Η τιμή της ηλεκτρικής Mercedes C-Class των 489 ίππων στην Ελλάδα

Η Mercedes C-Class στην έκδοση C 400 4Matic γίνεται διαθέσιμη στην Ελλάδα με αρχική τιμή 72.499 ευρώ. Τα πρώτα αυτοκίνητα έρχονται στην Ελλάδα το Νοέμβριο.

Η εμπορική πορεία της αμιγώς ηλεκτρικής Mercedes-Benz C-Class ξεκίνησε και επίσημα στη χώρα μας, με την αντιπροσωπεία να ανακοινώσει την αρχική τιμή της πρώτης διαθέσιμης έκδοσης.

Το πολυτελές γερμανικό σεντάν στην κορυφαία τετρακίνητη έκδοση C 400 4Matic των 489 ίππων τοποθετείται στην ελληνική αγορά με αρχική τιμή 72.499,99 ευρώ (ή 69.499,99 ευρώ με την επιδότηση των 3.000 ευρώ του προγράμματος Κινούμαι Ηλεκτρικά 3).

Πρόκειται για το δεύτερο μοντέλο της γερμανικής φίρμας που βασίζεται στη νέα, προηγμένη αρχιτεκτονική MB.EA (ακολουθώντας τα βήματα της νέας GLC), υπόσχοντας κορυφαία τεχνολογία, καταιγιστικές επιδόσεις και αποδοτικότητα. Τα πρώτα αυτοκίνητα θα φτάσουν στην Ελλάδα τον προσεχή Νοέμβριο.

Κάνει το 0-100 χλμ./ώρα σε 4 δευτερόλεπτα

H ηλεκτρική Mercedes C-Class στην έκδοση C 400 4Matic ενσωματώνει δύο ηλεκτροκινητήρες και μια μεγάλη μπαταρία υψηλής τάσης με χωρητικότητα 94,5 kWh. Η ισχύς που παράγεται φτάνει τους 489 ίππους και τα 800 Nm ροπής και επιτρέπει στο αυτοκίνητο να πετύχει το σπριντ από στάση έως τα 100 χλμ./ώρα σε 4 δευτερόλεπτα, φτάνοντας τα 210 χλμ./ώρα σε μέγιστη τελική ταχύτητα.

Η αυτονομία της φτάνει τα 762 χιλιόμετρα, με τη Mercedes να ανακοινώνει πως, εάν συνδεθεί με ταχυφορτιστή για 10 λεπτά, μπορεί να «ανεφοδιαστεί» με 325 χιλιόμετρα, χάρη στην ικανότητά της ηλεκτρικής C-Class να φορτίζει με ταχύτητες έως 330 kW. Νέα προσθήκη είναι το σύστημα one box, το οποίο βελτιστοποιεί την ανάκτηση της ενέργειας πέδησης (φτάνει μέχρι τα 300 kW), αυξάνοντας την αυτονομία και εξασφαλίζει μια σταθερή, σίγουρη και ακριβή αίσθηση του πεντάλ φρένου για τον οδηγό ανά πάσα στιγμή.

Κεντρικό στοιχείο του οδηγικού προφίλ είναι το προαιρετικό σύστημα ανάρτησης Airmatic, το οποίο χρησιμοποιεί δεδομένα cloud σε πραγματικό χρόνο για να προετοιμάσει την ανάρτηση για τις επερχόμενες λακκούβες και το σύστημα τετραδιεύθυνσης, το οποίο περιστρέφει τους πίσω τροχούς έως και 4,5 μοίρες προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, ενισχύοντας τόσο τη σταθερότητα σε υψηλές ταχύτητες όσο και την ευελιξία του οχήματος, όταν αυτό κινείται αργά.