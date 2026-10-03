Το Geely E2 ξεκινάει να γράφει την δική του ιστορία στην ελληνική αγορά με τιμές που ξεκινούν από 16.990 ευρώ.

Το E2, το «βαρύ χαρτί» της Geely που κατέκτησε την πρώτη θέση σε πωλήσεις των κατηγοριών A και B για το 2025 παγκοσμίως, ξεκινάει την εμπορική του πορεία στην Ελλάδα με σκοπό να πρωταγωνιστήσει.

Το Geely E2 διαθέτει μήκος 4,135 μέτρα, πλάτος 1,805 μέτρα, ύψος 1,58 μέτρα και ακτίνα στροφής 4,95 μέτρα, στοιχεία που διευκολύνουν σημαντικά τους ελιγμούς στην πόλη.

Το μεταξόνιο των 2,65 μέτρων και το επίπεδο δάπεδο προσφέρουν, σύμφωνα με τη μάρκα καμπίνα που μπορεί να μεταφέρει 5 άτομα τόσο άνετα όσο αυτοκίνητα της αμέσως μεγαλύτερης κατηγορίας.

Στον τομέα της πρακτικότητας, το μοντέλο διαθέτει εμπρός χώρο αποσκευών (frunk) 70 λίτρων, πορτμπαγκάζ 375 λίτρων που φτάνει τα 1.320 λίτρα με την πτώση των καθισμάτων, ντουλαπάκι 10 λίτρων κάτω από το κάθισμα του συνοδηγού και επιπλέον αποθηκευτικό χώρο 28 λίτρων κάτω από τα πίσω καθίσματα.

Με 82 έως 116 ίππους και αυτονομία έως 345 χλμ.

Το E2 βασίζεται στην παγκόσμια αρχιτεκτονική GEA της Geely, είναι πισωκίνητο και εξοπλίζεται με ανεξάρτητη ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων 16 σημείων.

Στην εισαγωγική έκδοση Pro η ισχύς διαμορφώνεται στα 60 kW (82 PS) με επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε 14,2 δευτερόλεπτα, ενώ στις εκδόσεις Tech και Ultra η ισχύς αυξάνεται στα 85 kW (116 PS) με επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε 11,5 δευτερόλεπτα.

Η τελική ταχύτητα ανέρχεται στα 130 χλμ./ώρα. Ο σύγχρονος ηλεκτροκινητήρας μόνιμου μαγνήτη αποδίδει ροπή 150 Nm σε όλες τις εκδόσεις.

Η έκδοση Pro ενσωματώνει μπαταρία 35,35 kWh που προσφέρει αυτονομία έως 252 χιλιόμετρα κατά WLTP, κατανάλωση 15,9 kWh/100 χλμ., ταχυφόρτιση DC έως 60 kW και φόρτιση AC (10%-100%) σε 5,3 ώρες.

Οι εκδόσεις Tech και Ultra φέρουν μπαταρία 47,14 kWh με αυτονομία έως 345 χιλιόμετρα, κατανάλωση 15,5 kWh/100 χλμ., ισχύ ταχυφόρτισης DC έως 80 kW (20%-80% σε 23 λεπτά) και διάρκεια φόρτισης AC σε 7,1 ώρες.

Δύο οθόνες στο εσωτερικό

Στο εσωτερικό, τα βλέμματα πέφτουν στην κεντρική οθόνη αφής 14,6 ιντσών HD και στον πίνακα οργάνων 8,8 ιντσών. Η ασύρματη σύνδεση Apple CarPlay και Android Auto προσφέρεται σε όλη τη γκάμα.

Το ψηφιακό περιβάλλον συμπληρώνουν εφαρμογές όπως Spotify, Audible, Amazon Music και TuneIn, καθώς και οι εφαρμογές GEELY Apps.

Οι ασύρματες ενημερώσεις λογισμικού over the air επιτρέπουν τη σταδιακή αναβάθμιση λειτουργιών και δυνατοτήτων κατά τη διάρκεια χρήσης του αυτοκινήτου.

Η εισαγωγική Pro περιλαμβάνει αυτόματους LED προβολείς, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα και θερμαινόμενα καθίσματα, vegan δερμάτινες επενδύσεις, κλιματισμό με πίσω αεραγωγούς και είσοδο χωρίς κλειδί.

Η Tech διατηρεί αυτόν τον εξοπλισμό προσθέτοντας τον ισχυρότερο κινητήρα και τη μεγαλύτερη μπαταρία.

Η κορυφαία Ultra διαθέτει επιπλέον ζάντες αλουμινίου 16 ιντσών, ατμοσφαιρικό φωτισμό 256 χρωμάτων, θερμαινόμενα καθίσματα και τιμόνι, ηχοσύστημα 6 ηχείων 200W, ασύρματη φόρτιση, αισθητήρα βροχής και κάμερα 540 μοιρών.

Τιμές και εγγύηση

Η εμπορική διάθεση ξεκινά με τιμές που διαμορφώνονται στις 21.990 ευρώ για την Pro, 23.990 ευρώ για την Tech και 25.990 ευρώ για την Ultra. Με την εφαρμογή ωστόσο του προγράμματος FREEDOM Bonus που παρέχει έκπτωση 2.000 ευρώ και την κρατική επιδότηση «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ», η αρχική τιμή του μοντέλου διαμορφώνεται στις 16.990 ευρώ. Aναλυτικότερα:

Geely E2 Pro 35,35 kWh 82 PS: 16.990 ευρώ

Geely E2 Tech 47,14 kWh 116 PS: 18.990 ευρώ

Geely E2 Ultra 47,14 kWh 116 PS: 20.990 ευρώ

Εναλλακτικά, διατίθεται το χρηματοδοτικό πρόγραμμα FREEDOM Finance με 0% επιτόκιο για 60 μήνες (186 ευρώ/μήνα) ή 3,9% επιτόκιο για 72 μήνες (238 ευρώ/μήνα).

Τέλος, το E2 καλύπτεται από 6ετή εργοστασιακή εγγύηση (ή 150.000 χλμ.), 8ετή εγγύηση μπαταρίας υψηλής τάσης (ή 150.000 χλμ.) και 6 χρόνια δωρεάν οδική βοήθεια.