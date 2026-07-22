Η BMW που έχει αφήσει πίσω της τον ανταγωνισμό – Απόλυτη κυρίαρχος στην κατηγορία της

Παρά τη σαρωτική άνοδο των SUV, υπάρχουν ακόμα μοντέλα που καταφέρνουν να ξεχωρίζουν και να διατηρούν ισχυρή παρουσία στην αγορά.

Τα οικογενειακά αυτοκίνητα και δη τα μικρομεσαία hatchback δεν βιώνουν τη δόξα του παρελθόντος, καθώς, όπως και οι περισσότερες κατηγορίες αυτοκινήτων, έχουν επισκιαστεί από τα SUV.

Υπάρχουν, ωστόσο, ορισμένα μοντέλα που αρνούνται να παραδώσουν τα σκήπτρα, φιγουράροντας ιδιαίτερα υψηλά στις προτιμήσεις του καταναλωτικού κοινού.

Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η BMW Σειρά 1, το μοντέλο που κυριαρχεί στα μικρομεσαία αυτοκίνητα στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου, αντιπροσωπεύοντας το 33,64% της κατηγορίας του σε επίπεδο ταξινομήσεων καινούργιων ΙΧ το πρώτο μισό του 2026. Με απλά λόγια αυτό σημαίνει ότι ένα στα τρία οικογενειακά που ταξινομούνται για πρώτη φορά στην Ελλάδα είναι BMW Σειρά 1.

Οι πωλήσεις του βαυαρικού «Άσου» το διάστημα Ιανουάριος-Ιούνιος 2026 ανήλθαν σε 1.354 μονάδες και ήταν υπερδιπλάσιες από αυτές του Audi A3, το οποίο ταξινομήθηκε σε 657 αντίτυπα, με μερίδιο 16,32% στα μοντέλα του c-segment. Πολύ πιο πίσω εντοπίζεται η Mercedes A-Class, που αριθμεί 100 αυτοκίνητα.

Οι λόγοι της κυριαρχίας

Ένας από τους βασικούς λόγους που κυριαρχεί η BMW Σειρά 1 αφορά στην τιμολογιακή της τοποθέτηση. Με τιμή εκκίνησης 27.700 ευρώ, είναι σημαντικά φθηνότερη από την A-Class, η οποία ξεκινά από τα 35.900 ευρώ.

Πρέπει, βέβαια, να διευκρινιστεί ότι η εισαγωγική έκδοση του «Άσου» είναι η 116 με 1.500άρη κινητήρα 122 ίππων, με αυτόματο κιβώτιο, δίχως ήπια υβριδική υποβοήθηση, ενώ η Mercedes ενσωματώνει μοτέρ 1.332 κ.εκ. με 163 ίππους (επίσης με αυτόματο κιβώτιο), που πλαισιώνεται από ήπια υβριδική τεχνολογία (+14 PS).

Και στην περίπτωση, όμως, της BMW Σειράς 1 στην έκδοση με τους 170 ίππους και την ηλεκτρική υποβοήθηση (+20 PS) η τιμή δεν υπερβαίνει τα 29.990 ευρώ.

Οι τιμές του Audi A3 είναι πιο κοντά στης Σειράς 1, αλλά η τελευταία είναι πιο… φρέσκια. Συγκεκριμένα, η τρέχουσα γενιά του γερμανικού hatchback του VW Group λανσαρίστηκε το 2020, σε αντίθεση με τον βαυαρικό αντίπαλό του που αριθμεί περίπου 2 χρόνια ζωής.

Ειδικότερα, η εισαγωγική έκδοση του A3 ξεκινά από τα 27.580 ευρώ και φέρει 1.498 κ.εκ. βενζινοκινητήρα TFSI με 116 ίππους (αλλά με χειροκίνητο κιβώτιο), ενώ το ίδιο μοτέρ ενσωματώνει και η ήπια υβριδική έκδοση των 150 ίππων που έχει τιμή εκκίνησης 29.980 ευρώ και αυτόματο κιβώτιο.