Η τιμή του Renault Clio με την αυτονομία των 1.450 χλμ. στην Ελλάδα

Η γαλλική μάρκα διευρύνει την γκάμα του Clio, προσφέροντας στην ελληνική αγορά και την έκδοση διπλού καυσίμου.

Διαθέσιμο στην ελληνική αγορά είναι το Renault Clio στην έκδοση Eco-G turbo 120 EDC, η οποία υπόσχεται χαμηλό κόστος χρήσης και αυτονομία 1.450 χλμ. με ένα γέμισμα.

Πρόκειται για την έκδοση διπλού καυσίμου (βενζίνη/υγραέριο), με δύο δεξαμενές που τροφοδοτούν έναν 3κύλινδρο τούρμπο βενζινοκινητήρα 1,2 λτ. άμεσου ψεκασμού.

Σε σύγκριση με το bi-fuel σύστημα κίνησης της προηγούμενης γενιάς του Clio (Eco-G 100), το νέο Eco-G turbo 120 έχε αναβαθμιστεί ώστε να αποδίδει συνολική ισχύ 120 PS (+20 PS) και μέγιστη ροπή 200 Nm (+30 Nm).

Διατίθεται αποκλειστικά με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη EDC, προσφέροντας μέση κατανάλωση από 6,5 λτ./100 χλμ. σε λειτουργία LPG, με εκπομπές CO₂ από 106 γρ./χλμ. Σε λειτουργία βενζίνης, το Clio Eco-G turbo 120 EDC καταναλώνει 5,4 λτ./100 χλμ. με εκπομπές CO₂ 122 γρ./χλμ.

Όπως αναφέρει η Renault, το αυτόματο κιβώτιο EDC αξιοποιεί διάταξη δύο συμπλεκτών, προσφέροντας γρήγορες αλλαγές σχέσεων, χωρίς διακοπή στη μετάδοση της ροπής. Η τεχνολογία αυτή εξασφαλίζει ομαλή και άνετη οδήγηση σε κάθε συνθήκη, ενώ υπάρχουν και paddles στο τιμόνι για άμεσο χειροκίνητο έλεγχο.

Η νέα έκδοση Renault Clio Eco-G turbo 120 EDC είναι διαθέσιμη στην ελληνική αγορά από 22.900 ευρώ, στο επίπεδο εξοπλισμού Evolution, ενώ πλαισιώνεται από εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών και δωρεάν οδική βοήθεια για 5 χρόνια.

Το πακέτο εξοπλισμού Evolution περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: Προβολείς LED Pure Vision με λειτουργία Follow me home, air-condition, ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός/πίσω με λειτουργία one touch, θερμαινόμενους & ηλεκτρικά ρυθμιζόμενους εξωτερικοί καθρέπτες, ηλεκτρικό χειρόφρενο με λειτουργία auto-hold, ψηφιακό πίνακα οργάνων 7”, σύστημα πολυμέσων openR link 10,1” & 4 ηχεία, κάμερα οπισθοπορείας και μια εκτενή δέσμη συστημάτων ασφαλείας και υποβοήθησης.

Το Renault Clio Eco-G turbo 120 EDC διατίθεται και στις πλουσιότερες εκδόσεις techno και espirit Alpine στα 23.900 και 25.900 ευρώ αντίστοιχα.