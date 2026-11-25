H Leapmotor γίνεται η πρώτη κινεζική startup μάρκα κατασκευής οχημάτων νέας ενέργειας που πετυχαίνει ένα τόσο σημαντικό ορόσημο.

Με αλματώδεις ρυθμούς συνεχίζει την πορεία της η Leapmotor, έχοντας ήδη ξεπεράσει το ορόσημο των 2 εκατομμυρίων οχημάτων στην παραγωγή.

Με αυτό το επίτευγμα, γίνεται η πρώτη κινεζική νεοφυής αυτοκινητοβιομηχανία οχημάτων νέας ενέργειας (NEV) που πετυχαίνει τέτοια επίδοση. Η δυναμική της αποτυπώνεται και στις πωλήσεις, καθώς τον Οκτώβριο του 2026 κατέγραψε ιστορικό ρεκόρ με 106.127 παραδόσεις, ανεβάζοντας τον συνολικό απολογισμό του δεκαμήνου (Ιανουάριος–Οκτώβριος) στα 772.666 αυτοκίνητα.

Η γκάμα της Leapmotor

Πίσω από αυτή την εξαιρετική εμπορική πορεία βρίσκεται μια πληρέστατη γκάμα που περιλαμβάνει πλέον πέντε μοντέλα.

Εισαγωγικό είναι το T03, το πιο προσιτό ηλεκτρικό -και αυτόματο- αυτοκίνητο της ελληνικής αγοράς. Κοστίζει 16.290 ευρώ και δίνει επιλογή χρώματος χωρίς χρέωση, ενώ η αυτονομία είναι 265 χιλιόμετρα στον μικτό κύκλο WLTP και 395 στον αστικό.

To Leapmotor C10.

Η ναυαρχίδα της Leapmotor ονομάζεται C10 και είναι ένα D-SUV με μήκος 4,74 m. Διατίθεται ως αμιγώς ηλεκτρικό καθώς και με το προηγμένο υβριδικό σύστημα Hybrid EV. Σε αυτό, ένας θερμικός κινητήρας λειτουργεί σα γεννήτρια όταν χρειάζεται και χωρίς να κινεί ποτέ τους τροχούς εξασφαλίζει αυτονομία σχεδόν 1.000 χιλιομέτρων. Την ίδια τεχνολογία χρησιμοποιεί και το C-SUV που ονομάζεται B10.

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Ξεχωριστή θέση στην γκάμα της Leapmotor κατέχει το Β05, ένα εντυπωσιακό ηλεκτρικό οικογενειακό χάτσμπακ με κουπέ σχεδίαση που αποδίδει 218 ίππους στους πίσω τροχούς, διατίθεται με δύο επιλογές μπαταρίας και έχει αυτονομία έως 482 χλμ. στο μικτό κύκλο WLTP. Οι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες προδιαγραφές συνοδεύονται από αντίστοιχα ενδιαφέροντα τιμοκατάλογο, με εισαγωγική τιμή 22.790 ευρώ (με την κρατική επιδότηση).

Το πιο νέο μοντέλο είναι το Β03Χ, ένα αμιγώς ηλεκτρικό B-SUV με compact διαστάσεις, κορυφαία πρακτικότητα, 510 λίτρα χώρου αποσκευών και υψηλή τεχνολογία. Η εισαγωγική τιμή είναι μόλις 19.990 ευρώ.

Με την υπογραφή του ομίλου Βασιλάκη

Η Leapmotor εκπροσωπείται στην Ελλάδα από την Italian Motion (Alfa Romeo, FIAT, Jeep, Lepas και FIAT Professional) του Ομίλου Βασιλάκη, η εμπειρία και η τεχνογνωσία της οποίας εξασφαλίζουν κορυφαία εξυπηρέτηση του πελάτη.