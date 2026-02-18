Το πιο δημοφιλές ηλεκτρικό τον Ιανουάριο στην Ελλάδα – Πέτυχε διπλάσιες πωλήσεις από το 2o

Ένα αμιγώς ηλεκτρικό ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές της ελληνικής αγοράς αυτοκινήτου. Μάθετε σε ποιες τιμές διατίθεται στη χώρα μας.

Η μετάβαση προς την ηλεκτρική κινητικότητα αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που έχει γνωρίσει ο κλάδος της αυτοκινητοβιομηχανίας. Αν και αυτή η μετάβαση δεν εξελίσσεται με τον ίδιο ρυθμό σε κάθε αγορά, τα πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι η αύξηση των ταξινομήσεων ηλεκτρικών οχημάτων συνεχίζεται, κάτι που αποδεικνύει πως τα εν λόγω οχήματα ανεβαίνουν σταδιακά στις προτιμήσεις των καταναλωτών.

Τα δεδομένα στη χώρα μας δείχνουν ότι η αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων, παρότι αντιμετωπίζει εμπόδια, εξακολουθεί να διευρύνεται. Οι πωλήσεις αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων αυξήθηκαν τον περασμένο μήνα από 4,9 σε 6,3% και παρότι οι ταξινομήσεις τους απέχουν πολύ από αυτές των υβριδικών, αξίζει μια ματιά στα ηλεκτρικά που φιγουράρουν στα υψηλότερα εμπορικά στρώματα.

Τα 5 πιο δημοφιλή ηλεκτρικά στην Ελλάδα

Το ηλεκτρικό που σημείωσε τις περισσότερες ταξινομήσεις τον περασμένο μήνα ήταν το Opel Corsa. Το μικρό hatchback της γερμανικής εταιρείας ταξινομήθηκε 66 φορές τον Ιανουάριο, αφήνοντας πίσω το BYD Dolphin και το Hyundai Inster. Στην τέταρτη θέση βρέθηκε το BYD Dolphin Surf, ενώ την πρώτη πεντάδα συμπλήρωσε το Ford Explorer. Αναλυτικά:

Opel Corsa – 66 ταξινομήσεις BYD Dolphin – 33 ταξινομήσεις Hyundai Inster 31 ταξινομήσεις ΒΥD Dolphin Surf – 30 ταξινομήσεις Ford Explorer – 27 ταξινομήσεις

Kινητήρες και τιμές του Opel Corsa-e

Το αμιγώς ηλεκτρικό Opel Corsa προσφέρεται στην Ελλάδα με σύνολα μηδενικών εκπομπών ρύπων με ισχύ 136 ή 156 ίππους. Στην έκδοση με τα 136 PS, το αυτοκίνητο συνδυάζει ένα ηλεκτρικό μοτέρ και μια μπαταρία χωρητικότητας 50 kWh που του δίνει την δυνατότητα να κάνει έως 357 χιλιόμετρα μόνο με ρεύμα. Η πιο ισχυρή έκδοση συνδυάζεται με μπαταρία 51 kWh και προσφέρει περισσότερη αυτονομία, με τη μέτρηση WLTP να φτάνει τα 405 χιλιόμετρα. Το σπριντ από στάση έως τα 100 χλμ./ώρα γίνεται σε 8,1 δευτερόλεπτα.

Αμφότερες οι εκδόσεις συνδυάζονται αποκλειστικά με το εξοπλιστικό επίπεδο Edition Plus, το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: προβολείς ECO LED, αντλία θερμότητας, προβολείς ομίχλης εμπρός LED, On Board Charger (OBC) τριφασικό (έως 11kW), αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός/πίσω, κάμερα οπισθοπορείας, ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι και θερμαινόμενους καθρέπτες, με προειδοποίηση τυφλού σημείου, πλήρως ψηφιακή και έγχρωμη οθόνη ενημέρωσης οδηγού 7″, air-condition, οθόνη αφής 10 ιντσών κ.α.

Οι τιμές, συμπεριλαμβάνοντας την έκπτωση των 3.000 ευρώ του προγράμματος Κινούμαι Ηλεκτρικά 3 και την προωθητική ενέργεια της μάρκας, ανέρχονται σε:

– Opel Corsa 50 kWh 136 PS: 24.700 ευρώ

– Opel Corsa 51 kWh 156 PS: 26.500 ευρώ