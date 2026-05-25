H αρχική τιμή του ανανεωμένου Toyota Yaris Cross στην Ελλάδα

H Toyota έκανε γνωστή την αρχική τιμή με την οποία το ανανεωμένο Yaris Cross θα ξεκινήσει την εμπορική του πορεία στην Ελλάδα.

Το ανανεωμένο Toyota Yaris Cross, το μοντέλο που έχει μονοπωλήσει το ενδιαφέρον της ελληνικής αγοράς στα B-SUV τα τελευταία χρόνια, πραγματοποίησε το επίσημο ντεμπούτο του τον περασμένο Απρίλιο.

Σήμερα, η ελληνική αντιπροσωπεία της ιαπωνικής μάρκας ξεκινάει το παζλ των πληροφοριών για το εμπορικό του λανσάρισμα, ανακοινώνοντας μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της τη νέα τιμολογιακή πολιτική του best-seller της.

Φρέσκια εμφάνιση

Πιστό στη φιλοσοφία «kaizen» –τη συνεχή προσπάθεια για βελτίωση– το Yaris Cross υποδέχεται μια σειρά από αναβαθμίσεις, τόσο αισθητικές όσο και ουσιαστικές, οι οποίες στοχεύουν να το διατηρήσουν στην κορυφή μιας από τις πιο ανταγωνιστικές κατηγορίες της ευρωπαϊκής αγοράς.

Οι μεγαλύτερες αλλαγές έχουν λάβει χώρα στο μπροστινό μέρος, όπου το Yaris Cross υιοθετεί τώρα νέα μάσκα στο χρώμα του αμαξώματος. Αυτή συνδυάζεται με πιο έντονη παρουσία μαύρου χρώματος, προσφέροντας πιο κομψή και επιβλητική παρουσία. Τα φωτιστικά LED σώματα είναι επίσης ανασχεδιασμένα και περιλαμβάνουν DRLs σε όλες τις εκδόσεις.

Η Toyota ανακοινώνει επίσης πως στις πιο πλούσεις εκδόσεις διατίθενται νέα σχέδια στις ζάντες (17 και 18 ιντσών) και πως η παλέτα χρωμάτων περιλαμβάνει τώρα δύο νέες επιλογές, το Precious Bronze που συνδυάζεται με μαύρη οροφή και το Celestite γκρι που αντικαθιστά στο Shimmering ασημί.

Οι αλλαγές μέσα στην καμπίνα

Μέσα στην καμπίνα, το ανανεωμένο Yaris Cross έρχεται με πλατινέ ένθετα στις πόρτες που πλαισιώνονται από τη λωρίδα από το ίδιο υλικό που υπάρχει στον πίνακα οργάνων, ενώ ανάλογα το εξοπλιστικό επίπεδο, το δημοφιλές μικρό SUV θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων άνετα σπορ καθίσματα με καλύτερη στήριξη (που προηγούμενως ήταν διαθέσιμα στις πιο πλούσιες εκδόσεις), ραφές σε τρεις τόνους, ατμοσφαιρικό εσωτερικό φωτισμό, σύστημα ασύρματης φόρτισης, ηλεκτρική θύρα κ.α.

Στα κορυφαία εξοπλιστικά επίπεδα, υπάρχει πιο έντονη παρουσία οικολογικού δέρματος, ενώ η Toyota σημειώνει πως όλες οι εκδόσεις θα εξοπλίζονται με αναδιπλούμενους καθρέπτες.

Με 116 και 130 ίππους

Οι διαθέσιμες επιλογές στους κινητήρες παραμένουν ως έχουν. Στη βάση τοποθετείται το υβριδικό σύνολο απόδοσης 116 ίππων και 141 Nm ροπής που επιτυγχάνει χαμηλή κατανάλωση 4,4 λτ./100 χλμ. και εκπομπές 100-107 γραμ.CΟ2/χλμ..

Το πέμπτης γενιάς υβριδικό σύστημα προσφέρεται και με ισχύ 130 ίππων με 185 Nm ροπής, επιτρέποντας στο αυτοκίνητο να πετύχει το 0-100 χλμ./ώρα σε 10,7 δευτερόλεπτα. Η κατανάλωση που ανακοινώνει η Toyota είναι 4,4 λτ./100 χλμ. και οι εκπομπές ρύπων περιορίζονται σε 99-115 γραμ.CΟ2/χλμ. απαλλάσσοντας το αυτοκίνητο από τέλη κυκλοφορίας (σε όλες τις εκδόσεις). Το υβριδικό σύνολο μπορεί να συνδυαστεί προαιρετικά με σύστημα τετρακίνησης (AWD-i).

Ξανά σε έκδοση GR Sport

Στην γκάμα του ανανεωμένου Toyota Yaris Cross περιλαμβάνεται ξανά η GR Sport έκδοση, η οποία σε σχέση με τις υπόλοιπες, έχει μοναδικά χαρακτηριστικά που την κάνουν να ξεχωρίζει.

Σε αυτά περιλαμβάνονται διαφορετικός μπροστινός προφυλακτήρας που κάνει το αυτοκίνητο να φαίνεται πιο πλατύ και επιθετικό, ειδικές 18 ιντσών ζάντες ελαφρού κράμματος, μοναδικά σπορ καθίσματα με επένδυση suede και κόκκινες ραφές, εμβλήματα στα προσκέφαλα και στο τιμόνι και GR Sport ένθετα στις πόρτες και τον πίνακα οργάνων.

Το ανανεωμένο Toyota Yaris Cross GR Sport συνδυάζεται μόνο με το υβριδικό σύνολο των 130 ίππων. Δεν προσφέρεται με σύστημα τετρακίνησης αλλά έχει ειδική ρυθμισμένη ανάρτηση που ενισχύει την οδηγική εμπειρία του χρήστη.

Η αρχική του τιμή στην Ελλάδα

Η Toyota στον επίσημό ιστότοπό της στην Ελλάδα γνωστοποιεί πως η αρχική τιμή του Yaris Cross διαμορφώνεται στα 24.470 ευρώ. To Yaris Cross θα συνεχίσει να προσφέρεται σε πολυάριθμες εκδόσεις, με την Active να τοποθετείται στη βάση της πυραμίδας και να την ακολουθούν κατά σειρά η Active Plus, Style, Style Plus, Elegant, GR Sport και Premiere Edition.

Τα πρώτα αυτοκίνητα θα έρθουν στην Ελλάδα προς τα τέλη του 2026.