Η νέα BMW Σειρά 3 στην Ελλάδα (+τιμές)

Η παρουσία της νέας, θερμικής BMW Σειράς 3 στην ελληνική αγορά ξεκινάει με τρεις επιλογές, με την αρχική τιμή να διαμορφώνεται από τα 51.510 ευρώ.

Η ελληνική αντιπροσωπεία της BMW ανακοίνωσε την έναρξη της εμπορικής πορείας της νέας, θερμικής Σειράς 3 στη χώρα μας, αποκαλύπτοντας τον τιμοκατάλογο για τις πρώτες εκδόσεις με κινητήρες εσωτερικής καύσης.

Το βαυαρικό σεντάν πραγματοποιεί το ντεμπούτο του στην εγχώρια αγορά διαθέτοντας αποκλειστικά ήπια υβριδική τεχνολογία 48V σε όλες τις επιλογές μηχανικών συνόλων, συνδυάζοντας την οδηγοκεντρική προσωπικότητα του μοντέλου με αυξημένη ενεργειακή αποδοτικότητα.

Η γκάμα λανσαρίσματος περιλαμβάνει δύο τετρακύλινδρες επιλογές δύο λίτρων, καθώς και μια κορυφαία εξακύλινδρη πρόταση με την υπογραφή της BMW M.

Στη βάση της πυραμίδας βρίσκεται η έκδοση 318, η οποία συνδυάζεται με 2λιτρο υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα απόδοσης 156 ίππων και κοστίζει 51.510 ευρώ. Ένα σκαλοπάτι πιο πάνω βρίσκεται η έκδοση 320, η οποία αξιοποιεί το ίδιο μηχανικό σύνολο δύο λίτρων αλλά με την ισχύ αναβαθμισμένη στους 211 ίππους και τιμή που αγγίζει τα 56.510 ευρώ.

Η κορυφή της γκάμας των θερμικών συνόλων ανήκει στη BMW M350 xDrive, η οποία αποτελεί το σημείο εισόδου στον κόσμο των επιδόσεων της BMW M. Κάτω από το καπό βρίσκεται ένας εξακύλινδρος σε σειρά κινητήρας βενζίνης 3,0 λίτρων, ο οποίος υποστηρίζεται από ένα 48V mild hybrid σύστημα.

Το σύνολο αυτό παράγει ισχύ 443 ίππων, επιτρέποντας στο αυτοκίνητο να επιταχύνει από στάση έως τα 100 χλμ./ώρα σε μόλις 4,1 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 250 χλμ./ώρα. Για την απόκτηση της M350 xDrive, ο πήχης τοποθετείται στα 88.470 ευρώ.

Μοντέρνα σχεδιαστική προσέγγιση

Η εξωτερική εμφάνιση της νέας 3άρας διατηρεί το DNA των Βαυαρών με την χαρακτηριστική σιλουέτα των 2,5 όγκων, ενσωματώνοντας παράλληλα μια άκρως μινιμαλιστική προσέγγιση. Όπως και στην iX3, έτσι και εδώ, ο LED φωτισμός σχηματοποιεί τα περίφημα νεφρά, τελείως διαφορετικά όμως από την κάθετη λογική που έχουν στην SUV αδελφή της.

Αυτά, έχουν έναν οριζόντιο προσανατολισμό, καθώς εκτείνονται εντός των δύο τμημάτων του οριζόντιου περιγράμματος των προβολέων, με τις χαρακτηριστικές διπλές κάθετες φωτιστικές μονάδες να βρίσκονται στα άκρα.

Οι φουσκωμένοι θόλοι των τροχών, τονίζονται από τα ανάγλυφα μαρσπιέ, οι λεπτές κολώνες αναδεικνύουν τις γυάλινες επιφάνειες, τα χερούλια είναι αναδυόμενα, ενώ το περίφημο hofmeister knick στην βάση της πίσω κολόνας δίνει περισσότερη ένταση στο σφηνοειδές προφίλ.

Μία λεπτομέρεια που δεν αντιλαμβάνεσαι με την πρώτη ματιά, είναι η σχεδόν ενιαία κλίση καπό και παρμπρίζ στο πίσω μέρος. Εκεί βρίσκονται τα μακρόστενα οριζόντια φώτα, τα οποία τονίζουν το κεντρικά τοποθετημένο σήμα.

Γεμάτη τεχνολογία η καμπίνα

Πρωταγωνιστικό ρόλο στο εσωτερικό έχει το επαναστατικό panoramic iDrive, που βασίζεται σε τέσσερα στοιχεία: το panoramic vision (αυτή η μακρόστενη λωρίδα αντανακλαστικής προβολής που καλύπτει ολόκληρη την βάση του παρμπρίζ), την κεντρική οθόνη των 17,9 ιντσών, το 3D head up display και το τιμόνι με τις επιφάνειες ελέγχου.

Στο panoramic vision οι πιο σημαντικές πληροφορίες οδήγησης προβάλλονται απευθείας στο οπτικό πεδίο του οδηγού, πάνω από το τιμόνι. Ο οδηγός μπορεί να εξατομικεύσει το περιεχόμενο στο κέντρο και τη δεξιά πλευρά της προβολής μέσω της κεντρικής οθόνης.

Ξεχωρίζει επίσης το νέο τιμόνι με τις πολυλειτουργικές επιφάνειες, όπου τα μπράτσα πλέον βρίσκονται στις θέσεις 12 και 6. Αυτές οι πολυλειτουργικές επιφάνειες ελέγχου είναι σχεδιασμένες σύμφωνα με τη φιλοσοφία shy-tech, όπου τα μπουτόν φωτίζονται μόνο όταν μια λειτουργία είναι διαθέσιμη ή ενεργή. Στις θερμικές εκδόσεις θα είναι στάνταρ τα pαddles αλλαγής σχέσεων.

Τον συντονισμό όλων των λειτουργιών έχει αναλάβει το εξελιγμένο από την BMW, Operating System X, το οποίο συνδυάζει προηγμένες δυνατότητες εξατομίκευσης, έξυπνα συστήματα υποβοήθησης οδηγού, πολυάριθμες ψηφιακές λειτουργίες και ολοκληρωμένη συνδεσιμότητα μέσω του My BMW App.