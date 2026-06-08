Η τιμή της τετρακίνητης BMW M2 στην Ελλάδα

Η BMW M2 xDrive άρχισε το ταξίδι της στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου.

Μόλις λίγες ημέρες μετά την αποκάλυψη της τετρακίνητης έκδοσης της BMW M2, το μοντέλο είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα.

Αντλεί κίνηση από από τον 3λιτρο εξακύλινδρο σε σειρά κινητήρα “S58” των 3,0 λίτρων, ο οποίος αποδίδει 480 ίππους και 600 Nm ροπής, ενώ συνδυάζεται αποκλειστικά με αυτόματο κιβώτιο M Steptronic. Η επιτάχυνση στα πρώτα 100 χλμ./ώρα έρχεται σε 3,7 δλ. (0,3 δλ. ταχύτερα από την πισωκίνητη έκδοση με το αυτόματο κιβώτιο) και η τελική ταχύτητα φτάνει τα 250 χλμ./ώρα.

Μεταξύ άλλων η BMW M2 xDrive φέρει ενεργό διαφορικό Active M Differential στον πίσω άξονα που έχει την ικανότητα να «μοιράζει» τη ροπή ανάμεσα στους πίσω τροχούς, όπως και σπορ σύστημα εξάτμισης Μ με τέσσερις απολήξεις

Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει ζάντες ελαφρού κράματος Μ 19″/20″, πίσω αεροτομή “M”, σπορ καθίσματα, δερμάτινο τιμόνι Μ, αυτόματο κλιματισμό 2 ζωνών και δύο «ενωμένες» οθόνες για τον πίνακα οργάνων και το σύστημα πολυμέσων.

Η τιμή εκκίνησης της τετρακίνητης BMW M2 στην Ελλάδα ανέρχεται σε 103.947 ευρώ, όταν η πισωκίνητη κοστίζει από 99.837 ευρώ.