Ιστορικό ρεκόρ στις πωλήσεις αυτοκινήτων: Επιστροφή στην Ελλάδα του 2008 με «άλμα» 30%

Σημαντική αύξηση κατέγραψε η αγορά καινούργιων επιβατικών οχημάτων στην Ελλάδα κατά τον μήνα Οκτώβριο, επιβεβαιώνοντας τη θετική δυναμική και το έντονο ενδιαφέρον των καταναλωτών.

Με βάση τα πρώτα διαθέσιμα στοιχεία, ο μήνας έκλεισε με συνολικά 14.040 ταξινομήσεις νέων επιβατικών αυτοκινήτων, σημειώνοντας αξιοσημείωτη άνοδο 30,4% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Οκτώβριο του 2025, όταν είχαν ταξινομηθεί 10.763 οχήματα, ενώ παράληλλα το νούμερο αυτό αποτελεί ρεκόρ 18 ετών, αφού για να βρούμε κάποια καλύτερη επίδοση το συγκεκριμένο μήνα, πρέπει να ταξιδέψουμε πίσω στο 2008, μια χρονιά που είχαν ταξινομηθεί σχεδόν 20.000 αυτοκίνητα σε ένα μήνα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα στοιχεία αυτά είναι πρωτογενή και ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς από τα επίσημα ενοποιημένα δεδομένα που θα ανακοινώσει ο Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (ΣΕΑΑ) το αμέσως επόμενο διάστημα. Ωστόσο, αποτυπώνουν με ακρίβεια τη συνολική τάση και την πραγματική εικόνα που διαμορφώθηκε στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου κατά τη διάρκεια του περασμένου μήνα.

Οι πρωταγωνιστές του Οκτωβρίου

Στην κορυφή των προτιμήσεων βρέθηκε για ακόμη μία φορά η Toyota, η οποία κυριάρχησε με 2.490 ταξινομήσεις, παίρνοντας την πρώτη θέση με μεγάλη απόσταση από τον ανταγωνισμό. Ιδιαίτερα εντυπωσιακή ήταν η επίδοση της BYD, η οποία κατέκτησε τη δεύτερη θέση με 896 αυτοκίνητα, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή διείσδυση των κινεζικών εταιρειών στην εγχώρια αγορά.

Την πρώτη τριάδα συμπλήρωσε η Suzuki με 846 ταξινομήσεις, ενώ σε απόσταση αναπνοής ακολούθησε η Peugeot στην τέταρτη θέση με 829 πωλήσεις. Πολύ καλή ήταν και η πορεία της BMW, η οποία κατέλαβε την πέμπτη θέση συγκεντρώνοντας 710 ταξινομήσεις.