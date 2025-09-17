Η BMW Μ2 CS των 530 ίππων έφτασε στην Ελλάδα – Πόσο κοστίζει

Η σκληροπυρηνική εκδοχή της BMW M2 φέρει αυξημένη ισχύ και μια σειρά από επεμβάσεις που ενισχύουν την οδηγική απόλαυση.

Κάθε μοντέλο της BMW που φέρει το έμβλημα της “M-Division” υπόσχεται μοναδικές οδηγικές συγκινήσεις, κλείνοντας το μάτι στους λάτρεις των επιδόσεων.

Ο fun-to-drive χαρακτήρας εκτοξεύεται εφόσον το γράμμα “M” πλαισιώνεται από το ακρωνύμιο “CS” (Competition Sport), όπως συμβαίνει με την BMW M2 CS που μόλις ξεκίνησε το εμπορικό ταξίδι της στην Ελλάδα.

Συγκριτικά με την απλή M2, ο 6κύλινδρος σε σειρά κινητήρας M TwinPower Turbo παράγει 50 επιπλέον ίππους, φτάνοντας τους 530, με την ισχύ να ανέρχεται σε 650 Nm και την κίνηση να φτάνει στους πίσω τροχούς μέσω ενός 8τάχυτου αυτόματου κιβωτίου M Steptronic.

Η μέγιστη ισχύς αποδίδεται στις 6.250 σ.α.λ., ενώ για να εξασφαλιστούν οι άμεσες αντιδράσεις στις εντολές του οδηγού, σε όλα τα προγράμματα οδήγησης έχουν γίνει βελτιώσεις στη χαρτογράφηση και την απόκριση του γκαζιού.

Για την επιτάχυνση στα πρώτα 100 χλμ./ώρα απαιτούνται 3,8 δλ. (0,2 δλ. λιγότερα σε σχέση με την M2), το 0-200 χλμ./ώρα έρχεται σε 11,7 δλ., ενώ για την εν κινήσει επιτάχυνση 80-120 χλμ./ώρα χρειάζονται 3,4 δλ.

Η τελική ταχύτητα της ειδικής έκδοσης, η οποία εξοπλίζεται στάνταρ με το M Driver’s Package, περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 302 χλμ./ώρα. Παράλληλα, η δυναμική παροχή ισχύος συνοδεύεται από τον πλούσιο, σπορ ήχο του κινητήρα, που παράγεται από το ειδικά σχεδιασμένο σύστημα εξαγωγής M, το οποίο διαθέτει ηλεκτρικά ελεγχόμενα πτερύγια και τέσσερις απολήξεις εξάτμισης – σήμα κατατεθέν των μοντέλων M – σε ματ μαύρο χρώμα για την BMW M2 CS.

Οι τεχνικοί της εταιρείας μείωσαν το βάρος κατά 30 κιλά, χάρη στην εκτενή χρήση χαμηλού βάρους υλικών, όπως για παράδειγμα η πληθώρα εξωτερικών και εσωτερικών εξαρτημάτων από πλαστικό ενισχυμένο με ίνες άνθρακα (CFRP) και οι σφυρήλατες ελαφρού κράματος ζάντες M.

Μεταξύ άλλων, το πλαίσιο έχει χαμηλώσει κατά 8 χλστ. και έχει προσαρμοστεί στις απαιτήσεις του μοντέλου με ειδικές ρυθμίσεις στα ελατήρια, τα αμορτισέρ και τα συστήματα ελέγχου του πλαισίου.

Οι ζάντες έχουν διάμετρο 19 ίντσες εμπρός και 20 ίντσες πίσω και συνδυάζονται στάνταρ με ελαστικά πίστας, διαστάσεων 275/35 ZR19 και 285/30 ZR20, αντίστοιχα.

Η BMW M2 CS είναι διαθέσιμη στην Ελλάδα με τιμή που ξεκινά από 138.700 ευρώ.