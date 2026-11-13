Η μεγαλύτερη αγορά της Ευρώπης πουλάει το νέο Dacia για 11.900 ευρώ – Τι τιμή θα έχει στην Ελλάδα;

Η αρχική τιμή του νέου Dacia Spring στη Γερμανία διαμορφώνεται στα 11.900 ευρώ, εκμετελλευόμενο την επιδότηση ύψους 6.000 ευρώ που δίνει η χώρα για την απόκτηση αμιγώς ηλεκτρικού οχήματος.

Οι τιμές των αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων ακολουθούν σταθερά πτωτική πορεία το τελευταίο διάστημα, κάνοντας τα αυτοκίνητα χωρίς κινητήρα εσωτερικής καύσης πιο προσιτά στο ευρύ κοινό.

Σε αυτό το άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον, η Dacia κάνει τη δική της επίθεση με το νέο Spring και βάζει δύσκολα ακόμη και στους Κινέζους κατασκευαστές.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Γερμανία, η μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία και αγορά της Ευρώπης, όπου το νέο Dacia Spring έχει ξεκινήσει να διατίθεται έναντι μόλις 11.900 ευρώ. Συγκεκριμένα, η αρχική τιμή του μοντέλου στη γερμανική αγορά ορίζεται στα 17.900 ευρώ, ωστόσο χάρη στην κρατική επιδότηση ύψους 6.000 ευρώ που προβλέπεται για τα ευάλωτα νοικοκυριά, το τελικό κόστος απόκτησης για το «μεσαίο» εξοπλιστικό επίπεδο Expression υποχωρεί στα 11.900 ευρώ.

Αντίστοιχα ελκυστική είναι και η δεύτερη διαθέσιμη έκδοση της γκάμας, η πλουσιότερη Journey, η οποία από τα 19.400 ευρώ πέφτει στα 13.400 ευρώ μετά την αφαίρεση της επιδότησης.

Πόσο θα κοστίζει στην Ελλάδα

Τα ευχάριστα νέα, όμως, δεν περιορίζονται μόνο στη Γερμανία, καθώς το νέο Dacia Spring αναμένεται να φέρει τα πάνω-κάτω και στην ελληνική αγορά. Σύμφωνα με πληροφορίες από το στρατόπεδο της μάρκας, η τιμή του στην Ελλάδα θα τοποθετηθεί περίπου 2.000 ευρώ χαμηλότερα από εκείνη του Renault Twingo, το οποίο ξεκινά προ επιδοτήσεων από τις 19.490 ευρώ.

Αυτό πρακτικά σημαίνει πως η βασική τιμή του νέου Spring στη χώρα μας υπολογίζεται κοντά στα 17.500 ευρώ.

Αν συνυπολογιστεί και η κρατική επιδότηση των 3.000 ευρώ μέσω του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ», το τελικό κόστος απόκτησης αναμένεται να υποχωρήσει κάτω από τις 15.000 ευρώ. Με αυτά τα δεδομένα, το νέο Dacia Spring ετοιμάζεται να κατακτήσει τον τίτλο του πιο προσιτού ηλεκτρικού αυτοκινήτου στην Ελλάδα, όταν λανσαριστεί στις αρχές του 2027.

Μεγαλύτερο σε σχέση με πριν

Το νέο Dacia Spring σχεδιάστηκε και κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου σε ευρωπαϊκό έδαφος, στο εργοστάσιο του Novo Mesto στη Σλοβενία. Βασίζεται στη νέα πλατφόρμα RG-EV του Renault Group, η οποία δημιουργήθηκε ειδικά για μικρά οχήματα, ενώ αξιοποιεί τις νέες διαδικασίες ανάπτυξης του ομίλου που επέτρεψαν την ολοκλήρωση του σχεδιασμού σε λιγότερο από δύο χρόνια.

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Οι διαστάσεις του έχουν αυξηθεί, φτάνοντας τα 3,85 μέτρα σε μήκος και τα 1,74 μέτρα σε πλάτος (χωρίς τους καθρέπτες), δηλαδή είναι κατά 15 εκατοστά μακρύτερο και κατά 18 εκατοστά φαρδύτερο σε σχέση με τον προκάτοχό του.

Στον τομέα των χώρων, ο όγκος του πορτ-μπαγκάζ αγγίζει τα 337 λίτρα —τιμή που ανταγωνίζεται μοντέλα μεγαλύτερης κατηγορίας— και μπορεί να φτάσει έως τα 1.283 λίτρα με την αναδίπλωση της πίσω διαιρούμενης έδρας (50/50). Παράλληλα, προσφέρεται προαιρετικός αποθηκευτικός χώρος 18 λίτρων (frunk) κάτω από το εμπρός καπό, στοιχείο μοναδικό για τα δεδομένα της κατηγορίας του.

Με 80 ίππους και 250 χλμ. αυτονομία

Το ηλεκτρικό σύνολο περιλαμβάνει μπαταρία τεχνολογίας LFP (λίθιου-σιδήρου-φωσφορικού) με ωφέλιμη χωρητικότητα 27,5 kWh, η οποία εξασφαλίζει αυτονομία έως 250 χιλιόμετρα σε μικτό κύκλο WLTP. Ο ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 80 ίππους και 175 Nm ροπής, προσφέροντας επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε 12,1 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα 130 χλμ./ώρα, ενώ η μέση κατανάλωση διαμορφώνεται στις 12,7 kWh/100 χλμ..

Για τη διαδικασία της φόρτισης, ο βασικός φορτιστής AC 6,6 kW απαιτεί 9 ώρες σε οικιακή πρίζα και 2 ώρες & 55 λεπτά σε wallbox 7 kW για τη πλήρωση από το 15% στο 80%, την στιγμή που με το προαιρετικό πακέτο γρήγορης φόρτισης (φορτιστής AC 11 kW και DC 50 kW), η ίδια διαδικασία σε ταχυφορτιστή ολοκληρώνεται σε 28 λεπτά.