερες πωλήσεις στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου, καταγράφοντας πάνω από 22.000 νέες ταξινομήσεις. Η κυριαρχία της δεν περιορίστηκε μόνο στο σύνολο της αγοράς, αλλά επιβεβαιώθηκε και στη λιανική, όπου βρέθηκε επίσης στην πρώτη θέση.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον ισχυρής εμπορικής παρουσίας, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το ποιο είναι σήμερα το φθηνότερο μοντέλο Toyota που μπορεί να αποκτήσει κανείς στην Ελλάδα και πόσο κοστίζει.

Το πρώτο υβριδικό μίνι

Η απάντηση είναι το Toyota Aygo X, το πρώτο μίνι μοντέλο με αυτοφορτιζόμενο υβριδικό σύνολο στην ελληνική αγορά. Διατηρεί το μεταξόνιο των 2.430 χιλιοστών και τον χώρο αποσκευών των 231 λίτρων, αν και χρειάστηκαν ορισμένες τεχνικές παρεμβάσεις.

Ο εμπρός πρόβολος αυξήθηκε κατά 76 χιλιοστά, ενώ οι δύο συστοιχίες κυψελών της μπαταρίας τοποθετήθηκαν δίπλα-δίπλα, κατά μήκος του πλάτους του πατώματος, σε διαμήκη διάταξη κάτω από τα πίσω καθίσματα. Παράλληλα, ανασχεδιάστηκε και το σύστημα ψύξης της μπαταρίας, ώστε να αξιοποιείται καλύτερα ο χώρος της καμπίνας και να βελτιώνεται η ροή του αέρα.

Για να διατηρηθεί η ευρυχωρία, το πίσω τμήμα της πλατφόρμας GA-B επανασχεδιάστηκε, ενώ οι αλλαγές στην ανάρτηση επέτρεψαν να μην υπάρξουν συμβιβασμοί στην ευελιξία. Ενδεικτικό είναι ότι ο κύκλος στροφής του Aygo X Hybrid περιορίζεται στα 4,7 μέτρα, διευκολύνοντας τους ελιγμούς ακόμη και σε πολύ στενούς δρόμους.

Εστιασμένο στην οικονομία

Το ανανεωμένο Aygo X χρησιμοποιεί το υβριδικό σύστημα του Yaris, που αποτελείται από έναν τρικύλινδρο κινητήρα 1.500 κ.εκ. με μεταβλητό χρονισμό βαλβίδων, λειτουργία κύκλου Άτκινσον και τη συνδρομή ηλεκτροκινητήρα, αποδίδοντας συνολικά 116 ίππους.

Η αύξηση της ισχύος κατά 44 ίππους έχει μειώσει σημαντικά τον χρόνο επιτάχυνσης 0-100 χλμ./ώρα, που πλέον διαμορφώνεται στα 9,2 δευτερόλεπτα (βελτίωση 5,6 δευτερολέπτων). Για την επιτάχυνση 80-120 χλμ./ώρα απαιτούνται 7,4 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα φτάνει τα 172 χλμ./ώρα.

Χάρη στην υβριδική τεχνολογία, το Aygo X Hybrid παρουσιάζει τις χαμηλότερες εκπομπές CO₂ στην κατηγορία των μη επαναφορτιζόμενων υβριδικών μοντέλων, με 85 γραμ./χλμ., ενώ το συνολικό ανθρακικό αποτύπωμα στον κύκλο ζωής του είναι μειωμένο κατά 18%. Παράλληλα, θέτει νέα δεδομένα και στην κατανάλωση καυσίμου, η οποία περιορίζεται στα 3,7 λίτρα/100 χλμ. σύμφωνα με τον κύκλο WLTP.

Από 19.670 ευρώ στην έκδοση X-Play

Οι τιμές του 100% υβριδικού Toyota Aygo X ξεκινούν από 19.670 ευρώ. Ο βασικός του εξοπλισμός στην έκδοση X-Play περιλαμβάνει: ζάντες 17 ιντσών, αυτόματη ρύθμιση φώτων μεγάλης σκάλας, φώτα ημέρας LED, ηλεκτρικό χειρόφρενο, ψηφιακό πίνακα οργάνων 7 ιντσών, οθόνη αφής στο κέντρο του ταμπλό 9 ιντσών, 4 ηχεία, κάμερα οπισθοπορείας, αυτόματο κλιματισμό και μια πλήρη σουίτα από συστήματα ασφαλείας και υποβοήθησης οδήγησης.

Παρακάτω παρουσιάζονται οι εκδόσεις και τις τιμές τους: