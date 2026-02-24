Η μάρκα που έδιωξε την Toyota από τη 2η θέση – Το Top 5 των πωλήσεων

Ο κολοσσός της ιαπωνικής αυτοκινητοβιομηχανίας έχασε έδαφος, πέφτοντας στο τρίτο σκαλί του βάθρου.

Με το.. αριστερό μπήκε το 2026 για την ευρωπαϊκή αγορά αυτοκινήτου (χώρες ΕΕ), με τις ταξινομήσεις του Ιανουαρίου να περιορίζονται σε 799.625, καταγράφοντας πτώση 3,9% συγκριτικά με τον αντίστοιχο μήνα του 2025 (831.945).

Το μερίδιο αγοράς των ηλεκτρικών αυτοκινήτων έφτασε το 19,3%, αναδεικνύοντας τις συνεχιζόμενες προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης, όπως αναφέρει ο Σύνδεσμος Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA).

Παράλληλα, τα υβριδικά οχήματα με μερίδιο 38,6% αποτέλεσαν την πιο δημοφιλή επιλογή συστήματος κίνησης μεταξύ των αγοραστών, ενώ τα plug-in υβριδικά ενίσχυσαν τη θέση τους στην αγορά με 9,8%. Το ποσοστό των βενζινοκίνητων επί των πωλήσεων καινούργιων αυτοκινήτων ανήλθε σε 22%, την ίδια ώρα που το ντίζελ περιορίστηκε σε 8,1%.

Η Skoda προσπέρασε την Toyota

Η Volkswagen με 85.841 αυτοκίνητα παρέμεινε στην κορυφή, αλλά κατά τον πρώτο μήνα του 2026 στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Skoda, η οποία με 57. 619 πωλήσεις και αύξηση 10,7% έσπρωξε την Toyota στο χαμηλότερο σκαλί του βάθρου. Ο κολοσσός της ιαπωνικής αυτοκινητοβιομηχανίας ταξινόμησε 57.252 καινούργια αυτοκίνητα, καταγράφοντας πτώση της τάξης του 12,7%. Ακολουθεί το Top-5 των πωλήσεων.

Volkswagen: 85.841 (-10,6%) Skoda: 57.619 (+10,7%) Toyota: 57.252 (-12,7%) Peugeot: 46.842 (+0,5%) Renault: 45.484 (+3,9%)

Στην Ελλάδα, τον Ιανουάριο του 2026 πρώτη σε πωλήσεις μάρκα αναδείχθηκε η Toyota με 1.506 αυτοκίνητα, ενώ τη δεύτερη και την τρίτη θέση κατέλαβαν η Opel (887) και η Citroen (833) αντίστοιχα. Την πεντάδα ολοκλήρωσαν η Peugeot (831) με τη Suzuki (654).

Σε επίπεδο μοντέλων, κυρίαρχο ήταν το Citroen C3 με 520 ταξινομήσεις, με το Toyota Yaris Cross να υπολείπεται μόλις τριών αυτοκινήτων. Τρίτο αναδείχθηκε το Peugeot 2008 (486), τέταρτο το Suzuki Vitara (454) και πέμπτο το Opel Corsa (433).

