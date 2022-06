H Segway Powersports στην Ελλάδα από τον Όμιλο Σαρακάκη (+video)

Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη ανακοινώνει πως είναι ο αποκλειστικός εισαγωγέας και διανομέας των Segway Powersports στην Ελλάδα.

O Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι ανέλαβε την αποκλειστική εισαγωγή και διανομή των Segway Powersports στην Ελλάδα. Το All-Terrain Vehicle (ATV) SNARLER AT6 L είναι το πρώτο μοντέλο της Segway Powersports που διατίθεται ήδη στην ελληνική αγορά σε δύο εκδόσεις, την Classic (Λ.Τ. 8.940€) και την Special (Λ.Τ. 9.400€).

Με επιθετική εμφάνιση, το Snarler έχει στιβαρό αεροδυναμικό πλαίσιο για επαγγελματική χρήση και υψηλών προδιαγραφών αναρτήσεις για να αντιμετωπίζει με ευκολία τις προκλήσεις σε κάθε έδαφος. Η εκτός δρόμου (off-road) αισθητική της Segway είναι τολμηρή, γεμάτη αυτοπεποίθηση και ριζικά διαφορετική. Πρόκειται για ένα αδάμαστο μηχανικό θηρίο στο σκοτεινό δάσος. Αναλυτικές πληροφορίες για την Segway Powersports καθώς και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του SNARLER AT6 L υπάρχουν στο επίσημο website: www.Segwaypowersports.gr

Σχετικά με την Segway

Η Segway Technology Co., είναι μία καινοτόμα εταιρεία στον τομέα του σχεδιασμού και της παραγωγής προϊόντων Powersports παντός εδάφους (All-terrain), Utility Side by Sides (Οχήματα Υπαίθριων Δραστηριοτήτων), Sports Side by Sides (Σπορ Οχήματα Αναψυχής) και Οχήματα για χρήση στο δρόμο. Προσεγγίζοντας τη διεθνή αγορά με μια μακρόπνοη προοπτική, η Segway Powersports έχει αναπτύξει πολυάριθμα μοντέλα που κατέχουν διπλώματα ευρεσιτεχνίας, μεταξύ των οποίων ένα υβριδικό σύστημα μετάδοσης κίνησης, κινητήρες εσωτερικής καύσης, ένα έξυπνο σύστημα IOV όπως και προηγμένα σχέδια οχημάτων. Ως μία επιχείρηση υψηλής τεχνολογίας που ενσωματώνει μία ανώτερη αλυσίδα εφοδιασμού και τα δικά της εργοστάσια, η Segway Powersports ειδικεύεται στην έρευνα και την ανάπτυξη (R&D), την παραγωγή, τις πωλήσεις και τις υπηρεσίες μετά την πώληση των προϊόντων Powersports. Εφαρμόζοντας πιστά το μότο FEAR NO PLACE, στοχεύει να γίνει κορυφαίος πάροχος λύσεων κινητικότητας παντός εδάφους (All-Terrain mobility).



Τα τελευταία 20 χρόνια, η αμερικανική εταιρεία Segway έχει αναπτύξει πολλά καινοτόμα προϊόντα που έχουν κυριολεκτικά αλλάξει τον κόσμο ενώ κατέχει πάνω από 1000 διπλώματα ευρεσιτεχνίας στον σχεδιασμό οχημάτων, την υγεία και τις τεχνολογίες IOT/IOV. Η Segway συνεργάζεται και προμηθεύει τεχνολογία σε κορυφαίες παγκόσμιες εταιρείες όπως η Ford, η Mustang, η GM, η Ferrari, η SEAT, η Intel, η Google, η Amazon. Το 2018 δημιουργήθηκε η Segway Technology Co, LTD για την αναζήτηση, ανάπτυξη, παραγωγή και εμπορία οχημάτων εκτός δρόμου ATV, SSV και UTV.

Η Ιστορία της SEGWAY

1999 – IΔΡΥΘΗΚΕ Η SEGWAY

Ο βορειοαμερικανός επιχειρηματίας και εφευρέτης Dean Kamen ίδρυσε τη Segway Inc στις ΗΠΑ.

2001 – H SEGWAY στην Ευρώπη

Η Segway Inc, εγκαθίσταται στην Ευρώπη με ένα εργοστάσιο που εδρεύει στο Bedford στο Ηνωμένο Βασίλειο.

2002 – ΠΡΩΤΙΑ ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Ξεκινά η διάθεση της πρώτης προσωπικής μεταφοράς, του Segway PT, στο διαδικτυακό κατάστημα Amazon. Το Segway PT ψηφίστηκε ως η καλύτερη νέα εφεύρεση της χρονιάς από το περιοδικό Popular Science.

2003 – SEGWAY/DARPA ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Η Segway υπογράφει συμφωνία με την DARPA – μια υπηρεσία του Υπουργείου Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών για έργα προηγμένης αναζήτησης που επενδύει σε νέες τεχνολογίες σημαντικές για την εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών.

2004 – SEGWAY CENTAUR

Εισαγωγή της έννοιας του τετράτροχου Segway. Εξοπλισμένο με γυροσκόπιο και αισθητήρα κλίσης, το Segway Centaur επελέγη ως μία από τις καλύτερες εφευρέσεις του 2004 από το αμερικανικό περιοδικό TIME.

2005 – SEGWAY OFF ROAD

Κυκλοφορούν τα μοντέλα Off-Road Segway XT και Golf Transporter.

2006 – ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΕΝΙΑ SEGWAY PT

Η δεύτερη γενιά του μοντέλου Segway PT φέρνει ασύρματο έλεγχο και επαναστατική τεχνολογία LeanSteeer γυρίζοντας το τιμόνι στο πλάι.

2008 – Η SEGWAY ΣΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ ΠΕΚΙΝΟΥ

Περισσότερα από 100 PT Segway χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του Πεκίνου το 2008. Μετακίνηση χωρίς εκπομπές ρύπων και με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον.

2014 – SEGWAY ΣΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η Segway ξεκινά την παραγωγή του τρίτροχου οχήματος Patroller SE-3 που προορίζεται για τις δυνάμεις ασφαλείας, το οποίο ξεχωρίζει για την ποιότητα, την αξιοπιστία και την πρωτοποριακή τεχνολογία κύλισης.

2015 – SEGWAY – NINEBOT ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Η νεοσύστατη εταιρεία εστιάζει στην ανάπτυξη, παραγωγή και εμπορία επιβατικών μεταφορών μικρών αποστάσεων. Το πρώτο προϊόν που προέκυψε από αυτή τη συγχώνευση είναι η επαναστατική προσωπική μεταφορά MiniPRO, η οποία επιτρέπει τον διαισθητικό έλεγχο hands-free. Το κεφάλαιο αγοράς της νέας εταιρείας είναι περισσότερα από 60 δισεκατομμύρια δολάρια – περισσότερα από όλες τις εταιρείες ATV μαζί.

2018 – SEGWAY POWERSPORTS

Η Segway/Ninebot δημιουργεί τη Segway Technology Co, Ltd στις ΗΠΑ, για την ανάπτυξη, παραγωγή και εμπορία οχημάτων εκτός δρόμου, γνωστών ως ATV, UTV και SSV.

2019 – SEGWAY POWERSPORTS ΣΤΟ ΜΙΛΑΝΟ

Τα οχήματα εκτός δρόμου Segway παρουσιάζονται στο κοινό για πρώτη φορά στη Διεθνή Έκθεση του Μιλάνου (EICMA).

2022 – ΑΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ – SEGWAY POWERSPORTS

Η εταιρεία Aφοί Σαρακάκη αναλαμβάνει την εισαγωγή και αποκλειστική διάθεση των Segway Powersports στην Ελλάδα.