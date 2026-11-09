Η ηλεκτρική BMW που παρήγγειλαν 100.000 οδηγοί σε έναν χρόνο – Κοστίζει 63.000 ευρώ

H ηλεκτρική αυτή BMW ήταν το μοντέλο που έδειξε το πρώτο δείγμα γραφής της Neue Klasse, ένα ορόσημο στη διαδικασία μετασχηματισμού της εταιρείας.

Το πρώτο 9μηνο του έτους αποδείχθηκε ιδιαίτερα θετικό για το BMW Group στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία σημείωσε αύξηση παραδόσεων κατά 4,5% και 3,4% αντίστοιχα.

Αν και οι προκλήσεις και οι πιέσεις στη συντονισμένη αγορά της Κίνας οδήγησαν σε μια ελαφρά συνολική υποχώρηση των παγκόσμιων πωλήσεων κατά 4,9%, ο όμιλος κατάφερε να διοχετεύσει περισσότερα από 1,7 εκατομμύρια οχήματα παγκοσμίως.

Η πραγματική ώθηση, ωστόσο, αποτυπώνεται στην αλματώδη άνοδο της ηλεκτροκίνησης. Μόνο κατά το τρίτο τρίμηνο, οι παραδόσεις αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων αυξήθηκαν κατά 7,2% διεθνώς, ενώ ειδικά στην ευρωπαϊκή αγορά η άνοδος των ταξινομήσεων ηλεκτρικών μοντέλων άγγιξε το επιβλητικό +37,5%, καθιστώντας ένα στα τρία αυτοκίνητα που παραδόθηκαν στην Ευρώπη πλήρως ηλεκτρικό.

Απόλυτος πρωταγωνιστής αυτής της εμπορικής επιτυχίας είναι η νέα BMW iX3. Μέσα σε μόλις 12 μήνες από το λανσάρισμά της, η ευρωπαϊκή αγορά αγκάλιασε το ηλεκτρικό SUV με ενθουσιασμό, ξεπερνώντας τις 100.000 παραγγελίες. Η επίδοση αυτή καταγράφεται ως το πιο επιτυχημένο λανσάρισμα νέου μοντέλου στην ιστορία του ομίλου, επιβεβαιώνοντας με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ότι το μέλλον της βαυαρικής μάρκας στην κατηγορία των premium ηλεκτρικών SUV αναμένεται να είναι λαμπρό.

Από 63.000 ευρώ στην Ελλάδα στην έκδοση iX3 40 των 320 ίππων

Η εισαγωγική έκδοση iX3 40 τοποθετείται τιμολογιακά στις 63.000 ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται η επιδότηση των 3.000 ευρώ του προγράμματος Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ. Στον πίσω άξονα φιλοξενείται ένας ηλεκτροκινητήρας απόδοσης 320 ίππων και 500 Nm ροπής, ο οποίος προσφέρει επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε μόλις 5,9 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα 200 χλμ./ώρα. Η μπαταρία ωφέλιμης χωρητικότητας 82,6 kWh υπόσχεται αυτονομία που αγγίζει τα 635 χιλιόμετρα κατά το πρότυπο WLTP.

Επιπλέον, έχοντας τη δυνατότητα να ανεφοδιάζεται σε ταχυφορτιστή με μέγιστη ισχύ 300 kW, επιτρέπει την ανάκτηση 300 χιλιομέτρων αυτονομίας σε μόλις 10 λεπτά, ενώ η φόρτιση AC έως 22 kW ολοκληρώνει μια πλήρη πλήρωση σε 4 ώρες και 15 λεπτά.

Διαβάστε ακόμη: Οδηγούμε τη νέα BMW iX3 50 xDrive στην Ελλάδα

Για τους οδηγούς που αναζητούν πιο καλές επιδόσεις, η έκδοση iX3 50 xDrive ξεκινά από τα 71.000 ευρώ. Χρησιμοποιεί δύο ηλεκτροκινητήρες, έναν στον εμπρός και έναν στον πίσω άξονα, που συνδυαστικά αποδίδουν 470 ίππους και 645 Nm ροπής. Η τετρακίνητη αυτή εκδοχή ολοκληρώνει το σπριντ 0-100 χλμ./ώρα σε 4,9 δευτερόλεπτα, με την τελική ταχύτητα να φτάνει τα 210 χλμ./ώρα.

Η iX3 50 xDrive εφοδιάζεται με μεγαλύτερη μπαταρία 108,7 kWh, η οποία εκτοξεύει την αυτονομία έως και τα 800 χιλιόμετρα. Με ισχύ φόρτισης 400 kW σε ταχυφορτιστή DC, το αυτοκίνητο κερδίζει 372 χιλιόμετρα αυτονομίας σε 10 λεπτά, ενώ η διαδικασία αναπλήρωσης από το 10% στο 80% διαρκεί μόλις 21 λεπτά.

Σύντομα, η γκάμα θα επεκταθεί και με μία νέα έκδοση, την BMW iX3 M60 xDrive. Και αυτή θα είναι τετρακίνητη, ωστόσο η ιπποδύναμη της έκδοσης θα αγγίζει τους 612 ίππους και τα 875 Nm ροπής, δίνοντας τη δυνατότητα στο αυτοκίνητο να κάνει το σπριντ από στάση έως τα 100 χλμ./ώρα μέσα σε 3,9 δευτερόλεπτα.

Η μπαταρίας υψηλής τάσης των 108,7 kWh δίνει και εδώ το παρών, προσφέροντας αυτονομία 754 χιλιομέτρων κατά WLTP. Οι παραγγελίες θα ανοίξουν τον Ιανούαριου του 2027.