GAC AION V: Νέα άφιξη στην ελληνική αγορά με πολλαπλές επιλογές απόκτησης

Το οικογενειακό SUV προσφέρεται με 8ετή εγγύηση και με το πρόγραμμα Level Up! που καθιστά ευκολότερη την πρόσβαση στoν κόσμο της ηλεκτροκίνησης.

Δυναμικό μπάσιμο στην ελληνική αγορά έχει πραγματοποιήσει η GAC AION, η μάρκα ηλεκτροκίνησης του Guangzhou Automobile Group (GAC Group), η οποία έχει ως στόχο να απαντήσει σε πραγματικές ανάγκες των σύγχρονων οδηγών.

Η GAC ΑΙΟΝ εκπροσωπείται από την Ιnchcape Hellas, μέλος της Inchcape plc και επί τέσσερις δεκαετίες κορυφαίος διανομέας των μαρκών Toyota και Lexus στην ελληνική αγορά.

Το εμπορικό ταξίδι της GAC AION στη χώρα μας ξεκινάει με το AION V, ένα ηλεκτρικό SUV μήκους 4.605 χλστ., πλάτους 1.876 χλστ. και ύψους 1.686 χλστ., βασισμένο πάνω στην ηλεκτρική πλατφόρμα 400V της GAC.

Προσφέρεται με 8ετή εργοστασιακή εγγύηση τόσο για τα μηχανικά μέρη όσο και για τη μπαταρία υψηλής τάσης, ενώ συνοδεύεται με πολλαπλές επιλογές απόκτησης, παρέχοντας τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να επιλέξουν τη λύση που ανταποκρίνεται καλύτερα στο προφίλ και τις πραγματικές τους ανάγκες.

Με το πρόγραμμα Level Up!, το AION V κάνει τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση πιο εύκολη και πιο προσιτή, προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα προνομίων που συνδυάζει οικονομικό όφελος και ευελιξία. Πιο συγκεκριμένα:

e- bonus 1.000 ευρώ από την Inchcape Hellas, μειώνοντας το τελικό κόστος απόκτησης για τον πελάτη.

από την Inchcape Hellas, μειώνοντας το τελικό κόστος απόκτησης για τον πελάτη. Κάρτα φόρτισης αξίας 300 ευρώ, με την οποία ο νέος κάτοχος μπορεί να καλύψει τα πρώτα χιλιόμετρα, καθιστώντας την εμπειρία της ηλεκτροκίνησης ακόμη πιο άνετη.

Προνομιακή χρηματοδότηση με σταθερό χαμηλό επιτόκιο 4,9% (πλέον εισφοράς 0,6% Ν.128/75) και από 399 ευρώ/ μήνα, μέσω της Inchcape Financing, που κάνει τη χρηματοδότηση του αυτοκινήτου πιο προσιτή σε σχέση με τα τυπικά επιτόκια αγοράς.

Ευέλικτο πρόγραμμα Leasing με μηνιαίο μίσθωμα από 347 ευρώ / μήνα (χωρίς ΦΠΑ) για μία ξέγνοιαστη εμπειρία οδήγησης χωρίς δεσμεύσεις.

Σε συνδυασμό με το πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3», η τιμή του AION V διαμορφώνεται στις 29.900 ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να γνωρίσουν το μοντέλο στο νέο, σύγχρονο κατάστημα GAC AION στην οδό Νεαπόλεως 1, Μαρούσι. Έναν χώρο ειδικά σχεδιασμένο για να φέρνει τον επισκέπτη σε άμεση επαφή με την ηλεκτροκίνηση, προσφέροντας ολοκληρωμένη ενημέρωση και τη δυνατότητα test drive.