GAC AION V: Με χαμηλότερη τιμή το value for money ηλεκτρικό SUV

Το μήκους 4.605 χλστ. SUV γίνεται ακόμα πιο προσιτό χάρη στη νέα προωθητική ενέργεια της εισαγωγικής εταιρείας.

Το GAC AION V έχει ξεκινήσει το εμπορικό ταξίδι του στην ελληνική αγορά, προτάσσοντας μεγάλη αυτονομία, άνεση και υψηλά επίπεδα ασφαλείας, σε συνδυασμό με προσιτή τιμή.

Η τελευταία, μάλιστα, γίνεται ακόμη πιο χαμηλή χάρη στη νέα καλοκαιρινή προσφορά της εισαγωγικής εταιρείας στην Ελλάδα. Πλέον, η τιμή απόκτησης της έκδοσης Premium διαμορφώνεται στα 26.900 ευρώ (μαζί με την επιδότηση του «Κινούμαι Ηλεκτρικά») και αφορά περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων, με προϋπόθεση την ταξινόμησή τους έως τις 31 Αυγούστου 2026.

Το μήκους 4.605 χλστ. AION V εξοπλίζεται με μπαταρία τεχνολογίας LFP χωρητικότητας 75,26 kWh και προσφέρει αυτονομία έως 510 χλμ. σε μικτό κύκλο WLTP και έως 708 χλμ. σε αστικό κύκλο WLTP.

Η δυνατότητα φόρτισης με ισχύ έως 180 kW DC επιτρέπει την αναπλήρωση της ενέργειας από το 30% στο 80% σε περίπου 18 λεπτά, υπό τις προβλεπόμενες συνθήκες φόρτισης.

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Ο χώρος αποσκευών χωρητικότητας 427 λίτρων, τα ανακλινόμενα πίσω καθίσματα και οι έξυπνες λύσεις αποθήκευσης ενισχύουν την πρακτικότητα του αυτοκινήτου στις καθημερινές και οικογενειακές ανάγκες.

Η έκδοση Premium διαθέτει, μεταξύ άλλων:

Πανοραμική ηλιοροφή με ηλεκτρικό σκιάδιο

Θερμαινόμενα και αεριζόμενα εμπρός καθίσματα

Κεντρική οθόνη αφής 14,6 ιντσών

Ασύρματη σύνδεση Apple CarPlay και Android Auto

Κάμερα 360° με λειτουργία transparent ground view

Ηλεκτρική πόρτα χώρου αποσκευών

Ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών

Το AION V έχει αποσπάσει τη μέγιστη βαθμολογία των 5 αστέρων στις δοκιμές ασφαλείας Euro NCAP 2025.

Διαθέτει επτά αερόσακους και ένα ολοκληρωμένο σύνολο προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης, όπως Αυτόματο Φρενάρισμα Έκτακτης Ανάγκης, Υποβοήθηση Διατήρησης Λωρίδας και Ανίχνευση Τυφλού Σημείου.

Παράλληλα, συνοδεύεται από 8 χρόνια εγγύηση αυτοκινήτου και 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, σύμφωνα με τους αναλυτικούς όρους της εγγύησης.