Ιαπωνική κυριαρχία: Τα «Made in Japan» μικρά SUV που πρωταγωνιστούν στην Ελλάδα το 2026

Τρία ιαπωνικά αυτοκίνητα βρίσκονται ανάμεσα στα 10 πιο δημοφιλή μικρά SUV της ελληνικής αγοράς και στο σύνολό τους συνδυάζονται με κάποιας μορφής υβριδική τεχνολογία.

Τα ιαπωνικά μικρά SUV (B-SUV) έχουν εξελιχθεί στους αδιαφιλονίκητους πρωταγωνιστές της ελληνικής αγοράς το 2026, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη των οδηγών χάρη στον επιτυχημένο συνδυασμό αξιοπιστίας, αποδοτικών υβριδικών συστημάτων και πρακτικότητας για το αστικό περιβάλλον.

Στις γραμμές που ακολουθούν, παρουσιάζονται τα τρία ιαπωνικά μικρά SUV που αποτελούν σημείο αναφοράς για το 2026, καταλαμβάνοντας θέση στο τοπ 10 της κατηγορίας τους. Σημειώνεται ότι ορισμένα ιαπωνικά μοντέλα -όπως για παράδειγμα το Nissan Juke, που περνάει τη γραμμή συναρμολόγηση του εργοστασίου του Σάντερλαντ της Αγγλίας- ενδέχεται να κατασκευάζονται εκτός Ιαπωνίας.

Toyota Yaris Cross – 2ο σε πωλήσεις



Το Toyota Yaris Cross, το μοντέλο που σημείωσε τις περισσότερες πωλήσεις το 2025, συνεχίζει την πετυχημένη εμπορική του πορεία στην Ελλάδα. Μετά τους πρώτους τέσσερις μήνες του 2026, βρίσκεται στη δεύτερη θέση των πωλήσεων στην κατηγορία του (αλλά και στο σύνολο της αγοράς) με 2.483 ταξινομήσεις, προσελκύοντας τους καταναλωτές χάρη στο τρίπτυχο: χαμηλή κατανάλωση, ανταγωνιστική τιμή και πολυετή εγγύηση.

Το υβριδικό του σύστημα αποδίδει 116 PS (υπάρχει και έκδοση 130 PS), με 3κύλινδρο 1.500άρη κινητήρα βενζίνης, πλαισιωμένο από δύο ηλεκτρομοτέρ – ένα από τα οποία λειτουργεί ως γεννήτρια για τη φόρτιση της μπαταρίας. Η κίνηση φτάνει στους μπροστινούς τροχούς μέσω ενός αυτόματου κιβωτίου τύπου CVT.

Σύμφωνα με την Toyota, η κατανάλωση καυσίμου περιορίζεται στα 4,5 λτ./100 χλμ ενώ, εάν η κίνηση γίνεται αποκλειστικά μέσα στην πόλη, το νούμερο μπορεί να μειωθεί ακόμη περισσότερο.

Το Toyota Yaris Cross κοστίζει από 24.120 ευρώ και, όπως όλα τα μοντέλα της ιαπωνικής μάρκας, συνοδεύεται από εγγύηση 6 ετών, ενώ εφόσον η συνολική περιοδική συντήρηση του αυτοκινήτου γίνεται σε εξουσιοδοτημένο συνεργάτη της μάρκας, η εγγύηση φτάνει έως και τα 11 έτη ή τα 200.000 χλμ., χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση.

Suzuki Vitara και e Vitara – 4ο σε πωλήσεις

Το Suzuki Vitara συνεχίζει να αποτελεί μια από τις πιο δημοφιλείς προτάσεις (4o με 1.842 πωλήσεις) για όποιον ψάχνει ένα SUV με έντονο value for money χαρακτήρα που ακολουθεί τις εξελίξεις της αγοράς και τις νέες απαιτήσεις της εποχής.

Το 2026, σταδιοδρομεί στην ελληνική αγορά, με τον κινητήρα BoosterJet των 1,4 λίτρων που συνδυάζεται με το σύστημα 48V Mild Hybrid SHVS. Η τεχνολογία αυτή προσφέρει ηλεκτρική υποβοήθηση κατά την επιτάχυνση, αθόρυβη επανεκκίνηση του κινητήρα και ανάκτηση ενέργειας κατά την επιβράδυνση, εξασφαλίζοντας μειωμένη κατανάλωση και ρύπους.

Ο ήπια υβριδικός κινητήρας αποδίδει 110 ίππους στις 4.500 σ.α.λ. και 235 Nm ροπής στις 2.000 – 2.500 σ.α.λ. σε όλες τις εκδόσεις. Μπορεί να συνδυαστεί είτε με 6άρι μηχανικό κιβώτιο είτε με νέο αυτόματο κιβώτιο 6 σχέσεων με τιμές από 20.580 ευρώ.

Η γκάμα του εμπλουτίζεται με τη νέα αμιγώς ηλεκτρική έκδοση e Vitara, το πρώτο 100% ηλεκτρικό SUV της μάρκας, που συνδυάζει τον γνώριμο πολυδιάστατο χαρακτήρα του Vitara με σύγχρονη ηλεκτρική τεχνολογία.

Βασίζεται στη νέα πλατφόρμα HEARTECT-e και προσφέρεται με μπαταρίες 49 kWh και 61 kWh, σε εκδόσεις 2WD (μόνο με την μικρή μπαταρία) και 4WD, με αυτονομία που φτάνει τα 426 χλμ. (WLTP). Οι τιμές εκκινούν από 26.670 ευρώ για το 2WD GL με τη μικρή μπαταρία των 49 kWh, συμπεριλαμβανομένης της προωθητικής ενέργειας λανσαρίσματος και της επιδότησης των 3.000 ευρώ του προγράμματος Κινούμαι Ηλεκτρικά 3.

H εγγύηση που προσφέρει η Suzuki φτάνει τα 10 έτη ή τα 200.000 χλμ. και τα 5 χρόνια για τη μπαταρία υψηλής τάσης.

Nissan Juke – 6ο σε πωλήσεις

Την τριάδα των ιαπωνικών μοντέλων που βρίσκονται μέσα στο τοπ 10 των πωλήσεων στα B-SUV κλείνει το Nissan Juke, το οποίο βρίσκεται στην 6η θέση με 1.089 νέες ταξινομήσεις το πρώτο 4μηνο του 2026.

Το Juke διατίθεται με δύο επιλογές κινητήρων. Η ηλεκτροκίνητη είναι η Hybrid των 145 ίππων, η οποία τροφοδοτείται από έναν ατμοσφαιρικό κινητήρα εσωτερικής καύσης της Nissan με απόδοση 69 kW (94 ίππους) σε συνδυασμό με έναν κύριο ηλεκτροκινητήρα 36 kW (49 ίππους) που υποστηρίζεται από μια μίζα/γεννήτρια υψηλής τάσης 15 kW και μια υγρόψυκτη μπαταρία 1,2 kWh.

Κάτω από το καπό της μη ηλεκτροκίνητης εκδοχής του μοντέλου βρίσκεται ο γνωστός, 3κύλινδρος υπερτροφοδοτούμενος κινητήρας βενζίνης DIG-T, ο οποίος έχει χωρητικότητα 1,0 λίτρου, αποδίδοντας 114 ίππους και 180 Nm ροπής (200 Nm με λειτουργία over torque), σε συνδυασμό με μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων 6 σχέσεων ή ένα 7τάχυτο διπλού συμπλέκτη.

Oι τιμές εκκινούν από 21.890 ευρώ για τη βενζινοκίνητη έκδοση και από 25.990 ευρώ για την υβριδική, ενώ η εγγύηση που συνοδεύει κάθε αγορά φτάνει τα 5 χρόνια ή τα 100.000 χλμ.