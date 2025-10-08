Η Opel κληρώνει ένα Frontera – Πώς θα συμμετάσχεις στον διαγωνισμό

Παράλληλα, στο πλαίσιο των “Frontera Days”, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν από προνομιακές τιμές.

Τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε μια μεγάλη κλήρωση με δώρο ένα Opel Frontera για ένα χρόνο, εντελώς δωρεάν, θα έχουν όσοι πραγματοποιήσουν test drive με το νέο μοντέλο της μάρκας.

Η ενέργεια πραγματοποιείται στο πλαίσιο των “Frontera Days”, ενός δεκαήμερου αφιερωμένου αποκλειστικά στο ολοκαίνουργιο Frontera. Ειδικότερα, από τις 10 έως τις 19 Οκτωβρίου, όλες οι Εκθέσεις Opel σε όλη την Ελλάδα υποδέχονται το νέο SUV της Opel, που ξεχωρίζει για την ευρυχωρία του, τη δυνατότητα επιλογής 5 ή 7 θέσεων, το δυναμικό design και την υψηλή ποιότητα κατασκευής.

Κατά τη διάρκεια των Frontera, οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά το νέο Opel Frontera και να το οδηγήσουν.

Πέρα από τη συμμετοχή στην κλήρωση, οι επισκέπτες θα μπορούν να επωφεληθούν από τις προνομιακές τιμές που ισχύουν αποκλειστικά κατά τη διάρκεια της ενέργειας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες, καθώς και να κλείσουν ένα Test Drive, στο opel.gr και στο Επίσημο Δίκτυο Opel.