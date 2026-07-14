H νέα Mercedes GLB στην Ελλάδα: Όλες οι τιμές

Η Mercedes GLB δεύτερης γενιάς διατίθεται σε αμιγώς ηλεκτρικές και ήπια υβριδικές εκδόσεις σε αρχικές τιμές που δεν υπερβαίνουν τα 50.000 ευρώ.

Με φρέσκο σχεδιαστικό χαρακτήρα και πλήρως αναβαθμισμένους κινητήρες, η δεύτερη γενιά της Mercedes GLB βρίσκεται πλέον σε πλήρη σύνθεση στην Ελλάδα, συνεχίζοντας την επιτυχημένη πορεία της μετά το ντεμπούτο της τον περασμένο Δεκέμβριο.

Η τιμή της ηλεκτρικής Mercedes GLB

Στη βάση της αμιγώς ηλεκτρικής πυραμίδας βρίσκεται η GLB 200, η οποία ενσωματώνει έναν ηλεκτρικοκινητήρα απόδοσης 224 PS/335 Nm ροπής και μια μπαταρία χωρητικότητας 58 kWh που εξασφαλίζει 431 χιλιόμετρα μικτής ηλεκτρικής αυτονομίας.

Η γκάμα περιλαμβάνει επίσης τις GLB 250+ και GLB 350 4MATIC που φέρουν κιβώτιο δύο σχέσεν και μπαταρία ενεργειακής χωρητικότητας 85 kWh. Η πρώτη ενσωματώνει κινητήρα 272 PS στο πίσω μέρος, επιταχύνοντας στα πρώτα 100 χλμ./ώρα σε 7,4 δλ., με την ισχυρότερη έκδοση να έχει τετρακίνητη υπόσταση 354 ίππων (+ένας κινητήρας στο μπροστινό μέρος) για ολοκλήρωση του σπριντ 0-100 χλμ./ώρα σε 5,5 δλ.

Σε αμφότερες τις εκδόσεις η αυτονομία υπερβαίνει τα 600 χλμ., ενώ χάρη στην αρχιτεκτονική των 800V (ισχύ φόρτισης έως 320 kW), μπορούν να «προστεθούν» έως και 260 χλμ. αυτονομίας σε μόλις 10 λεπτά.

Οι τιμές της αμιγώς ηλεκτρικής GLB αναλυτικά:

– Mercedes-Benz GLB 200: 49.550 ευρώ ή 46.550 ευρώ με επιδότηση

– Mercedes-Benz GLB 250+: 55.400 ευρώ ή 52.400 ευρώ με επιδότηση

– Mercedes-Benz GLB 350 4MATIC: 58.150 ευρώ ή 55.150 ευρώ με επιδότηση

Ήπια υβριδική από 49.650 ευρώ

Η νέα Mercedes GLB προσφέρεται και σε ήπια υβριδική έκδοση για όσους θέλουν περισσότερη αυτονομία και ανεξαρτησία. Ραχοκοκαλιά όλων των ήπια υβριδικών επιλογών είναι ο νέος 4κύλινδρος 1.500άρης βενζινοκινητήρας, με υψηλό λόγο συμπίεσης 12:1 και μπλοκ από αλουμίνιο με επίστρωση NANOSLIDE® στους κυλίνδρους που συνδυάζεται με 48βολτο σύστημα που αποτελείται από μια μπαταρία με χωρητικότητα 1,3 kWh και έναν μικρό ηλεκτροκινητήρα απόδοσης 30 ίππων που βρίσκεται μέσα στο 8τάχυτο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη.

Στις συνήθεις ταχύτητες κίνησης μέσα στην πόλη και με τον ήπιο τρόπο οδήγησης που χαρακτηρίζει το αστικό περιβάλλον, οι υβριδικές εκδόσεις μπορούν να κινούνται αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια.

Παράλληλα, η λειτουργία coasting, με αποσύμπλεξη του συστήματος μετάδοσης, είναι δυνατή σε ταχύτητες έως περίπου 100 χλμ./ώρα, συμβάλλοντας στη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου.

Η ισχύς της ήπια υβριδικής Mercedes GLB είναι 163 PS/330 Nm ροπής στις εκδόσεις GLB 200 και GLB 200 4MATIC, με τη γκάμα να συμπληρώνεται από τις εκδόσεις GLB 220 και GLB 220 4MATIC με ισχύ 190 ίππους και 380 Nm ροπής.

Οι τιμές της ήπια υβριδικής GLB αναλυτικά:

– Mercedes-Benz GLB 200: 49.960 ευρώ

– Mercedes-Benz GLB 200 4MATIC: 52.550 ευρώ

– Mercedes-Benz GLB 220: 52.200 ευρώ

– Mercedes-Benz GLB 220 4MATIC: 54.200 ευρώ

Μεγαλύτερη και πιο hi-tech

Η νέα Mercedes GLB έχει μεγαλώσει σε μήκος, πλάτος και μεταξόνιο, προσφέροντας, ακόμη περισσότερους χώρους στους πίσω επιβάτες τόσο για τα πόδια όσο και για κεφάλια τους, παρότι το ύψος, έχει μειωθεί κατά 14 χιλιοστά. Ο χώρος αποσκευών στη νέα GLB μπορεί να μεταφέρει έως από 480 έως 540 λίτρα στην 7θέσια και 5θέσια έκδοση αντίστοιχα, ενώ με τα πίσω καθίσματα αναδιπλωμένα, η χωρητικότητα πίσω από τους επιβάτες, μεγαλώνει έως τα 1.715 λίτρα.

Οι ηλεκτρικές εκδόσεις, διαθέτουν επίσης χώρο αποθήκευσης κάτω από το καπό (frunk) που φτάνει τα 127 λίτρα, έναν από τους μεγαλύτερους στην κατηγορία του μοντέλου.

Εντυπωσιακό είναι το τοπίο μέσα στην καμπίνα, αφού το προαιρετικό MBUX Superscreen με τις τρεις οθόνες: μία οθόνη 10,25 ιντσών για τον οδηγό, μία κεντρική οθόνη 14 ιντσών και μία 14 ιντσών για τον συνοδηγό, τραβάει αμέσως το βλέμμα.

Η χρήση τους γίνεται δυνατή χάρη στο νέο λειτουργικό σύστημα Mercedes-Benz Operating System (MB.OS), που σηματοδοτεί την έναρξη της τέταρτης γενιάς MBUX, του πρώτου συστήματος ενημέρωσης και ψυχαγωγίας εντός αυτοκινήτου που ενσωματώνει τεχνητή νοημοσύνη (AI) τόσο από τη Microsoft όσο και από τη Google, συνδυάζοντας για πρώτη φορά πολλούς AI agents σε ένα ενιαίοι οικοσύστημα.