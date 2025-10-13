Jeep Compass: Με όφελος έως 10.000 ευρώ – Ποια έκδοση αφορά

Η προωθητική ενέργεια της Jeep μειώνει την εισαγωγική τιμή του τετρακίνητου plug-in υβριδικού Compass στις 37.500 ευρώ.

Ευκολότερη γίνεται η απόκτηση της plug-in υβριδικής έκδοσης του Jeep Compass, μέσω της νέας προωθητικής ενέργειας της εισαγωγικής εταιρείας. Το τετρακίνητο SUV των 240 ίππων προσφέρεται με όφελος 10.000 ευρώ, που διαμορφώνει την εισαγωγική τιμή της έκδοσης PHEV 4xe στις 37.500 ευρώ, για το επίπεδο εξοπλισμού Altitude.

Όλες οι εκδόσεις του Compass PHEV 4xe είναι ετοιμοπαράδοτες και συνοδεύονται από 4ετή εγγύηση για τα μηχανικά μέρη καθώς και 8 για την μπαταρία του υβριδικού συστήματος. Επιπλέον, ανεξάρτητα από το επίπεδο εξοπλισμού ο φόρος χρήσης εταιρικού αυτοκινήτου είναι μηδενικός.

Ο εξοπλισμός μεταξύ άλλων περιλαμβάνει ψηφιακό πίνακα οργάνων 10,25” και infotainment με οθόνη αφής 10,1”, ασύρματο Android Auto/Apple CarPlay, εμπρός και πίσω φώτα LED, ζάντες αλουμινίου 18”, keyless entry, αυτόματο διζωνικό κλιματισμό, κάμερα οπισθοπορείας, ενεργό cruise control και ηλεκτρικά αναδιπλούμενους καθρέφτες.

Για την περιορισμένης παραγωγής έκδοση North Star η τιμή είναι 39.900 ευρώ και ο εξοπλισμός της διαθέτει επιπλέον του Altitude ηλεκτρικά ανοιγόμενη ηλιοροφή, καθίσματα με ειδικές επενδύσεις που πλένονται και αισθητικές λεπτομέρειες που την κάνουν να ξεχωρίζει.

Η πιο πλούσια επιλογή είναι η Business με 41.300 ευρώ, διαθέτοντας επιπλέον του Altitude βάση ασύρματης φόρτισης κινητού, χώρο αποσκευών με ηλεκτρική πόρτα και hands-free λειτουργία, σύστημα πλοήγησης, αυτόματο παρκάρισμα, ενεργό cruise control και περιμετρικούς αισθητήρες παρκαρίσματος.

Υιοθετώντας κορυφαία τεχνολογία, το σύστημα κίνησης του Jeep Compass PHEV 4xe αποτελείται από θερμικό κινητήρα με 180 PS που κινεί τους εμπρός τροχούς μέσω αυτόματου κιβωτίου 6 σχέσεων και έναν ηλεκτρικό με 60 PS που κινεί τους πίσω και εξασφαλίζει τετρακίνηση όποτε και για όσο χρειάζεται. Οι επιδόσεις είναι πολύ ισχυρές με επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε μόλις 7,3 δλ., ενώ υπάρχει και δυνατότητα για αμιγώς ηλεκτρική κίνηση στις καθημερινές μετακινήσεις.