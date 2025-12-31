Κατανάλωση στο ταξίδι – Το λάθος που κοστίζει ακριβά

Οι μπαγκαζιέρες οροφής μπορεί να λύνουν τα χέρια στα ταξίδια, ωστόσο με τίμημα που αποτυπώνεται καθαρά στην κατανάλωση καυσίμου.

Σύμφωνα με μετρήσεις του Consumer Reports ακόμη και μια απλή σχάρα οροφής μπορεί να αυξήσει αισθητά την κατανάλωση καυσίμου, ενώ οι μπαγκαζιέρες οροφής επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο την ενεργειακή αποδοτικότητα του αυτοκινήτου, ειδικά σε ταξίδι, ακόμα και με σταθερή ταχύτητα.

Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν σε συνθήκες αυτοκινητοδρόμου, με σταθερή ταχύτητα 105 χλμ./ώρα, ώστε να απομονωθεί η επίδραση της αεροδυναμικής. Καθώς τα απόλυτα νούμερα συχνά διαφέρουν από χώρα σε χώρα, η ουσία βρίσκεται στα ποσοστά μεταβολής, τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν σε ρεαλιστικές ευρωπαϊκές καταναλώσεις.

Σε ένα σύγχρονο μεσαίο sedan βενζίνης ή mild hybrid, μια φυσιολογική κατανάλωση ταξιδιού κυμαίνεται γύρω στα 7,5 λτ./100 χλμ. Με την τοποθέτηση μόνο της σχάρας, αυξάνεται κατά περίπου 11%, φτάνοντας κοντά στα 8,3 λτ./100 χλμ. Όταν προστεθεί και μπαγκαζιέρα, η συνολική επιβάρυνση αγγίζει το 19%, κάτι που μεταφράζεται σε 8,9-9,0 λτ./100 χλμ.

Στα μεσαία SUV, η εικόνα διαφέρει. Η βασική κατανάλωση ταξιδιού βρίσκεται συνήθως γύρω στα 8,3 λτ./100 χλμ. Η σχάρα από μόνη της έχει μικρή επίδραση, αυξάνοντάς την κατά περίπου 2%. Ωστόσο, με την προσθήκη μπαγκαζιέρας, η επιβάρυνση φτάνει το 13%, δηλαδή στα 9,3-9,5 λτ./100 χλμ.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι όσο πιο αεροδυναμικό είναι το σχήμα του αυτοκινήτου, όπως τα sedan, τόσο περισσότερο επηρεάζεται η κατανάλωσή του από την προσθήκη εξοπλισμού στην οροφή καθώς η «αλλοίωση» είναι πιο έντονη.

Κατανάλωση: ο ρόλος της αεροδυναμικής

Σε αντίθεση με ό,τι πιστεύουν πολλοί οδηγοί, το πρόβλημα δεν είναι τόσο το επιπλέον βάρος όσο η αεροδυναμική αντίσταση. Η σχάρα και η μπαγκαζιέρα διαταράσσουν τη ροή του αέρα πάνω από το αμάξωμα, αυξάνοντας την αεροδυναμική αντίσταση. Όσο μεγαλύτερη η ταχύτητα, τόσο μεγαλύτερη και η ενεργειακή απώλεια, κάτι που εξηγεί γιατί η διαφορά γίνεται πιο αισθητή στον αυτοκινητόδρομο.

Σε πρακτικό επίπεδο, σε ένα ταξίδι 1.000 χλμ., ένα μεσαίο sedan με μπαγκαζιέρα μπορεί να καταναλώσει 12–14 λίτρα καυσίμου παραπάνω σε σχέση με τη μέση «φυσιολογική» του κατανάλωση. Με τις σημερινές τιμές καυσίμων, αυτό μεταφράζεται σε 20–25 ευρώ επιπλέον κόστος για ένα μόνο ταξίδι, ποσό που αυξάνεται αν οι ταχύτητες είναι υψηλότερες ή αν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Οι ειδικοί συμφωνούν σε μερικές απλές συμβουλές για τον περιορισμό της επιβάρυνσης: αφαίρεση σχάρας και μπαγκαζιέρας όταν δεν χρησιμοποιούνται, επιλογή όσο το δυνατόν πιο αεροδυναμικού κουτιού και διατήρηση σταθερής, λογικής ταχύτητας στο ταξίδι.